1 minut de citit Publicat la 13:28 26 Noi 2026 Modificat la 13:28 26 Noi 2026

Rusia respinge un armistițu energetic și maritim pe perioada iernii, propus de Ursula von der Leyen. Foto: Hepta

Kremlinul a respins joi un armistițiu pe perioada iernii asupra infrastructurilor energice și a transporturilor de cereale prin Marea Neagră, după ce, în ziua precedentă, o astfel de încetare a focului a fost cerută de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează agenția EFE, citată de Agerpres.

Într-o dezbatere din Parlamentul European, șefa executivului de la Bruxelles a cerut armistițiul "pentru ca Rusia să demonstreze este serioasă în ceea ce privește negocierile de pace". Rusia a calificat solicitarea drept "ultimatum".

"Rusia nu are nicio obligație (în acest sens). Rusia trebuie să-și apere interesele naționale", a declarat la televiziunea de stat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

"Cu ultimatumuri precum acesta, este foarte dificil să aspiri la un rol de mediator sau de participant la negocierile de soluționare a conflictului din Ucraina", a adăugat el.

"Asta demonstrează încă o dată cât de întemeiate sunt rezervele noastre cu privire la voința europenilor de a adopta o poziție constructivă și de a contribui în vreun fel la procesul de pace", a comentat Peskov, cu referire la insistența aliaților europeni ai Ucrainei de a participa la negocierile ruso-ucrainene, mediate până în prezent numai de SUA.

Putin a exclus un armistițiu înainte de negocieri, după atacul ucrainean asupra Podului Kerci

Kremlinul respinge prezența europenilor la negocieri, considerându-i parte a conflictului, în virtutea ajutorului militar și financiar furnizat Kievului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a criticat și faptul că Uniunea Europeană nu răspuns invitației lui Vladimir Putin, de a-și trimite emisarii la Moscova pentru a-și explica poziția cu privire la conflictul ucrainean și la o viitoare arhitectură de securitate în Europa.

"Europenii fac comentarii, dar deocamdată nu au lămurit nimic", a afirmat el. Liderii europeni nu au respins public această invitație, dar insistă să fie instituit mai întâi un armistițiu în războiul din Ucraina, la fel ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

La rândul său, Rusia a respins în mod constant ideea unui armistițiu drept condiție prealabilă a negocierilor, iar Putin a declarat săptămâna aceasta că, în urma atacului ucrainean asupra podului Crimeei, o asemenea posibilitate este acum exclusă.