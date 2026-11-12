Zelenski anunță că americanii i-au pus iar restricții la internetul prin Starshield: "Tot frontul a avut de suferit"

2 minute de citit Publicat la 13:35 12 Noi 2026 Modificat la 13:37 12 Noi 2026

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi că unitățile militare ucrainene au înregistrat, timp de câteva zile, perturbări semnificative ale serviciului Starshield, fapt care a afectat întreaga linie a frontului, precum și părțile din teritoriu aflate sub ocupație rusă, informează Agerpres, care citează Reuters.

Într-o postare pe Telegram, Zelenski a precizat că e vorba de restricții sistematice ce limitează viteza la care poate fi utilizat sistemul Starshield, plafonând-o la 161 km/h pentru un terminal amplasat pe un obiect în mișcare. Starshield este versiunea militară a serviciului de comunicații prin satelit Starlink, deținut de SpaceX.

Ca urmare a acestor restricții, interceptoarele ucrainene nu au putut atinge o viteză suficientă pentru a doborî țintele rusești, ceea ce a dus deja la lovituri reușite ale inamicului, a acuzat liderul ucrainean.

"Acest lucru îi ajută pe ruși să ucidă mai mulți ucraineni și să efectueze atacuri mai precise asupra Ucrainei", a continuat Zelenski. El a adăugat că Ucraina încearcă să clarifice motivele acestor restricții în discuțiile cu partea americană.

Ucraina se mută de la Starlink-ul lui Elon Musk la alt provider, pentru a putea să atace Rusia

Forțele ucrainene care operează drone cu rază lungă de acțiune renunță treptat la serviciile prin satelit "vulnerabile din punct de vedere politic" furnizate de rețeaua Starlink a lui Elon Musk, în favoarea tehnologiei israeliano-italiene, mai puțin performante, dar pe care Casa Albă nu o poate dezactiva, relatează Kyiv Post.

Primele informații în acest sens au apărut la sfârșitul lunii octombrie în presa militară rusă. Primele informații în acest sens au apărut la sfârșitul lunii octombrie în presa militară rusă. Conform relatărilor, forțele armate ale Ucrainei au început să instaleze la bordul dronelor care bombardează rafinăriile și infrastructura militară din adâncimea teritoriului rus terminale pentru accesarea sistemului de comunicații prin satelit HiSKY SmartLight.

Acesta reprezintă o alternativă la receptoarele Starlink sau Starshield, fabricate în SUA, utilizate de Ucraina începând din 2022. HiSKY este o firmă israeliană care deține o filială în Marea Britanie, hiSkySat Ltd.

HiSKY oferă operatorilor ucraineni avantajul unor legături de comunicații capabile să transfere date cu o viteză de 2 Mbps, prin fascicule concentrate, care comută, atunci când este necesar, de la un satelit geostaționar aflat pe orbită înaltă la altul. Acest lucru face ca legătura electronică dintre dronă și operator să fie aproape imposibil de bruiat.

Principalul dezavantaj pentru operatorii ucraineni este că terminalele Starlink sau Starshield, care utilizează o vastă constelație de sateliți mobili aflați pe orbită joasă, oferă capacități de transfer de date de la 50 până la peste 250 Mbps. Acest lucru face posibilă pilotarea vizuală a unei drone cu rază lungă de acțiune doar prin intermediul Starlink, deoarece volumul de date care poate fi transmis prin tehnologia HiSKY este mult prea limitat.