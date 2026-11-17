Două poduri importante din Kiev au fost lovite cu rachete balistice, spune primarul orașului. Ucrainenii au atacat iar podul Kerci

4 minute de citit Publicat la 07:39 17 Noi 2026 Modificat la 07:39 17 Noi 2026

Două poduri importante din capitala Ucrainei au fost lovite într-un atac rusesc cu rachete balistice. FOTO: Profimedia Images

Două poduri importante din capitala Ucrainei au fost lovite într-un atac rusesc cu rachete balistice, a declarat marți primarul Kievului, Vitali Kliciko, citat de BBC. Rachetele au lovit Podul de Nord și Podul de Sud din Kiev, care traversează fluviul Nipru, a spus Kliciko, adăugând că alimentarea cu apă și cu energie electrică a orașului a fost perturbată. Pe de altă parte, Ucraina a lovit pentru a doua zi consecutiv Podul Kerci, care leagă Rusia de Crimeea ocupată, a anunțat guvernatorul regiunii, instalat de Moscova.

Președintele Volodimir Zelenski avertizase anterior că Moscova ar putea lansa noi atacuri asupra țării în noaptea de luni, după ce oficiali ucraineni, americani și europeni au purtat noi discuții menite să pună capăt conflictului care durează de ani de zile.

One of the roadway arches on the Crimean Bridge has collapsed into the water as a result of Ukraine's massive overnight attack. At least 40 Ukrainian cruise missiles and drones impacted the bridge last night. https://t.co/6aGjKzKLZ6 — AMK Mapping ?? (@AMK_Mapping_) November 17, 2026

Aceste discuții online, la care au participat emisarul american Jared Kushner și trimisul special al SUA, Steve Witkoff, au avut loc după ce Rusia a anunțat că a înregistrat cel mai amplu atac ucrainean cu drone de la începutul războiului.

Explozii puternice s-au auzit la Kiev marți, cu puțin înainte de miezul nopții, iar Kliciko a declarat la scurt timp după aceea că orașul a suferit „avarii la sistemele de infrastructură critică“. „În unele zone există întreruperi în alimentarea cu apă și căldură“, a adăugat el.

O parte dintre liniile supraterane de metrou din Kiev au fost avariate în atacurile din timpul nopții, au precizat oficialii, după ce civililor li s-a cerut să meargă în adăposturile de protecție civilă. Locuitorii Kievului se adăpostesc de obicei în stațiile subterane de metrou ale orașului în timpul raidurilor aeriene.

Opt poduri mari traversează Niprul, legând partea de vest de cea de est a Kievului. Se estimează că trei milioane de locuitori depind de aceste poduri pentru a se deplasa prin oraș.

Mai multe dintre podurile importante ale capitalei au fost vizate și în octombrie de atacuri rusești cu drone.

În altă parte, trei persoane au fost rănite într-un atac rusesc cu rachete în regiunea Cerkasî, potrivit oficialilor locali.

Traficul pe podul Kerci a fost suspendat

Separat, armata ucraineană a lovit din nou, în timpul nopții, Podul Kerci, care leagă Rusia de Crimeea ocupată, a anunțat pe Telegram guvernatorul regiunii, instalat de Moscova, Serghei Aksionov. Traficul pe pod a fost suspendat, a adăugat el.

Last night’s drone and missile attack by Ukraine resulted in the successful destruction of the Kerch Strait Bridge between the Crimean Peninsula and Mainland Russia. https://t.co/G3iUynli8D — OSINTdefender (@sentdefender) November 17, 2026

Podul, atacat în repetate rânduri de forțele ucrainene, a fost construit de Rusia după ce a invadat și a anexat peninsula în 2014.

Președintele rus Vladimir Putin a inaugurat podul cu mare fast în 2018. Gravitatea celui mai recent atac asupra Podului Kerci rămâne deocamdată neclară, deși acesta este protejat de mai multe straturi de apărare aeriană și maritimă.

Last night, the Kerch Bridge, a symbol of occupation and Russian aggression against Ukraine, sustained critical damage during a powerful combined missile and drone attack. The photo shows a Flamingo cruise missile a second before striking the Kerch Bridge. https://t.co/eCp98uiisn — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026

Armata rusă a interceptat și a distrus 2.049 de drone și patru rachete cu rază lungă de acțiune Flamingo în decurs de 24 de ore, au anunțat oficialii. Aproximativ 600 dintre ele s-au îndreptat numai spre capitală, a precizat primarul Moscovei, Serghei Sobianin.

BREAKING: Massive Ukrainian drone and missile swarm attack on the central span of the Crimean Bridge tonight. Several direct hits reported. Is the bridge going down tonight? https://t.co/uoI56Xbden — Visegrád 24 (@visegrad24) November 17, 2026

Cea mai recentă rundă de atacuri reciproce a avut loc după ce oficiali americani, ucraineni și europeni au discutat despre modalitățile de a facilita un „angajament direct“ între Rusia și Europa pentru încheierea războiului.

După reuniunea de luni, emisarul american Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, a declarat că SUA s-au angajat să ofere Ucrainei „garanții de securitate solide și credibile“, precum și o cale către aderarea la Uniunea Europeană.

El a adăugat că NATO „va rămâne un pilon esențial al securității europene“ și că sunt în curs pregătiri pentru o nouă reuniune multilaterală „în viitorul apropiat“.

Într-un discurs susținut luni seară, Zelenski a spus că reuniunea a fost „dificilă“ și a adăugat că trebuie făcut mai mult pentru a sprijini apărarea Ucrainei împotriva atacurilor rusești cu rachete balistice.

Zelenski a afirmat că Europa a fost reprezentată pentru prima dată de delegația completă care va participa la negocierile cu Moscova, din care fac parte Regatul Unit, Franța, Germania, Italia, Polonia, UE și NATO.

Președintele ucrainean cere de mult timp ca delegații europeni să fie incluși în orice negocieri de pace, lucru pe care îl consideră necesar având în vedere ambiția pe termen lung a Kievului de a adera la Uniunea Europeană.

El a mai spus că Moscova primește „zeci de rachete pe lună“ din Coreea de Nord.

Între timp, oficialii ucraineni au anunțat că bilanțul final al victimelor unui atac rusesc de la începutul acestei luni asupra satului Kamîșuvaha, din sudul Ucrainei, a ajuns la 72 de morți.

Patru persoane sunt în continuare date dispărute în urma bombardamentului, despre care oficialii ucraineni spun că este unul dintre cele mai sângeroase atacuri individuale de la începutul războiului, în 2022.

Imagini filmate de camera unuia dintre polițiștii uciși arată locuitori care se îndreaptă spre un adăpost subteran după atacul inițial din 2 noiembrie. La scurt timp se aude o explozie și se văd flăcări, în momentul în care adăpostul este lovit.

Poliția ucraineană a precizat că printre cei uciși se numără polițiști, „personal al gimnaziului, lucrători de la utilități și cadre medicale“.