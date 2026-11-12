Apel fără precedent făcut de Zelenski: le cere liderilor Europei „să fie foarte atenți” la discuțiile dintre SUA și Rusia

Apel fără precedent făcut de Volodimir Zelenski către liderii europeni. Foto: Profimedia Images

Volodimir Zelenski i-a avertizat pe europeni, joi, la Dublin, unde se află și Nicușor Dan, să fie deosebit de atenți la discuțiile care au loc între Moscova și Washington despre o eventuală nouă arhitectură de securitate în Europa, relatează Agerpres. Preşedintele ucrainean a spus că negocierile nu vizează doar garanții de securitate pentru Ucraina.

„Europa trebuie să fie cu adevărat atentă atunci când americanii şi ruşii abordează acest subiect: nu este vorba doar despre garanţii de securitate pentru Ucraina.

În realitate, este mai degrabă vorba despre un fel de nou cadru de securitate între Europa şi Rusia. (...) Aşteptăm mai multe detalii, iar Europa trebuie să fie foarte atentă la aceasta”, a insistat Volodimir Zelenski la Dublin, unde participă la un summit al liderilor europeni.



Negociatorii americani Jared Kushner şi Steve Witkoff au ajuns joi la Moscova pentru a se întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin după discuţiile de pace, mediate de SUA, la Abu Dhabi, între ruşi şi ucraineni.

Discuțiile SUA-Rusia pun Europa pe jar

Europenii sunt îngrijoraţi de obiectivele stabilite, între altele, de SUA: să se ajungă la un nou cadru de securitate în Europa.



„Nu este nevoie să reinventăm roata. Europa avea o arhitectură de securitate europeană funcţională, care a fost mai întâi subminată treptat, iar în final a fost distrusă de invazia Rusiei în Ucraina”, a afirmat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, joi, la Dublin.



Pentru europeni, prioritatea este mai întâi de toate oprirea războiului în Ucraina, înainte de a vorbi despre securitatea continentului lor.



„Prioritatea trebuie să fie obţinerea unei încetări a focului, apoi a unui acord de pace, şi abia după aceea vor putea avea loc discuţii cu privire la arhitectura de securitate mai largă a Europei.

Mutarea centrului atenţiei către arhitectura de securitate europeană echivalează cu o distragere a atenţiei de la ceea ce ar trebui să fie cu adevărat prioritar, şi anume încetarea uciderilor în Ucraina”, a declarat la Dublin şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas.



La iniţiativa Franţei, aproximativ 40 de ţări din cadrul „Europei extinse”, dincolo de Uniunea Europeană, vor defini joi „principiile-cheie” ale securităţii lor într-o „cartă” comună.



„Într-un moment în care mulţi şi-ar dori să vadă Europa în afara discuţiilor care privesc securitatea şi stabilitatea sa, această declaraţie este extrem de importantă”, căci „subliniază necesitatea unei treziri în interiorul acestei Europe lărgite”, a explicat preşedintele francez Emmanuel Macron joi, la Dublin.