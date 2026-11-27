Iarna lovește puternic România în minivacanța de 1 Decembrie: Șefa ANM anunță minime de -15 grade și zăpadă de peste 25 cm

2 minute de citit Publicat la 18:44 27 Noi 2026 Modificat la 18:45 27 Noi 2026

România intră în minivacanța de 1 Decembrie cu ninsori, viscol și temperaturi în scădere accentuată. Foto: Getty Images

România intră în minivacanța de 1 Decembrie cu ninsori, viscol și temperaturi în scădere accentuată. În București, ploile se vor transforma în ninsoare sâmbătă după-amiază și se va depune un strat de zăpadă de până la 4 centimetri. În alte zone ale țării, zăpada ar putea depăși 25 de centimetri. Iar frigul nu se oprește odată cu weekendul: săptămâna viitoare, temperaturile ar putea coborî până la -15 grade în depresiuni și -10 grade în Capitală, a anunțat Elena Mateescu, directorul general al ANM, vineri, la Antena 3 CNN.

Întrebată cum va fi vremea în weekend, Elena Mateescu a explicat că ninsorile vor ajunge inclusiv în București, unde este așteptat primul strat de zăpadă din acest episod de vreme rece.

Elena Mateescu, directorul general al ANM: Pentru ziua de mâine sunt așteptate ninsori și în Capitală. Având în vedere probabilitatea ca ploile de pe parcursul zilei de mâine, începând de după-amiază, să se transforme în ninsori, să consemnăm și strat de zăpadă, chiar dacă grosimea, variabilă, nu este una foarte mare, 2-4 cm. Iată că vine și în Capitală zăpada. De mult nu am mai avut în Capitală, în luna noiembrie, fenomene de iarnă.

Dar nu numai în Capitală, ci și în ariile de Cod galben din partea de sud și sud-est a țării, acolo unde, mai ales în sud-vest, în județele Mehedinți, Dolj și Olt, stratul de zăpadă va fi mult mai mare, 15-20 cm, izolat peste 25 cm. Dar va fi și vânt, cu rafale destul de mari, de 50-70 km/h, viscolind ninsoarea.

Temperaturile vor fi deosebit de coborâte, mâine, -3 până la 6 grade la nivelul maximelor, -12 grade în depresiuni, până la 2 grade în zona litoralului. Mâine, în Capitală, o maximă de 2-3 grade, minimele destul de coborâte, spre -5 grade.

Însă săptămâna viitoare vom consemna cele mai coborâte valori, având în vedere probabilitatea ca în depresiuni să atingem -15 grade, iar în Capitală să ne apropiem de -10 grade Celsius.

Bucureștiul și mai multe județe, sub Cod galben de viscol

ANM a emis mai multe avertizări Cod galben pentru acest weekend, care vizează 16 județe și Capitala.

În București, sâmbătă, 28 noiembrie, va ploua la început, însă din orele amiezii precipitațiile se vor transforma treptat în ninsoare. Vântul va avea intensificări, cu rafale de aproximativ 50-60 km/h.

De sâmbătă, de la ora 15:00, până duminică, la ora 10:00, Capitala și județul Ilfov vor fi sub Cod galben de viscol. Avertizarea vizează și județele Teleorman, Giurgiu și Călărași, precum și zone din Ialomița și Constanța. Vizibilitatea poate scădea local sub 100 de metri.

Cele mai abundente ninsori sunt așteptate în Mehedinți, Dolj și Olt, unde stratul de zăpadă va ajunge la 15-20 de centimetri și, izolat, ar putea depăși 25 de centimetri.

În Capitală, autoritățile se pregătesc deja pentru prima ninsoare. Primarul general Ciprian Ciucu a convocat vineri Comandamentul de iarnă, iar pentru deszăpezire sunt pregătite aproximativ 400 de utilaje și 2.800 de muncitori. Prioritate vor avea circulația transportului public, spitalele și serviciile de urgență.

Frigul a făcut deja victime în România

Vremea rece a provocat deja situații grave în țară. Două persoane au murit la Iași după ce au fost găsite cu hipotermie severă. În cazul uneia dintre victime, medicii legiști urmează să stabilească dacă frigul a fost cauza directă a decesului.

Ninsorile și viscolul au afectat și circulația în mai multe zone, unde au fost raportate drumuri închise și accidente.