Lucrează la Google și câștigă 323.000 $/an, dar împarte chiria cu 4 colegi și mănâncă gratis la serviciu. Planul tânărului de 26 de ani

10 minute de citit Publicat la 17:36 27 Noi 2026 Modificat la 17:42 27 Noi 2026

Charles Broomfield este analist în domeniul securității AI la Google și creator de conținut pe YouTube, iar la finalul acestui an va bifa un salariu de 323.000 de dolari FOTO: captură video YouTube/ Charles Broomfield

Un tânăr de 26 de ani, care lucrează la Google și câștigă 323.000 de dolari pe an, face economie la sânge și trăiește cu 20.000 de dolari pe an, adică mai puțin decât salariul minin în SUA, pentru că are un plan.

Charles Broomfield este analist în domeniul securității AI la Google și creator de conținut pe YouTube, iar la finalul acestui an va bifa un salariu de 323.000 de dolari, potrivit CNBC.

În ultimii ani, Broomfield și-a menținut cheltuielile anuale pentru necesitățile de bază sub 20.000 de dolari, o sumă mai mică decât cei aproximativ 23.700 de dolari pe care i-ar câștiga un angajat cu normă întreagă plătit cu salariul minim, calculat ca medie în toate cele 50 de state americane.

Reușește acest lucru împărțind chiria în Washington D.C. cu colegi de apartament, mergând pe jos sau cu bicicleta în loc să conducă, mâncând gratuit la serviciu și evitând aproape întotdeauna cheltuielile care depășesc nevoile de bază. Chiar și atunci când își permite câte un răsfăț, acesta rămâne modest; în august, de exemplu, asta a însemnat să meargă la un meci de baseball și să cumpere o singură bere de 7 dolari.

„Cred că un alt lucru care probabil mă face puțin diferit este că nu simt cu adevărat bucurie atunci când cumpăr lucruri. Simt că am tot ce-mi trebuie”, spune el.

În spatele economiilor sale se află un obiectiv. Broomfield urmărește independența financiară încă din facultate și se așteaptă acum să atingă ținta de 750.000 de dolari investiți în următorul an, cu mult înainte de obiectivul lui inițial. Chiar dacă veniturile lui au crescut, stilul său de viață a rămas în mare parte neschimbat, spune el.

Iată cum reușește Broomfield să cheltuiască atât de puțin și ce intenționează să facă atunci când nu va mai avea nevoie de salariu.

Economisește pentru libertatea financiară

Broomfield a crescut în Colorado Springs, Colorado, fiind fiul a doi veterani ai armatei. El și frații lui trebuiau să pună deoparte jumătate din tot ce câștigau în copilărie. Cealaltă jumătate o puteau cheltui sau puteau obține dobândă de la părinți dacă alegeau să economisească și acei bani.

În adolescență, Broomfield era disciplinat și economisea tot ce avea. Pe atunci, visa să-și folosească economiile pentru a-și cumpăra lucrurile asociate în mod obișnuit cu bogăția.

„Îmi doream un Lamborghini și un penthouse frumos”, spune el. „Le voiam doar pentru că aveam impresia că și alți oameni și le doreau”.

La 17 ani, Broomfield a descoperit Mr. Money Mustache, un blog de finanțe personale scris de un fost inginer software care s-a pensionat la 30 de ani. Blogul promovează un stil de viață frugal și investirea unei mari părți din venit pentru a construi un portofoliu suficient de mare încât să-ți poți susține traiul prin retrageri de bani, fără a mai avea nevoie de un salariu. Blogul l-a introdus pe Broomfield în mișcarea „independență financiară, pensionare anticipată” - FIRE - și i-a oferit un nou scop pentru toate economiile sale.

„Tot ce trebuia să fac era să trăiesc extrem de cumpătat și puteam ajunge, de fapt, la independență financiară până la 30 de ani și să fac orice m-ar fi făcut cu adevărat fericit în viață”, spune el.

Ideea a prins rădăcini. După ce a absolvit Knox College în 2022, Broomfield s-a mutat în nordul statului Virginia pentru un loc de muncă plătit cu peste 100.000 de dolari pe an și și-a stabilit obiectivul de a ajunge la investiții în valoare de 750.000 de dolari la 30 de ani, cheltuind mai puțin de 25.000 de dolari anual.

De asemenea, a decis să pornească de la zero. La absolvire, Broomfield avea aproximativ 50.000 de dolari în economii, iar părinții lui acoperiseră partea din taxele de facultate care nu fusese plătită prin burse. El dorea ca suma contabilizată pentru obiectivul FIRE să reflecte exclusiv banii câștigați după absolvirea facultății.

A devenit obsedat de economisirea extremă

În primul lui an după facultate, Broomfield era extrem de entuziasmat de atingerea independenței financiare, spune el.

„Era aproape singurul lucru la care mă gândeam, pentru că îmi formam toate aceste obiceiuri noi și câștigam bani adevărați, pentru prima dată în viața mea”, spune el.

Uneori, entuziasmul îl împingea la extreme. A luat chiar în considerare să locuiască într-o camionetă parcată în garajul angajatorului, pentru a evita plata chiriei.

„Am făcut calculele și, practic, fiecare an în care aș fi locuit într-o camionetă în loc să plătesc chirie mi-ar fi permis să mă pensionez cu aproximativ o lună mai devreme. Pur și simplu nu mi s-a părut că merită să merg atât de departe”, spune el.

Totuși, Broomfield găsea satisfacție în a economisi fiecare dolar posibil. Odată, a mers cu bicicleta două mile până la un magazin alimentar pentru a economisi un dolar la pasta de dinți, în loc să o cumpere de la Whole Foods, aflat chiar lângă apartamentul său.

„Pentru mulți oameni, satisfacția vine din faptul că își cumpără lucruri. Eu mă simt satisfăcut când văd cât de mult pot investi”, spune Broomfield.

Privind în urmă, Broomfield recunoaște că unele dintre eforturile sale inițiale de a economisi bani nu au avut un impact prea mare asupra vitezei cu care putea ajunge la independență financiară.

„Nu mă aștept ca altcineva să facă exact ceea ce fac eu. Știu că sunt mult mai preocupat de aceste lucruri decât majoritatea oamenilor și că mă aflu într-o poziție deosebit de favorabilă pentru a putea trăi astfel”, spune el.

Cum trăiește cu mai puțin de 20.000 de dolari pe an

Cheltuielile de bază ale lui Broomfield au totalizat 1.477 de dolari în august, fără a include economiile, investițiile și plățile pentru taxele de școlarizare la studiile postuniversitare.

Iată o defalcare a modului în care și-a cheltuit banii în acea lună, incluzând și plățile suplimentare:

Economii și investiții: 17.931 de dolari, contribuții la contul 401(k) și la contul de brokeraj.

Chirie și utilități: 1.098 de dolari, incluzând electricitatea, gazul și apa.

Rambursarea datoriilor studențești: 700 de dolari.

Abonament la sala de sport: 229 de dolari.

Cheltuieli diverse: 59 de dolari.

Transport: 48 de dolari pentru curse Uber.

Mâncare: 28 de dolari cheltuiți pe cumpărături alimentare sau mese în oraș.

Asigurări: 15 dolari pentru asigurarea dentară și cea a chiriașului.

În august, aproximativ 90% din venitul lui Broomfield a fost direcționat către economii și investiții, o situație destul de obișnuită pentru el, spune acesta. A contribuit cu aproximativ 7.931 de dolari la contul său 401(k) și cu încă 10.000 de dolari la un cont de brokeraj impozabil.

Alți 700 de dolari au fost alocați unui plan de rambursare a taxelor de școlarizare, cu dobândă zero, oferit de un fost angajator. În august, soldul rămas era de 16.800 de dolari.

Locuința reprezintă cea mai mare cheltuială a lui Broomfield, însă el reușește să reducă costurile împărțind un apartament cu patru colegi. Într-un cartier în care apartamentele cu un singur dormitor se închiriază frecvent cu peste 2.000 de dolari, această soluție îi economisește aproximativ 1.000 de dolari pe lună.

Unul dintre lucrurile pentru care Broomfield este dispus să cheltuiască mai mult este abonamentul la o sală de arte marțiale. Plătește 229 de dolari pe lună pentru a se antrena la kickboxing, deși ar putea face sport gratuit în sala de fitness de la biroul Google. Broomfield consideră că kickboxingul este „un sport pentru tineri” și nu vrea să amâne participarea la competiții până după ce va atinge independența financiară. Sala este, de asemenea, o modalitate de a socializa cu alți luptători amatori care au aceeași pasiune.

Broomfield nu are o mașină și, în general, merge pe jos, cu bicicleta sau folosește transportul public. Google îi acoperă naveta zilnică cu metroul, ceea ce îl ajută să mențină costurile de transport scăzute. Încearcă să se întâlnească cu prietenii în apropierea stațiilor de metrou, iar atunci când își vizitează bunicul în Virginia, folosește transportul public cât mai mult posibil, apelând la Uber doar pentru ultima porțiune a drumului.

Înainte de a se angaja la Google, Broomfield cheltuia de obicei aproximativ 200 de dolari pe lună pentru mâncare. Acum, pentru că mănâncă majoritatea meselor la serviciu, cheltuiește în medie aproximativ 70 de dolari pe lună. Factura de 28 de dolari pentru mâncare din august a fost deosebit de mică, întrucât îi rămăseseră ingrediente din luna iulie.

În prezent, gătește mai rar acasă. În trecut, se baza mai mult pe gătitul în cantități mari, inclusiv pe chili preparat la oala sub presiune, din care obținea nouă porții, la aproximativ 2 dolari fiecare. Pentru gustări, putea mânca un bol de cereale Raisin Bran sau țelină cu unt de arahide.

„Am făcut odată calculele și am descoperit că untul de arahide avea cel mai mic cost per gram de proteine din întregul magazin alimentar”, spune el într-un videoclip de pe canalul său YouTube, pe care l-a lansat în 2023 pentru a-și documenta parcursul către FIRE.

Pentru divertisment, se bazează pe versiunea gratuită a YouTube, unde urmărește conținut educativ despre startup-uri, afaceri și antreprenoriat sau ascultă muzică.

Veniturile i s-au triplat, dar cheltuielile au rămas aceleași

Broomfield spune că va câștiga aproximativ 323.000 de dolari în 2026, de peste trei ori mai mult decât cei aproximativ 100.000 de dolari pe care îi câștiga în primul său an după facultate. În primii trei ani, remunerația sa a crescut până la aproximativ 120.000 de dolari, apoi a ajuns la 200.000 de dolari când s-a angajat la Amazon Web Services în 2025. După o scurtă perioadă la Capital One, s-a mutat la Google în acest an. Menținându-și cheltuielile scăzute, investind cea mai mare parte a veniturilor și beneficiind de creșterea pieței bursiere, a acumulat aproximativ 650.000 de dolari în investiții de la absolvirea facultății.

Broomfield câștigă bani și din canalul său de YouTube, care s-a extins și oferă acum sfaturi despre finanțe personale și carieră. Aproximativ 48.000 de dolari din venitul estimat pentru acest an vor proveni din canal și dintr-o afacere asociată de coaching profesional.

Chiar dacă veniturile lui au crescut, Broomfield a continuat să locuiască împreună cu colegi de apartament, să folosească transportul public și să păstreze aceleași obiceiuri modeste de cheltuieli.

„Am separat cu adevărat fericirea mea de suma de bani pe care o cheltuiesc. Chiar nu cred că aș fi semnificativ mai fericit dacă aș cheltui mult mai mult”, spune el.

O mare parte din banii pe care nu îi cheltuiește sunt investiți. Își maximizează contribuțiile la conturile cu avantaje fiscale, inclusiv 401(k) și HSA, și uneori a contribuit cu 100% din salariu la contul 401(k) la începutul anului, pentru a atinge cât mai repede limita anuală.

Broomfield își păstrează strategia de investiții simplă, preferând fondurile indexate care urmăresc piața în ansamblu.

„Nu încerc să aleg acțiuni individuale. Pur și simplu nu am timp să fac cercetări și să înțeleg riscurile și potențialele randamente ale acelor acțiuni. Iar cercetările arată că majoritatea oamenilor care încearcă să aleagă acțiuni individuale nu ajung să obțină rezultate mai bune decât dacă ar fi investit pur și simplu în întreaga piață bursieră”, spune el.

Evită criptomonedele dintr-un motiv similar. Broomfield spune că nu înțelege ce le conferă valoare și nu vrea să investească în lucruri pe care nu le înțelege.

În ritmul actual, Broomfield se așteaptă să atingă obiectivul de 750.000 de dolari investiți în următorul an.

Ce urmează după independența financiară

Când Broomfield a descoperit mișcarea FIRE, la 17 ani, se temea că va rămâne blocat într-un loc de muncă de birou de la 9 la 17, pe care îl considera „zdrobitor pentru suflet”, până la vârsta de 65 de ani. Vedea independența financiară ca pe o modalitate de a renunța complet la muncă.

Însă, deși independența financiară i-ar permite să trăiască fără un salariu, Broomfield nu mai consideră pensionarea anticipată drept obiectivul principal.

„După ce voi ajunge la independență financiară, poate că este puțin ironic, dar cred că voi continua să lucrez”, spune el.

Afacerea sa de pe YouTube generează deja, în majoritatea lunilor, suficienți bani pentru a-i acoperi cheltuielile fără să aibă nevoie de un loc de muncă cu normă întreagă. Cu acest venit și cu investițiile sale în creștere, Broomfield speră să-și construiască în cele din urmă propria afacere, posibil în domeniul securității AI.

„Să dețin controlul complet și să fiu implicat pe deplin într-un proiect care să fie al meu. Mi se pare extrem de entuziasmant”, spune el.

Indiferent ce va alege să facă, Broomfield consideră independența financiară o modalitate de a-și păstra opțiunile deschise. Își bazează obiectivul de economisire pe așa-numita regulă de 4%, un principiu orientativ pentru pensionare care sugerează retragerea a 4% din investiții în primul an, apoi ajustarea retragerilor în funcție de inflație.

Pentru Broomfield, acest lucru ar însemna aproximativ 30.000 de dolari pe an dintr-un portofoliu de 750.000 de dolari. Această sumă ar fi suficientă pentru a-i acoperi cheltuielile actuale, deși recunoaște că situația s-ar putea schimba dacă, în viitor, ar avea o familie.

„Există o șansă foarte mare să nu vreau să trăiesc așa pentru totdeauna. Acesta este unul dintre motivele pentru care fac asta acum. Sunt tânăr. Sunt sănătos. Sunt singur”, spune el. „Înțeleg perfect că cineva care are o familie probabil nu vrea să locuiască împreună cu o mulțime de colegi de apartament”.

Însă banii pe care Broomfield i-a economisit deja îi oferă mai multă libertate de a alege unde să lucreze și cât de mult să muncească, fără să se simtă dependent de un salariu.

„Liniștea sufletească de a ști că voi fi bine chiar dacă nu găsesc repede un loc de muncă sau dacă mâine aș fi concediat - asta mi-a adus o mare ușurare”, spune el.