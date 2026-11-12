Nicușor Dan a avut o discuție de 40 de minute cu Friedrich Merz, joi, la summitul de la Dublin

1 minut de citit Publicat la 17:08 12 Noi 2026 Modificat la 17:08 12 Noi 2026

Președintele României, Nicușor Dan, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz. Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a avut, joi, o întâlnire bilaterală cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în cadrul celei de a noua reuniuni a Comunităţii Politice Europene (CPE) de la Dublin, relatează Agerpres.

Întrevederea dintre Nicuşor Dan şi Friedrich Merz a durat în jur de 40 de minute, iar printre temele de discuţie s-au numărat bugetul multianual al Uniunii Europene, Republica Moldova şi apărarea.



Şeful statului participă, joi, la cea de a noua reuniune a Comunităţii Politice Europene.



Summitul, cu tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”, reunește lideri din întreaga Europă pentru discuţii privind principalele provocări cu care se confruntă continentul, cu accent pe securitate, competitivitate şi rezilienţă, a informat Administraţia Prezidenţială.

„În sesiunea plenară, Președintele României va evidenția importanța unui răspuns european coordonat la provocările comune de securitate și competitivitate și va pleda pentru consolidarea conectivității strategice și a rezilienței democratice”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.

O atenție deosebită va fi acordată de Președintele Nicușor Dan Flancului Estic, mai arată comunicatul Cotroceniului, „inclusiv Mării Negre, regiunile cele mai expuse amenințărilor de securitate. Totodată, va sublinia importanța cooperării în domeniile infrastructură de transport, energie și conectivitate, cu accent pe dezvoltarea legăturilor cu Ucraina și Republica Moldova”.

Președintele României va lua parte, de asemenea, la masa rotundă dedicată securității și apărării Europei democratice, unde vor fi abordate sprijinul pentru Ucraina, reziliența democratică și combaterea amenințărilor hibride, inclusiv a ingerințelor străine și a manipulării informaționale