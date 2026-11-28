1 minut de citit Publicat la 09:18 28 Noi 2026 Modificat la 09:18 28 Noi 2026

Primarul din Miercurea-Ciuc, Korodi Attila. Foto: Agerpres

Primarul din Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a semnat petiţia iniţiată de Consiliul Naţional Secuiesc (CNS) şi susţinută de UDMR, prin care cele 149 de localităţi din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş solicită să facă parte dintr-o singură regiune administrativă, informează news.ro.

Korodi Attila 4eclamă că reforma administrativă este abordată în primul rând din perspectiva financiară, în timp ce aspectele care ţin de oameni, comunităţile locale şi identitatea teritorială sunt trecute în plan secund.

„Reorganizarea administrativă trebuie să fie despre oameni, nu despre cifre. Localităţile nu pot fi tratate pur şi simplu ca puncte de cost”, afirmă primarul.

Potrivit unui comunicat de presă, prin semnarea petiţiei iniţiate de Consiliul Naţional Secuiesc, cu sprijinul UDMR, care exprimă poziţia comună a administraţiilor locale din Ţinutul Secuiesc, municipiul Miercurea-Ciuc s-a alăturat iniţiativei care solicită ca cele 149 de localităţi aparţinând, din punct de vedere istoric, acestei zone să îşi poată construi viitorul în cadrul unei singure regiuni administrative.

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a afirmat că una dintre problemele fundamentale ale dezbaterii publice actuale din România este faptul că reforma administrativă este abordată în primul rând din perspectiva financiară, în timp ce aspectele care ţin de oameni, comunităţile locale şi identitatea teritorială sunt trecute în plan secund.

„Reorganizarea administrativă trebuie să fie despre oameni, nu despre cifre. Localităţile nu pot fi tratate pur şi simplu ca puncte de cost”, a declarat primarul.

Referindu-se la argumentele financiare, Korodi Attila a arătat că, în urma comasării voluntare a localităţilor cu cel mult 1.500 de locuitori, se estimează economii anuale de 200–250 de milioane de lei, în timp ce Ministerul Dezvoltării ar urma să pună la dispoziţie un fond de finanţare de 4 miliarde de lei.

Potrivit primarului, eficienţa administraţiei trebuie analizată ţinând cont de întregul sistem, inclusiv de nevoile semnificative de finanţare şi de pierderile generate de serviciile publice din marile oraşe. Ca exemplu, acesta a menţionat sistemele de termoficare şi transport public din Bucureşti, precum şi metroul, care generează anual pierderi de 4 miliarde de lei pentru Bucureşti şi guvern.

Korodi Attila spune că în România se confruntă în prezent două abordări diferite privind administraţia publică. Prin una se consideră că eficienţa poate fi sporită prin comasarea localităţilor, retrogradarea statutului de oraş şi unirea judeţelor. Cealaltă porneşte de la modelele europene care funcţionează bine. Ca exemplu, primarul a menţionat modelul francez, în care localităţile îşi pot păstra identitatea, organizând în acelaşi timp în comun diverse servicii publice şi atribuţii administrative.