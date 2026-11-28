2 minute de citit Publicat la 20:19 28 Noi 2026 Modificat la 20:19 28 Noi 2026

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Unul dintre efectele atacului lansat de forțele ucrainene asupra unor nave rusești, pe 22 noiembrie, în apropiere de orașul libian Benghazi, a fost o discuție tensionată între președintele Volodimir Zelenski și prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni. Șefa guvernului italian „a fost furioasă” că autoritățile de la Kiev desfășoară operațiuni militare în apropierea apelor teritoriale ale țării sale fără o consultare prealabilă, iar președintele ucrainean a fost nevoit să își ceară scuze, relatează Bloomberg, sâmbătă seară.

Prim-ministra Italiei s-a numărat întotdeauna printre cei mai fermi susținători ai Ucrainei în războiul împotriva Rusiei. Însă, Meloni urmează să participe anul viitor la noi alegeri, într-un context în care atitudinile pro-ruse câștigă teren în societatea italiană.

Atât în opoziția italiană, cât și în coaliția de guvernare există voci care cer încetarea ajutorului acordat Ucrainei și reconcilierea cu Kremlinul.

În aceste condiții, atacul ucrainean asupra corvetei rusești „Merkuri” și a cargoului MV Angara, desfășurat la doar 750 de kilometri pe mare de Italia, le-a oferit argumente criticilor lui Meloni, ceea ce explică furia acesteia,.

Zelenski a recunoscut că militarii ucraineni au acționat în Libia fără consultarea autorităților de la Roma și și-a cerut scuze pentru acest lucru.

Zelenski i-a prezentat scuze lui Meloni

„Este important să ne înțelegem reciproc. De aceea, intenționăm să facem schimb de toate informațiile necesare între autoritățile competente ale țărilor noastre și să menținem între acestea o comunicare directă, regulată și eficientă”, a transmis președintele ucrainean pe rețelele sociale.

Говорив сьогодні із Джорджею Мелоні. Обговорили питання, над якими працюємо, і важливо, щоб ми розуміли одне одного. Я підтвердив, що нещодавня операція в Лівії була проведена без попередньої координації з нашими європейськими партнерами. Також сказав, що ми налаштовані забезпечити обмін усією необхідною інформацією між відповідними органами наших країн і підтримувати між ними пряму, регулярну та ефективну комунікацію. Дякую! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2026

Anterior, presa relatase că acțiunile unităților speciale ucrainene în Libia au provocat nemulțumiri nu doar în conducerea Italiei, ci și în cea a Germaniei.

Germania recunoaște dreptul Ucrainei la autoapărare și consideră legitime atacurile asupra obiectivelor militare rusești, dar se opune, în același timp, extinderii geografice a conflictului, a declarat ministrul german de externe, Johann Wadephul.

„Trebuie să limităm războiul și să împiedicăm escaladarea sa în continuare”, a declarat Wadephul.

O solicitare similară i-a adresat lui Zelenski și Donald Trump, după atacul naval din apropiere de Benghazi.

În acest scop, Trump a modificat în mod unilateral o declarație comună făcută împreună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după întâlnirea lor.

În versiunea inițială a declarației, Trump și Rutte avertizau Rusia, nu Ucraina, împotriva unor acțiuni „intenționate sau neintenționate” care ar putea duce la extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în alte țări.