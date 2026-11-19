Publicat acum 20 minute

Șefa guvernului de la Copenhaga, Mette Frederiksen, a spus că Europa „nu trebuie să accepte vreodată” pretențiile lui Vladimir Putin privind „securitatea Europei în termenii impuși de Rusia” și i-a îndemnat pe liderii europeni să „plaseze Ucraina în cea mai puternică poziție posibilă”.

Într-o declarație făcută înaintea discuțiilor de astăzi de la Berlin, Frederiksen a spus:

„Cererile lui Putin vizează mult mai mult decât Ucraina. Ele privesc securitatea europeană în termenii impuși de Rusia. Nu trebuie să acceptăm niciodată acest lucru. De aceea, trebuie să plasăm Ucraina în cea mai puternică poziție posibilă. Atât pe front, cât și la masa negocierilor.

Trebuie să consolidăm apărarea antiaeriană a Ucrainei, astfel încât aceasta să poată rezista atacurilor brutale ale Rusiei.

Rusia terorizează populația ucraineană și vizează sistemele de încălzire, alimentare cu apă și electricitate. Ucraina are nevoie de sprijinul nostru, al europenilor, pentru a trece cu bine peste iarnă.”