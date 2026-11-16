Ucrainenii au lovit Podul Kerci cu drone, rușii spun că au doborât peste 1.300. Ar fi cel mai mare atac de la începutul războiului

2 minute de citit Publicat la 10:14 16 Noi 2026 Modificat la 10:15 16 Noi 2026

Ucrainenii au lovit Podul Kerci cu drone, rușii spun că au doborât peste 1.300. FOTO. X

Forțele ucrainene au atacat Podul Kerci din Crimeea în noaptea de duminică spre luni, iar autoritățile ruse au suspendat circulația pe această legătură strategică. Patru trenuri de pasageri spre peninsula ocupată au întârzieri. Ministerul rus al Apărării afirmă că a doborât 1.336 de drone ucrainene, scrie Kyiv Post.

Atacul a fost confirmat de Serghei Aksionov, liderul instalat de Moscova în Crimeea. Acesta a scris pe Telegram că „inamicul a lovit Podul Crimeei“ și că traficul va fi restricționat până în jurul prânzului. El a anunțat și înființarea unui comandament operativ care să coordoneze intervenția.

Lovitura a venit pe fondul unui val masiv de drone. Potrivit Ministerului rus al Apărării, dronele au fost interceptate deasupra a 17 regiuni rusești, a Crimeei ocupate și a apelor Mării Negre și Mării Azov. Dacă bilanțul este real, ar fi unul dintre cele mai ample atacuri ucrainene cu drone de la începutul invaziei.

The Kerch Bridge is closed down until the middle of the day - Crimean "authorities." About 2,000 vehicles are stuck in traffic jams on both sides of the bridge. "Z-bloggers" report that the warhead of one of the drones hit the right-hand arch on the Crimean side. The impact visibly shifted the arch by about 15 degrees, according to them. ?: traffic by the bridge — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 16, 2026

Circulația pe pod a fost oprită în jurul orei 2:22, ora Moscovei, conform unui canal de Telegram care transmite informații operative despre pod. Publicația ucraineană de monitorizare „Crimean Wind“, care citează localnici, a relatat despre drone cu reacție și explozii la Kerci. Un martor susține că podul a fost lovit în jurul orei 6 dimineața.

Crimean "authorities" say there was an attack on the Kerch bridge. Russian "Z-bloggers" posted this photo saying the bridge "still stands." Russia has intensified its defense in recent years. Waiting for more information. https://t.co/TZIP8QdO74 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 16, 2026

Agenția Interfax, care citează operatorul Grand Service Express, anunță că sunt afectate două trenuri din Moscova, unul din Adler și unul din Sankt Petersburg, cu întârzieri între două ore și patru ore și jumătate. Compania a precizat că durata întârzierilor se poate modifica.

În aceeași noapte, dronele ucrainene au lovit un depozit de petrol și o stație de distribuție a gazelor din orașul Azov, regiunea Rostov. Ambele obiective au luat foc, iar trei bărbați au fost răniți, potrivit autorităților regionale. Au mai fost vizate obiective industriale din ținutul Krasnodar și din regiunea Iaroslavl, în cadrul campaniei Kievului împotriva infrastructurii energetice rusești.

Până acum, Ucraina mai lovise Podul Kerci de trei ori:

În 8 octombrie 2022, un camion încărcat cu explozibil a detonat pe pod. Explozia a provocat un incendiu puternic, a aprins un tren cu combustibil și a prăbușit porțiuni din carosabil.

În 17 iulie 2023, drone navale „Sea Baby“, de fabricație ucraineană, au avariat o porțiune a șoselei, într-o operațiune comună a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și a marinei.

În 3 iunie 2025, SBU a detonat sub pod, la nivelul pilonilor subacvatici, o încărcătură echivalentă cu peste 1,1 tone de TNT, după luni de pregătiri.