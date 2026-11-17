„Podul lui Putin” din Crimeea s-a prăbușit parțial după un atac al ucrainenilor cu rachete „Flamingo”

2 minute de citit Publicat la 10:16 17 Noi 2026 Modificat la 10:33 17 Noi 2026

O bucată a Podului Kerci s-a prăbușit. Foto: Vladyslav Vlasiuk / X

O secțiune a Podului Kerci, care leagă Crimeea ocupată de Rusia continentală, s-a prăbușit, marți dimineață, după ce a fost lovit de rachete ucrainene de două ori în două zile, distrugând principala legătură militară și de transport care leagă cele două regiuni. Imaginile postate pe rețelele sociale arată că una dintre arcadele structurii și drumul dintre doi stâlpi au dispărut complet, resturile fiind vizibile în apă, scrie The Kyiv Independent.

Vladyslav Vlasiuk, comisarul pentru sancțiuni prezidențiale al Ucrainei, a scris într-o postare pe X: „Podul din Crimeea. Sancționat”.

Кримський міст. Санкціоновано https://t.co/K0Oan1XJEb — Vladyslav Vlasiuk ???? (@vladvlas) November 17, 2026

Podul Kerci, lung de 19 kilometri, leagă regiunea Krasnodar din Rusia de Peninsula Crimeea, ocupată de Rusia, peste strâmtoarea Kerci. Construit în urma anexării ilegale a Crimeei de către Rusia în 2014, secțiunea de drum a podului a fost deschisă în 2018, în timp ce serviciile feroviare pentru pasageri au început în 2019.

Podul a fost ținta atacurilor ucrainene încă de la începutul războiului.

Un videoclip postat de anchetatorii OSINT arată imaginile unei camere de la bordul unei rachete de croazieră Flamingo în timp ce se îndreaptă spre pod. Denys Shtilierman, coproprietar și inginer șef al companiei care produce racheta, Fire Point, a părut să confirme utilizarea acesteia într-o postare ulterioară pe X.

Last night, the Kerch Bridge, a symbol of occupation and Russian aggression against Ukraine, sustained critical damage during a powerful combined missile and drone attack. The photo shows a Flamingo cruise missile a second before striking the Kerch Bridge. https://t.co/eCp98uiisn — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2026

Repostând înregistrarea, el a spus: „Dedicăm acest lucru în memoria prietenilor și colegilor noștri Andrii și Iurii, fără de care acest lucru nu ar fi fost posibil”.

Serghei Aksionov, șeful Crimeii ocupate de Rusia numit de Moscova, a susținut că forțele ucrainene au atacat podul, două persoane au fost ucise și traficul a fost suspendat. Ministerul Transporturilor din Rusia a confirmat, de asemenea, că traficul rutier și feroviar au fost suspendate.

„Specialiștii evaluează în prezent pagubele. Conform informațiilor preliminare, nu există victime. Șoferii sunt sfătuiți să nu se deplaseze spre Podul Crimeea și să monitorizeze situația operațională din surse oficiale”, a transmis Aksionov.

Serviciul de presă al Kremlinului a relatat că va înființa o „Comisie guvernamentală pentru lichidarea consecințelor atacului asupra podului Crimeea, sub conducerea viceprim-ministrului Marat Khusnullin”.

Construit după ocuparea ilegală a Crimeii de către Rusia în 2014, Podul Crimeii este o rută esențială de aprovizionare și transport pentru forțele ruse către teritoriile ucrainene ocupate.

De asemenea, are o valoare simbolică uriașă: proiectul de 4 miliarde de dolari a fost o declarație politică menită să consolideze ceea ce președintele rus Vladimir Putin a considerat unul dintre momentele sale culminante: anexarea Crimeei.

Podul a fost o țintă repetată a atacurilor ucrainene, suferind daune semnificative în octombrie 2022 și iulie 2023, deși niciuna dintre ele nu a reușit să scoată podul din funcțiune.

Ulterior, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a transmis că două poduri importante din capitala Ucrainei au fost lovite într-un atac rusesc cu rachete balistice.

„Rachetele au lovit Podul de Nord și Podul de Sud din Kiev, care traversează fluviul Nipru”, a spus Kliciko, adăugând că alimentarea cu apă și cu energie electrică a orașului a fost perturbată.