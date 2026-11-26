4 minute de citit Publicat la 13:47 26 Noi 2026 Modificat la 13:50 26 Noi 2026

Concordia estimează pentru 2026 o scădere economică a României cuprinsă între 0,3% și 0,5%. Avertismentul despre 2027. Sursa foto: Agerpres

Economia României va înregistra, în 2026, o ușoară scădere, de 0,3% - 0,5%, cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană (UE) și cu o monedă națională depreciată cu aproximativ 5% față de euro, arată analiza de final de an realizată de Confederația Patronală Concordia, conform Agerpres.

Potrivit sursei citate, "deficitul bugetar scade convingător", cu cea mai bună execuție din 2022 încoace, dar ratingul de țară aflat la limita categoriei recomandate investițiilor, datoria publică în creștere și încheierea PNRR fac din 2027 "un an fragil".

"2026 a fost anul în care am plătit factura dezechilibrelor acumulate. Ajustarea a fost dureroasă pentru gospodării și companii, dar a început să dea rezultate pe partea bugetară. Pentru a nu rămâne doar o pauză costisitoare, 2027 trebuie să aducă stabilitate politică, cheltuieli publice mai eficiente în locul unor noi taxe pe muncă și capital și o absorbție rapidă a fondurilor europene", a explicat directorul executiv al Concordia, Paul Aparaschivei, citat în analiză.

Lucrarea relevă, totodată, faptul că vestea bună a anului 2026 pentru România vine din consolidarea fiscală. Astfel, deficitul pe primele nouă luni, de circa 3,8% din PIB, este cel mai bun din 2022 până în prezent, iar ținta anuală de 6,2% rămâne realizabilă în cazul în care cheltuielile de final de an sunt ținute sub control.

"Prețul acestei ajustări l-au plătit însă mediul privat și gospodăriile: taxe și impozite mai mari, scăderea puterii de cumpărare, plăți întârziate și incertitudine continuă. Inflația a coborât în vară spre 6%, dar scăderea a fost în mare parte statistică. În octombrie a urcat din nou la aproape 7%, iar BNR estimează 7,4% la final de an. În aceste condiții, Concordia nu se așteaptă la reduceri ale dobânzii-cheie, menținută la 6,50% pe tot parcursul anului, mai devreme de mijlocul lui 2027.

Nici contextul european nu a ajutat prea mult economia României. Potrivit prognozei de toamnă a BusinessEurope, cea mai mare organizație umbrelă a mediului de afaceri din Europa, economia europeană s-a dovedit mai rezilientă decât se aștepta, cu o creștere economică estimată pentru 2026 de 1,4% în UE și 1,2% în zona euro. Pe de altă parte, șocul energetic legat de conflictul din Orientul Mijlociu s-a simțit moderat, cu impact mai mare în prețuri decât în activitatea economică. Inflația din zona euro a urcat la 3,8% în septembrie, iar BCE a majorat de două ori dobânzile, în iunie și septembrie", susține mediul de afaceri.

În opinia Concordia, cel mai mare risc pentru următorul an rămâne costul la care se împrumută statul român.

"Toate cele trei mari agenții de rating evaluează România la ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, la un pas de categoria 'junk', iar randamentul titlurilor de stat pe 10 ani se menține peste 7%. Datoria publică a trecut de 60% din PIB și ar urma să ajungă la 63,3% în 2027, potrivit Ministerului Finanțelor. Spre deosebire de deficitul bugetar, dezechilibrul extern nu s-a corectat.

Deficitul de cont curent a urcat la 22,9 miliarde de euro în primele nouă luni, peste nivelul de anul trecut, în timp ce investițiile străine directe au scăzut cu peste o treime. Concordia estimează că leul va rămâne sub presiune și în 2027, iar pentru companii riscul valutar a redevenit un cost real, care trebuie gestionat în contracte, finanțări și prețuri.

Presiunea asupra investițiilor va crește odată cu încheierea PNRR. Fondurile europene prevăzute în buget ar urma să scadă de la 98,7 miliarde de lei în 2026, la aproximativ 59 de miliarde în 2027, iar golul trebuie acoperit rapid din fondurile de coeziune", notează organizația.

Experții afirmă că dacă disciplina fiscală se menține, economia poate reveni pe creștere anul viitor. În acest sens, Comisia Europeană estimează pentru România, în 2027, un avans de 1,8%, iar Fondul Monetar Internațional (FMI), de 2,2%, "susținut de scăderea inflației, de primele reduceri de dobândă, de fondurile de coeziune și de proiecte energetice precum Neptun Deep".

Patronatele consideră că, pentru 2027, cuvântul-cheie trebuie să fie predictibilitatea, în special în politica fiscală. Rolul central îl are respectarea angajamentelor asumate de Guvern privind eliminarea IMCA și aplicarea unor impozite specifice doar pe perioade limitate. Totodată, menținerea cotei unice de impozitare pentru veniturile salariale înseamnă continuarea unor politici fiscale care au sprijinit dezvoltarea clasei de mijloc din România și au stimulat afacerile bazate pe consumul intern.

În paralel, accentul trebuie pus pe măsuri care să crească competitivitatea României, în special în privința costurilor cu energia, a birocrației și a digitalizării.

În același timp, analiza Concordia semnalează două probleme care depășesc ciclul economic, respectiv: scăderea ponderii industriei în PIB, de la 29% în 2011, la 16,7% în 2025, precum și contribuția negativă a sectorului IT la creșterea economică, în 2026, pe fondul automatizării prin Inteligență Artificială (AI).

Confederația Patronală Concordia reprezintă 22 dintre cele mai importante sectoare ale economiei românești, cu o contribuție de 30% din PIB și aproape jumătate de milion de angajați în peste 5.000 de companii mari și mici, cu capital românesc și străin.

Entitatea este membră a BusinessEurope, a Organizației Internaționale a Angajatorilor (IOE) și a Business at OECD (BIAC).