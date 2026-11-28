Boxerul Vasile Scalco a murit la vârsta de 20 de ani într-un accident rutier: „Familia boxului românesc este în doliu”

1 minut de citit Publicat la 21:05 28 Noi 2026 Modificat la 21:05 28 Noi 2026

Vasile Scalco a fost campion național la box. Sursă foto: Facebook - CSM Bacău

Boxerul român Vasile Scalco a decedat, sâmbătă, la numai 20 de ani, într-un accident rutier, au anunțat Federația Română de Box și CSM Bacău, relatează Agerpres.

„Familia boxului românesc este în doliu. Cu profundă durere, Federația Română de Box își ia rămas-bun de la Scalco Vasile, component al lotului național de seniori. În aceste momente de grea încercare, suntem cu gândul și sufletul alături de familia sa și de toți cei care suferă în urma acestei pierderi. Sincere condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în mesajul postat de federație pe pagina sa de Facebook.

Și Clubul Sportiv Municipal Bacău a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Familia CSM Bacău este în doliu. Cu inimile frânte, ne luăm rămas-bun de la Vasile Scalco, boxerul nostru și membru al lotului național de seniori. Vasile abia se întorsese de la Campionatul European și ajunsese acasă, la părinți, așa cum își dorise. Plecarea sa, atât de neașteptată și atât de devreme, ne-a lăsat fără cuvinte.

Îl vom păstra în amintire așa cum l-am cunoscut: un sportiv ambițios, muncitor și dedicat, care a dus cu mândrie numele Bacăului în ringurile din țară și de peste hotare. Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor și antrenorului său. Suntem alături de voi în aceste clipe de nespusă durere. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a mai transmis clubul.

Fost campion național, Scalco participase recent la Campionatele Europene de box Under-23 de la Porec (Croația), pierzând în primul tur la cat. 60 kg.