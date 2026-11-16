Primele imagini cu "Podul lui Putin" după ce a fost lovit de drone ucrainene. "A dus la o înclinare de 15 grade"

2 minute de citit Publicat la 21:52 16 Noi 2026 Modificat la 22:06 16 Noi 2026

Podul Kerci a fost avariat în urma atacului cu drone ucrainene de luni, 16 noiembrie 2026 Sursa foto: X/NEXTA

Podul Kerci, care a costat aproximativ 2,17 miliarde de euro și a devenit un simbol al guvernării lui Vladimir Putin, legând regiunea Krasnodar de Crimeea anexată, a suferit daune semnificative în urma unui atac al Forțelor Armate ale Ucrainei, luni dimineață, relatează The Moscow Times. Rușii susțin că Podul Crimeii a fost redeschis parțial pentru trafic, transmite publicaţia Ukrainska Pravda.

Arcul de 227 de metri, instalat în partea centrală a podului pentru a permite trecerea pe sub el a navelor care circulă între Marea Neagră și Marea Azov, s-a înclinat în urma atacului ucrainean, în care ar fi putut fi folosite aproximativ 100 de drone.

Potrivit canalului rusesc Mash, încărcătura explozivă a uneia dintre drone a căzut pe arcul din dreapta, dinspre Crimeea, ceea ce a făcut ca întreaga structură, înaltă cât o clădire cu 15 etaje și cu o greutate de circa 5.000 de tone, "să se încline cu aproximativ 15 grade".

?Russian TV channel REN TV has aired footage of the Crimean Bridge following this morning’s Ukrainian drone attack. The footage clearly shows a hole in the left support of the road bridge’s arch, caused by a Ukrainian drone strike. Russian authorities initially promised to reopen the bridge around midday, but traffic has still not resumed. — Special Kherson Cat ??? (@bayraktar_1love) November 16, 2026

"Imaginile arată clar o breșă în pilonul de susținere din partea stângă a arcului podului rutier, provocată de lovitura unei drone ucrainene. Autoritățile ruse au promis inițial redeschiderea podului în jurul prânzului, însă traficul nu a fost încă reluat", a transmis și canalul Special Kherson Cat pe X.

Imaginile video distribuite de presa de stat rusă arată arcul vizibil înclinat, iar structura sa pare deformată. Un locuitor local a declarat pentru Krymskiy Vetr că arcului pare să-i lipsească o piesă, ceea ce îl face să se încline.

Canalul de Telegram "Crimean Wind" a publicat fotografii realizate din satelit de înaltă rezoluție ale Podului Kerci, supranumit "Podul lui Putin".

TG Channel „Crimean Wind“ released high resolution satellite picture of the Kerch Bridge connecting Russia with the occupied peninsula of Crimea. They show that the bridge deck has been compromised at two different points. More critical is the damage of one of the structural arches. One of them has clear signs of deformations. — (((Tendar))) (@Tendar) November 16, 2026

Imaginile "arată că tablierul podului a fost avariat în două puncte diferite. Mai critică este însă avarierea unuia dintre arcele structurale, unul dintre acestea prezentând semne clare de deformare", a transmis canalul Tendar pe rețeaua X.

Kremlinul a descris daunele aduse Podului Kerci, care este proiectat să gestioneze 40.000 de vehicule pe zi și 13 milioane de tone de marfă anual și a devenit o arteră cheie de aprovizionare pentru Crimeea, drept "minore". Cu toate acestea, viceprim-ministrul Marat Khusnullin, care supraveghează construcția, a fost trimis la fața locului.

"Am adunat deja resurse, proiectanți și muncitori în construcții pentru restaurare. Lucrăm cu liderii regionali la logistică", a spus Khusnullin.

? Still standing, but crooked: Aftermath of a drone strike on the Crimean Bridge Footage shows one of the bridge's arches visibly leaning. — NEXTA (@nexta_tv) November 16, 2026

Jurnaliştii publicaţiei Ukrainska Pravda au relatat luni seara că vicepremierul rus Marat Husnullin a declarat că secțiunea rutieră a "Podului lui Putin" a fost redeschisă traficului, fiind instituit un sistem de circulație în sens invers.

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