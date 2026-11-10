Ucraina se mută de la Starlink-ul lui Elon Musk la alt provider, pentru a putea să atace Rusia. Ce este și ce poate serviciul HiSKY

5 minute de citit Publicat la 09:57 10 Noi 2026 Modificat la 09:59 10 Noi 2026

Musk întrerupt serviciile de internet prin satelit folosite în atacurile ucrainene cu drone asupra Rusiei. Sursa foto: Getty Images

Forțele ucrainene care operează drone cu rază lungă de acțiune renunță treptat la serviciile prin satelit "vulnerabile din punct de vedere politic" furnizate de rețeaua Starlink a lui Elon Musk, în favoarea tehnologiei israeliano-italiene, mai puțin performante, dar pe care Casa Albă nu o poate dezactiva, relatează Kyiv Post.

Primele informații în acest sens au apărut la sfârșitul lunii octombrie în presa militară rusă. Conform relatărilor, Forțele Armate ale Ucrainei au început să instaleze la bordul dronelor care bombardează rafinăriile și infrastructura militară din adâncimea teritoriului rus terminale pentru accesarea sistemului de comunicații prin satelit HiSKY SmartLight.

Acesta reprezintă o alternativă la receptoarele Starlink sau Starshield, fabricate în SUA, utilizate de Ucraina începând din 2022.

Analistul militar rus Konstantin Malofeev a arătat, într-un material publicat pe 30 octombrie, că o dronă echipată cu sistemul HiSKY și care operează deasupra Rusiei nu poate fi bruiată, deoarece sistemul comută automat de la un satelit comercial la altul atunci când semnalul se degradează.

Potrivit analistului, trecerea Ucrainei de la Starlink la HiSKY a fost determinată de decizia lui Elon Musk, de a bloca utilizarea serviciului de către Ucraina deasupra teritoriului rus.

Ucraina a executat atacuri cu drone ghidate prin sistemul HiSKY

Trecerea la HiSKY le-a permis operatorilor ucraineni de drone să execute fără impedimente atacuri în roi asupra rafinăriilor de petrol rusești și să piloteze simultan mai multe aeronave, pentru a identifica și lovi punctele vulnerabile ale instalațiilor, a explicat Malofeev.

Centrul de Coordonare pentru Sprijinirea Noii Rusii (CCANR), o organizație asociată Moscovei, a afirmat într-o analiză că autoritățile ruse au obținut "informații confirmate" potrivit cărora forțele ucrainene de drone au început să utilizeze tehnologia HiSKY în atacurile asupra Rusiei.

"Acesta nu este Starlink. Este echipament european care permite, prin intermediul rețelelor europene de comunicații, pilotarea dronelor cu rază lungă de acțiune și a altor dispozitive, precum ambarcațiunile fără echipaj, împotriva oricărei zone de pe teritoriul Federației Ruse", a declarat directorul CCANR, Aleksandr Liubimov.

"Acest echipament nu are limitările de capacitate pe care le întâlnim în cazul Starlink, care nu funcționează în Rusia. Rusia se poate aștepta la utilizarea în masă a dronelor (echipate cu terminale HiSKY) împotriva oricărui punct de pe teritoriul Federației, prin intermediul acestui sistem de comunicații spațiale, care nu aparține lui Elon Musk, ci Europei", a adăugat el

Kyiv Post notează că HiSKY este o firmă israeliană care deține o filială în Marea Britanie, hiSkySat Ltd. Aceasta din urmă operează un centru de cercetare și dezvoltare la Harwell, în comitatul Oxfordshire. Agenția Spațială Britanică finanțează proiectul cu 9 milioane de lire sterline, sumă alocată prin intermediul Agenției Spațiale Europene (ESA)

Elon Musk impune limitări terminalelor din Ucraina

Starlink a impus, luna trecută, limitări de viteză terminalelor utilizate în Ucraina, astfel încât comunicațiile acestora să se întrerupă dacă viteza depășea 160 km/h. Această modificare a serviciului a făcut practic imposibile atacurile ucrainene executate cu drone echipate cu terminale Starlink și Starshield. De asemenea, au fost afectate interceptoarele de mare viteză, dezvoltate de Ucraina și utilizate împotriva dronelor rusești propulsate cu reacție.

Musk a declarat că administrația de la Casa Albă a ordonat companiei SpaceX să impună această limită de viteză, în timp ce oficialii Casei Albe au susținut că inițiativa i-a aparținut lui Musk. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a învinuit pe omologul său american, Donald Trump.

Potrivit lui Zelenski și altor oficiali ucraineni, în prima zi de aplicare a restricțiilor, zeci de drone aflate în drum spre Rusia, s-au prăbușit.

Au urmat o reacție internațională puternică față de ceea ce a fost perceput drept un atac american asupra capacității militare a Ucrainei și o solicitare a Congresului adresată SpaceX, de a se supune unei investigații oficiale privind limita de viteză, cu audieri programate să înceapă în ianuarie.

În cele din urmă, serviciile au fost restabilite la o limită de viteză de peste 400 de km/h, pentru a permite funcționarea normală a sistemelor de apărare ucrainene.

Rușii au recuperat fragmente de drone ucrainene echipate cu terminal HiSKY

Potrivit informațiilor apărute în presa ucraineană, armata Kievului a început să utilizeze cel mai mic și mai ieftin terminal HiSKY, un dispozitiv de 6 kilograme, denumit Sirius 16x16 Ku, în atacurile cu drone asupra Rusiei încă de la jumătatea lunii octombrie, în perioada în care restricțiile impuse de Musk și Casa Albă serviciilor furnizate de SpaceX - compania lui Musk - încă în vigoare.

Primele fragmente ale unei drone ucrainene echipate cu HiSKY ar fi fost recuperate după ce aceasta a fost doborâtă de apărarea antiaeriană rusă, cu puțin timp înainte de sfârșitul lunii.

HiSKY oferă operatorilor ucraineni avantajul unor legături de comunicații capabile să transfere date cu o viteză de 2 Mbps, prin fascicule concentrate, care comută, atunci când este necesar, de la un satelit geostaționar aflat pe orbită înaltă la altul. Acest lucru face ca legătura electronică dintre dronă și operator să fie aproape imposibil de bruiat.

Viteza de transfer redusă nu permite pilotarea vizuală a dronelor prin HiSKY

Principalul dezavantaj pentru operatorii ucraineni este că terminalele Starlink sau Starshield, care utilizează o vastă constelație de sateliți mobili aflați pe orbită joasă, oferă capacități de transfer de date de la 50 până la peste 250 Mbps. Acest lucru face posibilă pilotarea vizuală a unei drone cu rază lungă de acțiune doar prin intermediul Starlink, deoarece volumul de date care poate fi transmis prin tehnologia HiSKY este mult prea limitat.

Cu toate acestea, o conexiune HiSKY cu un volum de date mai redus ar putea transmite corecții de traiectorie unei drone aflate în zbor, permițând redirecționarea individuală a dronelor dintr-un grup de atac către o țintă precisă.

În perioada 15-29 octombrie, Ucraina și-a suspendat atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, în urma unei solicitări din partea SUA. În noaptea de 30 octombrie spre 1 noiembrie, Kievul ar fi sfidat SUA, lansând un nou val de atacuri cu drone asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Potrivit relatărilor din presa locală și imaginilor satelitare de monitorizare a incendiilor, grupurile de drone ucrainene care au lovit obiectivele din Nijni Novgorod, Yaroslavl și Riazan au demonstrat o precizie mai mare decât în cazul atacurilor din lunile precedente. Operatorii dronelor și-au concentrat loviturile asupra turnurilor de distilare și a instalațiilor de cracare, provocând mai multe incendii, dintre care unele nu au putut fi lichidate timp de mai multe zile.