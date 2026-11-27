Grindeanu îl acuză pe Bolojan că a lăsat o gaură în buget de 50 de miliarde de lei. „Scrie negru pe alb în raportul Finanțelor”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/Pană Tudor

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus vineri că fostul guvern Ilie Bolojan a lăsat o gaură de 50 de miliarde de lei la bugetul de stat și a spus că suma e consemnată ca atare în raportul prezentat vineri de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Actuala guvernare a preluat de la Ilie Bolojan un buget în care nu sunt acoperite obligații de plată de aproape 50 de miliarde de lei. Nu o mai spune doar PSD, ci scrie negru pe alb în raportul prezentat astăzi de ministrul Finanțelor. Am auzit luni de zile că deficitul scade și că lucrurile sunt sub control. Da, după zece luni deficitul e la 3,92% din PIB, față de 5,64% anul trecut. Doar că în spatele acestei cifre au rămas plăți neachitate de zeci de miliarde, adică peste 2% din PIB”, a spus Grindeanu, într-o postare publicată pe Facebook.

În plus, a mai susținut președintele PSD, „furnizorii de energie mai au de încasat 3,5 miliarde. Iar peste toate astea vine riscul din dosarul Pfizer, încă în apel, de peste 3 miliarde”.

„Dar înainte de orice, românii trebuie să știe adevărul! Sǎ afle de ce deficitul raportat incluzând şi datoriile aruncate în viitor este mai mare ca în 2024 și 2025 și de ce 90% dintre românii cu venituri mici și cei din clasa de mijloc au suferit degeaba înghețări și tăieri de venituri. La fel, de ce companiile din România au suferit din cauza creșterilor de impozite și taxe, iar multe firme cu capital autohton se află în pragul insolvenței sau al falimentului. Fiecare procent de deficit cu care s-a lăudat Bolojan înseamnă un român mult mai sǎrac, o firmă care încă își așteaptă banii, un patron care a plătit în locul statului și o investiție amânată”, a spus Grindeanu.

Întrebat despre afirmația lui Sorin Grindeanu potrivit căreia ar exista o pagubă de 50 de miliarde de lei la bugetul statului, Alexandru Nazare a declarat:

„Raportul de azi consemnează o sumă de 46-47 de miliarde, care reprezintă solicitări ale ordonatorilor. Din această sumă, sunt 19,1 miliarde de lei obligații certe.”

Întrebat dacă s-a ajuns la această situație din cauza unui guvern interimar, fără puteri depline, sau dacă au fost ascunse plăți pentru ca cifrele să arate mai bine, ministrul a răspuns:

„Raportul are un caracter tehnic, nu atribuie acțiuni unui anumit guvern, nu e politic, e pentru a ne determina să ne ajute în viitor. Execuția bugetară prezentată astăzi e elementul de referință. E adevărat că sunt 19 miliarde obligații certe, dar 15 miliarde sunt pentru magistrați.