Curcanii cad din cer în SUA, la propriu, înainte de Ziua Recunoștinței. „Bombardierele” livrează masa de sărbători aruncând-o din avion

4 minute de citit Publicat la 13:50 26 Noi 2026 Modificat la 13:50 26 Noi 2026

Esther Keim și Heidi Hastings livrează americanilor curcani pentru Ziua Recunoștinței din avion. Sursa foto: Alaska Torkey Bomb via facebook

În timp ce americanii se pregătesc să sărbătorească Ziua Recunoștinței (Thanksgiving), într-o regiune din Alaska curcanii nu ajung pe mesele oamenilor cu mașina sau prin serviciile de livrare, ci direct din cer. Două femei, poreclite „bombardierele curcanilor”, au transformat o tradiție neobișnuită într-o misiune anuală: zboară cu un avion de mici dimensiuni deasupra comunităților izolate și aruncă pachete cu curcani congelați pentru familiile care trăiesc departe de magazine și drumuri accesibile.

Povestea a fost prezentată de BBC, iar imaginile cu păsările care sunt aruncate din avion au atras atenția și altor publicații internaționale. În spatele acestei operațiuni, care poartă numele de „Alaska Turkey Bomb”, se află Esther Keim și prietena sa, Heidi Hastings.

42 de curcani au fost aruncați din avion în acest an

Cele două femei au încheiat misiunea din acest sezon înainte de Ziua Recunoștinței, după ce au distribuit 42 de curcani în comunitățile izolate din regiunea West-Susitna, Alaska.

Potrivit postului local KTUU, citat de Alaska's News Source, Esther Keim și Heidi Hastings au efectuat ultimele livrări duminică, după aproximativ patru ore de zbor. Curcanii au fost transportați în pachete care conțineau și alte produse alimentare, iar în unele cazuri au fost adăugate dulciuri, cafea instant și chiar o jucărie de pluș pentru un copil.

Cele două au acoperit o zonă extinsă, de la Alexander Creek până în apropierea lacului Finger Lake, la poalele muntelui Denali și de-a lungul râurilor Talkeetna, Susitna și Yentna.

De la începutul acestei inițiative, în 2022, cele două femei estimează că au distribuit aproximativ 160 de curcani.

Operațiunea nu este lipsită de provocări. Uneori, pilotul trebuie să survoleze de două, trei sau chiar patru ori aceeași zonă pentru a identifica locul potrivit în care să lase pachetul. Cabanele sunt adesea ascunse printre copaci, iar zăpada și relieful complică identificarea punctelor de livrare.

Cum funcționează „bombardamentul” cu curcani

Rolurile sunt bine stabilite: Heidi Hastings pilotează avionul, în timp ce Esther Keim se ocupă de lansarea pachetelor.

Cele două survolează la altitudine joasă zonele în care locuiesc beneficiarii și caută un loc vizibil în care să lase curcanii. De multe ori, aleg lacuri înghețate sau zone mlăștinoase deschise, unde pachetele pot fi observate mai ușor.

Curcanii sunt congelați și ambalați în saci, astfel încât să poată fi identificați în zăpadă. Beneficiarii sunt anunțați înainte de livrare și ies din locuințe pentru a urmări momentul în care pachetul ajunge la sol.

Într-o declarație relatată de publicația Alaska's News Source, Esther a povestit că, uneori, oamenii nu reușesc să găsească imediat curcanul, chiar dacă au văzut unde a fost aruncat. Unul dintre pachete a ajuns într-o zonă cu arbuști, iar destinatarul a avut nevoie de ceva timp pentru a-l recupera.

Vremea este o altă problemă. Ceața, ninsoarea și formarea gheții pot face zborurile periculoase, motiv pentru care femeile trebuie să fie pregătite să amâne livrările.

Ideea a pornit de la o familie care mânca veveriță la cină

În spatele acestei tradiții există și o poveste emoționantă.

Esther Keim a crescut într-o zonă izolată din Alaska, unde accesul la magazine și drumuri era extrem de dificil. Ea își amintește că, în copilărie, familia sa primea uneori curcani aruncați din avion de un prieten al familiei, mai ales în perioada sărbătorilor.

Ani mai târziu, în 2022, Esther a revenit în comunitatea în care crescuse și a aflat despre o familie care trecuse printr-o iarnă foarte grea. Oamenii i-au povestit că ajunseseră să împartă o veveriță între membrii familiei pentru a avea ce mânca.

Atunci i-a venit ideea să reia tradiția și să le livreze un curcan de Ziua Recunoștinței.

Așa a luat naștere actuala operațiune Alaska Turkey Bomb. Esther a început să strângă donații și să organizeze zboruri pentru familiile care locuiesc în zone greu accesibile.

Ulterior, prietena sa Heidi Hastings s-a alăturat proiectului, preluând comenzile de zbor și ajutând la distribuirea pachetelor.

Într-un material difuzat de NBC News pe 22 noiembrie 2026, Esther povestește că vrea să ducă mai departe gestul de bunătate de care a beneficiat și familia ei în copilărie. Pentru ea, misiunea nu înseamnă doar să livreze mâncare, ci și să le arate oamenilor din comunitățile izolate că nu au fost uitați.

De ce au nevoie oamenii de curcani aruncați din avion

În Alaska, accesul la alimente nu este la fel de simplu ca în alte regiuni ale Statelor Unite. O mare parte a teritoriului este sălbatică, iar numeroase familii locuiesc în cabane izolate, departe de șosele și magazine.

Aproximativ 20% din suprafața statului este accesibilă pe drumuri, potrivit informațiilor prezentate într-un reportaj publicat de CBS News în noiembrie 2024.

În timpul iernii, deplasarea devine și mai dificilă. Unele familii folosesc snowmobile, iar altele depind de avioane mici pentru transportul alimentelor și al altor produse necesare.

Pentru locuitorii acestor comunități, un curcan de Thanksgiving nu este doar un preparat tradițional, ci un aliment pe care nu îl pot cumpăra oricând de la un supermarket.

De aceea, livrările organizate de Esther și Heidi au devenit un eveniment așteptat în fiecare an. Misiunea este finanțată din donații și se bazează pe voluntariat.