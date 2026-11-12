Nicușor Dan răspunde la pretențiile lui Putin: „Nu se repune în discuție apartenența la NATO. Nu e o chestiune care să privească Rusia”

3 minute de citit Publicat la 21:11 12 Noi 2026 Modificat la 21:42 12 Noi 2026

Din NATO fac parte 32 de state din America de Nord și Europa. Foto: colaj Antena 3 CNN

Președintele Nicușor Dan a declarat joi, referitor la ambițiile lui Vladimir Putin ca NATO să revină la granițele din 1997, că apartenența la Alianța Nord-Atlantică nu este „repusă în discuție” și nici nu reprezintă o „chestiune care să privească Rusia”. Afirmațiile președintelui vin la scurt timp după ce liderul de la Kremlin le-a prezentat emisarilor lui Donald Trump planul său pentru Europa.

Președintele Nicușor Dan se află la Dublin, unde are loc un summit al liderilor europeni. În paralel, la Moscova, au avut loc discuții între Vladimir Putin și emisarii Casei Albe, Jared Kushner și Steve Witkoff. Acolo, liderul de la Kremlin le-a prezentat americanilor planul său pentru Europa care include retragerea NATO la granițele sale din 1997.

Nicușor Dan răspunde la ambițiile lui Putin

În acest context, Nicușor Dan a fost întrebat, la conferința de presă din această seară, dacă le-a cerut partenerilor europeni sau celor americani să nu fie luate puse pe masa discuțiilor cu Rusia prezența trupelor NATO în România sau parteneriatelor strategice ale României.

„Discuția despre negocierile recente o să aibă loc mâine (la Consiliul European n. red) și nu azi, fiindcă e un format mai restrâns și mai de încredere decât cel de azi.

În al doilea rând că suntem evident informați la momentul la care se întâmplă toate aceste discuții de către partenerii noștri prin intermediul relațiilor de la MAE.

În al treilea rând, e o condiție de la sine înțeleasă atât a țărilor europene cât și a NATO că nu se repune în discuție avansul, apartenența la NATO, dispunerea de echipamente, nu e o chestiune care să privească Rusia”, a spus Nicușor Dan.

Președintele României a reiterat că discuțiile cu rușii nu avansează. „În al patrulea rând, din păcate nu suntem foarte departe cu aceste discuții. Rusia nu vrea să negocieze. E bine că există discuții, dar iarna asta nu se va întâmpla nimic la negocieri”, a afirmat el.

Putin le-a prezentat emisarilor lui Trump planul său pentru Europa

Președintele rus Vladimir Putin le-a prezentat joi emisarilor Casei Albe, Jared Kushner şi Steve Witkoff, viziunea Rusiei asupra securităţii indivizibile în Europa, potrivit Agerpres.

Consilierul Kremlinului pentru afaceri internaționale, Iuri Ușakov, a declarat că este „evident” că actualul sistem de securitate „nu funcționează”, adăugând că Rusia „speră” că și europenii vor sprijini eforturile pentru o nouă ordine de securitate.

Uşakov a adăugat că Putin şi-a prezentat deja propunerile în acest sens în anul 2021, când a cerut NATO să se retragă la graniţele din 1997.



În acelaşi timp, a adăugat el, Moscova are acum idei noi, bazate pe „lecţiile” pe care le-a desprins din situaţia actuală, în care Occidentul caută înfrângerea strategică a Rusiei, potrivit lui.

Avertismentul lui Zelenski

Tot astăzi, la Dublin, unde se află și Nicușor Dan, Volodimir Zelenski i-a avertizat pe europeni să fie deosebit de atenți la discuțiile care au loc între Moscova și Washington despre o eventuală nouă arhitectură de securitate în Europa.

„Europa trebuie să fie cu adevărat atentă atunci când americanii şi ruşii abordează acest subiect: nu este vorba doar despre garanţii de securitate pentru Ucraina.

În realitate, este mai degrabă vorba despre un fel de nou cadru de securitate între Europa şi Rusia. (...) Aşteptăm mai multe detalii, iar Europa trebuie să fie foarte atentă la aceasta”, a insistat Volodimir Zelenski.

Europenii sunt îngrijoraţi de obiectivele stabilite, între altele, de SUA: să se ajungă la un nou cadru de securitate în Europa. „Nu este nevoie să reinventăm roata. Europa avea o arhitectură de securitate europeană funcţională, care a fost mai întâi subminată treptat, iar în final a fost distrusă de invazia Rusiei în Ucraina”, a afirmat și preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, joi, la summitul din capitala Irlandei.

Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic (NATO) este o alianţă formată din 32 de state din Europa şi America de Nord care au aderat la Tratatul Nord-Atlantic.

România a intrat oficial în NATO în 2004. 32 de state din Europa și America de Nord au aderat la Tratatul Nord-Atlantic din 1949 încoace. Scopul esenţial al NATO este acela de a asigura libertatea şi securitatea tuturor membrilor săi prin mijloace politice şi militare, în conformitate cu Tratatul Nord-Atlantic şi cu principiile Cartei Naţiunilor Unite.