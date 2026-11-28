Laura Gherasim, autoarea „raportului” AUR, anunță sesizări penale contra „celor care au făcut declaraţii împotriva cetăţenilor români”

4 minute de citit Publicat la 21:59 28 Noi 2026 Modificat la 22:00 28 Noi 2026

Președintele AUR, George Simion (D) și președinta Comisiei pentru cercetarea abuzurilor din Camera Deputaților, Laura Gherasim (S). Foto: Captură Facebook / George Simion

Deputata AUR Laura Gherasim, autoarea „raportului” formaţiunii despre anularea alegerilor prezidenţiale, anunţă că va depune săptămâna viitoare două sesizări penale; una privind anularea scrutinului şi una vizând persoanele publice care au făcut declaraţii „împotriva cetăţenilor români”. Ea citează drept temei articolul 369 din Codul Penal, care sancţionează incitarea la violenţă, ură sau discriminare.

„Săptămâna viitoare voi depune la Parchetul General două sesizări penale. Prima sesizare penală, pe care o voi depune în urma cercetării parlamentare pe care am efectuat-o, priveşte anularea alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024.

Cea de-a doua sesizare penală priveşte declaraţiile publice îndreptate împotriva cetăţenilor români şi are ca temei art. 369 din Codul penal, care sancţionează incitarea la violenţă, ură sau discriminare. UNA ESTE SĂ CONDAMNI ACŢIUNILE CONDUCERII UNUI STAT, INCLUSIV ÎN CONTEXTUL ANULĂRII ALEGERILOR, ŞI CU TOTUL ALTA ESTE SĂ CONDAMNI UN POPOR PENTRU ACŢIUNILE CONDUCĂTORILOR SĂI.

Art. 369 din Codul penal sancţionează incitarea publică la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei persoane sau categorii de persoane, inclusiv pe criterii de naţionalitate, etnie, opinie ori apartenenţă politică, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă", scrie Gherasim pe Facebook. Ea este şi preşedinta comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții de la Camera Deputaţilor.

Ce susține deputata AUR

„Săptămâna viitoare voi depune la Parchetul General două sesizări penale.

Prima sesizare penală, pe care o voi depune în urma cercetării parlamentare pe care am efectuat-o, privește anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Cea de-a doua sesizare penală privește declarațiile publice îndreptate împotriva cetățenilor români și are ca temei art. 369 din Codul penal, care sancționează incitarea la violență, ură sau discriminare. UNA ESTE SĂ CONDAMNI ACȚIUNILE CONDUCERII UNUI STAT, INCLUSIV ÎN CONTEXTUL ANULĂRII ALEGERILOR, ȘI CU TOTUL ALTA ESTE SĂ CONDAMNI UN POPOR PENTRU ACȚIUNILE CONDUCĂTORILOR SĂI.

Art. 369 din Codul penal sancționează incitarea publică la violență, ură sau discriminare împotriva unei persoane sau categorii de persoane, inclusiv pe criterii de naționalitate, etnie, opinie ori apartenență politică, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Am ascultat luni de zile declarațiile unor politicieni, ale unor jurnaliști și ale unor oameni care se bucură de multă vreme de posibilitatea de a intra, prin intermediul televiziunilor, în casele românilor.

Vă reamintesc câteva dintre aceste declarații.

Cristian Tudor Popescu, în martie 2025, îi numea pe votanții lui Călin Georgescu și George Simion „niște bestii naturale sub aparența de «bieți» români”.

Radu Buzăianu, la B1 TV, în ultima ediție din 2024 a emisiunii „Bună, România”, vorbea despre analfabetismul funcțional al susținătorilor lui Călin Georgescu, încheindu-și intervenția cu expresia „Fir-ați ai dracu’ de comuniști!”.

Mugur Ciuvică, Antena 3 CNN, în emisiunea moderată de Mihai Gâdea, îi numea pe susținătorii lui Călin Georgescu „pleava societății”. Pentru această emisiune au fost depuse 16 sesizări la CNA. Propunerea de sancționare nu a întrunit numărul necesar de voturi.

Iulian Chifu, în ianuarie 2025, vorbea despre diferite categorii de susținători ai lui Călin Georgescu, despre trimiterea unora în închisoare și supunerea altora unor procese de deradicalizare.

Valeriu Nicolae, Starea Impostorilor, pe 25 aprilie 2025, publica o emisiune intitulată „George Simion de la Alianța pentru Unirea Rataților”.

Paul Palencsar, Ziariștii, pe 9 mai 2025, publica un editorial adresat votanților lui George Simion, intitulat „Chiar vreți să muriți de foame, orbiți de un golan mincinos?!”.

Hari Bucur-Marcu, într-o postare preluată de Adevărul pe 4 decembrie 2024, susținea că votul pentru Călin Georgescu în turul al doilea ar exprima ura față de propria patrie și disprețul față de propria națiune.

Doamnă procuror general, art. 369 din Codul penal există și pentru oamenii aceștia, din câte știu eu. Nu scrie nicăieri că un jurnalist are mai multe drepturi decât cetățeanul despre care vorbește la televizor.

Voi solicita obținerea rapoartelor de monitorizare ale CNA, a înregistrărilor emisiunilor difuzate de Antena 3 CNN, B1 TV, Digi24, Realitatea Plus, România TV, TVR, Pro TV, Euronews și celelalte televiziuni, precum și cercetarea declarațiilor publicate în presa scrisă și online în perioada 1 noiembrie 2024 – 31 mai 2025.

Nu mă interesează dacă autorii acestor declarații sunt oameni de stânga sau de dreapta și nici dacă i-au susținut pe George Simion, Nicușor Dan, Crin Antonescu, Victor Ponta, Elena Lasconi sau pe oricare dintre ceilalți candidați, fie la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, fie la noile alegeri prezidențiale, organizate în mai 2025 după anularea alegerilor democratice din 2024.

Voi solicita identificarea și tragerea la răspundere penală a tuturor celor care au săvârșit fapte ce intră sub incidența art. 369 din Codul penal.

DE CÂND RĂSPUNDE UN OM PENTRU FAPTELE ALTUIA, DOAR PENTRU CĂ S-A NĂSCUT ÎN ACEEAȘI ȚARĂ CU ACESTA?

Art. 30 alin. (7) din Constituția României interzice expres îndemnul la ură națională, iar art. 369 din Codul penal sancționează incitarea la ură pe criteriul naționalității. Legea nu face excepție nici pentru cetățenii unui alt stat.

În cazul lui George Simion, procurorilor le-a trebuit o singură zi pentru a se sesiza din oficiu pentru instigare publică. Vreau să știu de cât timp va avea nevoie Parchetul General pentru a cerceta faptele pe care le voi aduce la cunoștința procurorilor.

Ambele sesizări penale, împreună cu documentele anexate, vor fi făcute publice în ziua depunerii lor la Parchetul General.

Cu demnitate mi-am asumat acest mandat în Parlamentul României și tot cu demnitate îl voi încheia”, a scris Gherasim pe Facebook.