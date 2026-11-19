Mette Frederiksen: Nu trebuie să acceptăm vreodată pretențiile lui Vladimir Putin cu privire la securitatea europeanăPublicat acum 20 minute
Șefa guvernului de la Copenhaga, Mette Frederiksen, a spus că Europa „nu trebuie să accepte vreodată” pretențiile lui Vladimir Putin privind „securitatea Europei în termenii impuși de Rusia” și i-a îndemnat pe liderii europeni să „plaseze Ucraina în cea mai puternică poziție posibilă”.
Într-o declarație făcută înaintea discuțiilor de astăzi de la Berlin, Frederiksen a spus:
„Cererile lui Putin vizează mult mai mult decât Ucraina. Ele privesc securitatea europeană în termenii impuși de Rusia. Nu trebuie să acceptăm niciodată acest lucru. De aceea, trebuie să plasăm Ucraina în cea mai puternică poziție posibilă. Atât pe front, cât și la masa negocierilor.
Trebuie să consolidăm apărarea antiaeriană a Ucrainei, astfel încât aceasta să poată rezista atacurilor brutale ale Rusiei.
Rusia terorizează populația ucraineană și vizează sistemele de încălzire, alimentare cu apă și electricitate. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru, al europenilor, pentru a trece cu bine peste iarnă.”
Witkoff și Kushner au ajuns la Berlin pentru discuțiile privind UcrainaPublicat acum 25 minute
Primii lideri încep să sosească la Berlin, iar emisarii lui Donald Trump pentru conflictul din Ucraina, Steve Witkoff și Jared Kushner, tocmai au coborât din mașină. Se așteaptă ca aceștia să îi informeze pe ceilalți lideri, printre altele, cu privire la discuțiile de la Shenzhen dintre Trump, Xi și Putin, relatează The Guardian.
Nicușor Dan participă la Coaliția de Voință: „Rusiei nu i se poate permite să aibă vreo influență securității din regiune”Publicat acum 40 minute
Președintele Nicușor Dan va participa joi, începând cu ora 15:00, la summitul Coaliției de Voință. Înainte de a pleca la Berlin, șeful statului a spus că România susține aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. „Cu cât aceste două state vor fi mai integrate, cu atât România și Europa vor fi mai sigure și mai stabile”, a spus președintele.
La summit, Nicușor Dan va pleda pentru un acord de pace pentru Ucraina care să țină cont de „interesele legitime de securitate ale Europei, mai ales ale țărilor celor mai expuse la riscurile și efectele colaterale ale acestui război, precum România”, a transmis Administrația Prezidențială.
„Un acord de pace solid trebuie să consolideze securitatea Europei în ansamblul său, cu o atenție sporită acordată Flancului Estic al NATO și regiunii Mării Negre. România consideră că o pace durabilă în Ucraina presupune restaurarea deplină a securității la Marea Neagră.
De asemenea, Președintele României va sublinia că Rusiei nu i se poate permite să aibă vreo influență asupra deciziilor de securitate și de politică externă ale țărilor din regiune”, a transmis Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă.
Aliații occidentali ai Ucrainei se reunesc la Berlin pentru a spulbera temerile privind o nouă IaltăPublicat acum 43 minute
Marea Britanie urmează să anunțe un pachet de ajutor în valoare de 260 de milioane de lire sterline, care include drone cu rază lungă de acțiune, „capabile să transporte focoase grele, care pot rade de pe fața pământului ținte dintr-o singură lovitură”, a declarat prim-ministrul Andy Burnham înaintea reuniunii.
Summitul vine în continuarea unei serii de contacte diplomatice intense din ultima perioadă cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui american, care au reluat discuțiile cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina. Witkoff și Kushner sunt, de asemenea, așteptați la reuniunea de la Berlin.
Oficialii germani au declarat că momentul întâlnirii a fost ales în mod deliberat pentru a coincide cu reuniunea trilaterală de la Shenzhen.
Întâlnirea care a speriat Europa
Întâlnirea dintre Trump, Xi și Putin, organizată în marja summitului liderilor celor 21 de state membre ale Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), a readus în prim-plan temerile europenilor privind un mare târg geopolitic, similar acordului încheiat la Ialta, la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, între SUA, Uniunea Sovietică și Marea Britanie, care a plasat Europa Centrală și de Est în sfera de influență sovietică.
O asemenea încercare ar pune în pericol eforturile diplomatice depuse de luni de zile de grupul E3, format din Germania, Marea Britanie și Franța, pentru a construi o relație apropiată cu Kushner și Witkoff și pentru a se asigura că solicitările europene sunt luate în considerare în discuțiile Washingtonului cu Moscova.
„Ialta a fost un summit al învingătorilor care au împărțit un continent învins. Europa nu se mai află în această poziție. Nu suntem pioni pe tabla de șah geopolitică. Reuniunea de la Berlin arată limpede acest lucru”, a declarat Jana Puglierin, șefa biroului din Berlin al Consiliului European pentru Relații Externe.
Unii analiști s-au întrebat însă dacă reuniunea va produce ceva mai mult decât o demonstrație de solidaritate față de Ucraina.
Germania, Marea Britanie și Franța erau „nerăbdătoare să organizeze această întâlnire simbolică”, a declarat Nico Lange, cercetător la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene. „În afară de asta, nu prea există subiecte de discutat și nimic asupra căruia să se poată ajunge la un acord.”
Oficialul guvernului german a declarat că summitul de la Berlin va oferi ocazia de a „explica încă o dată că suntem pregătiți să negociem”.
În schimb, UE ar lua în considerare ridicarea „treptată și condiționată” a sancțiunilor impuse Rusiei.
Într-o declarație comună publicată joi de Rusia și China, Putin, Xi și Trump „și-au reafirmat angajamentul de a menține stabilitatea strategică și securitatea internațională”, adăugând că un război nuclear „nu poate fi câștigat și nu trebuie purtat niciodată”. Cei trei au promis reformarea ONU și au îndemnat instanțele internaționale să nu își „abuzeze autoritatea”. De asemenea, au convenit să majoreze producția și livrările de produse petroliere rafinate.