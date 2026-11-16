După eșecul discuțiilor de la Abu Dhabi, Kremlinul susține că va continua războiul până obține „o pace care să dureze secole”

2 minute de citit Publicat la 15:59 16 Noi 2026 Modificat la 15:59 16 Noi 2026

Regimul de la Kremlin nu este de acord cu un armistițiu cu Ucraina și spune că o eventuală încetare temporară a focului i-ar permite țării invadate să se „refacă” dudă pierderile pe care i le-a provocat armata invadatoare rusă. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia nu vrea să dea Ucrainei „un răgaz” și că va purta războiul până va obține o pace care să „dureze secole”, relatează The Moscow Times, luni.

„Nu vom oferi regimului de la Kiev (felul în care se referă dictatura rusă la guvernul ales democratic al Ucrainei - n. red.) un răgaz care să îi permită să își vindece rănile, rănile grave pe care i le provocăm”, a declarat Peskov, luni, citat de Moscow Times și de alte publicații din presa rusă.

Purtătorul de cuvânt al dictatorului rus a susținut că obiectivul Kremlinului în cadrul negocierilor este obținerea unei păci „pentru secole”.

„În ceea ce privește legătura cu procesul de pace, am spus în repetate rânduri că nu vrem un armistițiu temporar, ci o pace care să dureze mulți ani, chiar secole. De aceea, operațiunea militară specială (numele folosit de ruși pentru a se referi la războiul purtat împotriva Ucrainei) continuă, iar negocierile sunt cele care ar trebui să ne conducă spre această pace”, a declarat el, comentând atacul ucrainean din cursul nopții asupra Podului Kerci.

Peskov a explicat că, din perspectiva Rusiei, procesul de reglementare pașnică a conflictului „se desfășoară pe o perioadă îndelungată” și presupune „un număr enorm de detalii”, fiecare fiind important.

Atacul ucrainean asupra podului Kerci, care leagă Crimeea de Rusia

Referindu-se la atacul asupra Podului Kerci, Peskov a declarat că acesta a suferit „avarii minore”. Potrivit lui, specialiștii continuă să evalueze amploarea pagubelor, iar circulația pe pod se desfășoară în continuare.

Potrivit canalului Mash, în urma impactului unei drone asupra arcului din dreapta al podului, dinspre Crimeea, structura „s-a deformat vizibil cu aproximativ 15 grade”.

Autoritățile de ocupație din Crimeea anexată avertizaseră că circulația vehiculelor pe pod va fi restricționată „aproximativ până la mijlocul zilei”.

În ciuda loviturii asupra podului și a anunțului ministerului rus al apărării privind doborârea unui număr record de drone ucrainene în cursul nopții, Peskov a calificat activitatea sistemelor de apărare antiaeriană drept eficientă.

„Sistemul funcționează. Desigur, din păcate, niciun sistem din lume nu poate oferi protecție de 100% în fața unor asemenea atacuri masive asupra diferitelor obiective. Cu toate acestea, eficiența este foarte ridicată. Și, bineînțeles, vorbim despre munca eroică a militarilor noștri din apărarea antiaeriană, a armatei noastre”, a declarat el.