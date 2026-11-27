1 minut de citit Publicat la 19:37 27 Noi 2026 Modificat la 19:37 27 Noi 2026

Liderul PUCL Olt, Cristian Cismaru. Sursa foto: Antena 3 CNN

Cristian Cismaru, liderul Partidului Umanist Conservator Liberal (PUCL) Olt, a depus vineri, 27 noiembrie 2026, jurământul în funcția de subprefect al județului Olt. El a declarat că este deschis colaborării cu Primăria Municipiului Slatina, în condiții de transparență și cu respectarea legii.

„Legea nu este negociabilă și discutăm strict pe documente, strict instituțional și strict în beneficiul oamenilor”, a declarat Cristian Cismaru, referindu-se la relația cu Primăria Slatina. Noul subprefect a mai spus că va continua să ia poziție atunci când persoane aflate în funcții publice afectează demnitatea cetățenilor sau interpretează legea după bunul plac.

În discursul rostit la ceremonie, Cismaru a vorbit despre responsabilitatea pe care și-o asumă în județul în care trăiește și își crește copiii. El a spus că experiența din administrația locală din Slatina i-a arătat atât piedicile legislative și birocratice cu care se confruntă instituțiile, cât și dificultățile pe care le întâmpină cetățenii atunci când așteaptă un răspuns.

„De multe ori distanța nu se măsoară în kilometri, se măsoară în timpii de răspuns, în soluționarea efectivă a problemelor cu care oamenii vin la instituțiile publice și în respectul pe care o instituție publică trebuie să i-l acorde”, a spus Cismaru.

Noul subprefect a pledat pentru aplicarea egală a legii și pentru asumarea răspunderii de către instituții. El a spus că își dorește o colaborare „constructivă și onestă” cu toate autoritățile publice din județul Olt, indiferent de apartenența politică a celor care le conduc.