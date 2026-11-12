Putin le-a prezentat emisarilor lui Trump planul său pentru Europa. Kremlinul vorbește din nou de retragerea NATO la granițele din 1997

Emisarii lui Trump au discutat cu Putin la Kremlin. Foto: Colaj Profimedia/X

Președintele rus Vladimir Putin le-a prezentat joi emisarilor Casei Albe, Jared Kushner şi Steve Witkoff, viziunea Rusiei asupra securităţii indivizibile în Europa, relatează Agerpres. Consilierul Kremlinului pentru afaceri internaționale, Iuri Ușakov, a declarat că este „evident” că actualul sistem de securitate „nu funcționează”, adăugând că Rusia „speră” că și europenii vor sprijini eforturile pentru o nouă ordine de securitate.

Jared Kushner şi Steve Witkoff au călătorit joi în Rusia, unde s-au întâlnit la Kremlin cu Vladimir Putin. Discuția a avut loc după reluarea negocierilor Rusia, Ucraina şi SUA la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. La finalul întâlnirii de la Moscova, emisarii lui Donald Trump au călătorit la Dublin, unde se vor întâlni cu Vladimir Zelenski, care participă la un summit al liderilor europeni.

Iuri Ușakov a dat detalii despre discuția dintre liderul rus și cei doi americani.



„Este evident că actualul sistem european de securitate nu funcţionează. Şi sperăm ca reprezentanţii ţărilor europene să sprijine, la rândul lor, eforturile de a conveni asupra parametrilor unei noi arhitecturi de securitate şi pace, unice şi indivizibile”, a declarat consilierul Kremlinului pentru afaceri internaţionale, Iuri Uşakov, într-o declaraţie de presă după întâlnirea lui Putin cu emisarii americani.

Moscova are idei noi

Uşakov a adăugat că Putin şi-a prezentat deja propunerile în acest sens în anul 2021, când a cerut NATO să se retragă la graniţele din 1997.



În acelaşi timp, a adăugat el, Moscova are acum idei noi, bazate pe „lecţiile” pe care le-a desprins din situaţia actuală, în care Occidentul caută înfrângerea strategică a Rusiei, potrivit lui.



Totodată, consilierul Kremlinului s-a referit la demersurile întreprinse de europeni pentru a se alătura negocierilor privind Ucraina, dar a subliniat că aceştia trebuie să decidă „dacă doresc pacea sau continuarea războiului”. „Până acum, acţiunile lor indică cea de-a doua variantă”, a afirmat el.



Cu toate acestea, Uşakov a calificat negocierile tripartite de la Abu Dhabi drept „constructive” şi „productive” şi a asigurat că ele vor continua.



„Witkoff şi Kushner şi-au expus opiniile cu privire la întâlnirile tripartite care au avut loc la Abu Dhabi în zilele de 10 şi 11 noiembrie. Atât noi, cât şi partea americană suntem de acord că aceste discuţii au avut un caracter constructiv şi productiv”, a reiterat consilierul prezidenţial.



Rusia a acuzat Occidentul în decembrie 2021 că îşi garantează securitatea pe seama altor ţări şi a cerut ca NATO să se retragă din Europa de Est, să renunţe la includerea Ucrainei şi Georgiei în Alianţa Nord-Atlantică şi să iniţieze negocieri pentru crearea unui sistem de securitate indivizibil.



Refuzul Occidentului de a accepta aceste condiţii, pe care le-a calificat drept un ultimatum din partea Rusiei, a fost folosit de Moscova ca pretext pentru declanşarea războiului în Ucraina, notează EFE.

Avertismentul lui Zelenski

Volodimir Zelenski i-a avertizat pe europeni, joi, la Dublin, unde se află și Nicușor Dan, să fie deosebit de atenți la discuțiile care au loc între Moscova și Washington despre o eventuală nouă arhitectură de securitate în Europa.

Preşedintele ucrainean a spus că negocierile nu vizează doar garanții de securitate pentru Ucraina.

„Europa trebuie să fie cu adevărat atentă atunci când americanii şi ruşii abordează acest subiect: nu este vorba doar despre garanţii de securitate pentru Ucraina.

În realitate, este mai degrabă vorba despre un fel de nou cadru de securitate între Europa şi Rusia. (...) Aşteptăm mai multe detalii, iar Europa trebuie să fie foarte atentă la aceasta”, a insistat Volodimir Zelenski.

Europenii sunt îngrijoraţi de obiectivele stabilite, între altele, de SUA: să se ajungă la un nou cadru de securitate în Europa. „Nu este nevoie să reinventăm roata. Europa avea o arhitectură de securitate europeană funcţională, care a fost mai întâi subminată treptat, iar în final a fost distrusă de invazia Rusiei în Ucraina”, a afirmat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, joi, la Dublin.