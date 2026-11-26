3 minute de citit Publicat la 12:29 26 Noi 2026 Modificat la 12:29 26 Noi 2026

Un român cu salaiu mediu poate acoperi prin credit ipotecar doar 34% din prețul unui apartament nou cu două camere în Cluj-Napoca. Foto: Hepta

O persoană cu salariul mediu net nu mai poate acoperi prin credit nici măcar jumătate din prețul unui apartament nou cu două camere, de aproximativ 55 de metri pătrați, în niciunul dintre orașele București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, arată o analiză Colliers, citată joi de Agerpres.

Conform analizei, este pentru prima dată când acoperirea prin credit luat în baza salariului mediu net coboară sub 50% din prețul unui apartament nou în toate cele patru orașe. Studiul menționat arată că accesibilitatea locuințelor noi a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2019.

Ce arată analiza pieței pentru cei care ar vrea să-și cumpere o casă prin credit în baza salariului mediu

În București, o persoană cu salariul mediu poate obține un credit de aproximativ 68.700 de euro, suficient pentru circa 49% din prețul unui apartament nou de 55 de metri pătrați. În urmă cu un an, creditul acoperea 52% din preț, iar în 2019, aproximativ 77%.

În Timișoara și Iași, proporția este de circa 48%, în timp ce în Cluj-Napoca scade la doar 34%, cel mai redus nivel dintre cele patru orașe analizate.

Scăderea accesibilității vine din mai multe direcții, spun specialiștii Colliers. Salariul mediu net a crescut cu aproximativ 5% în ultimul an, însă inflația a ajuns la 6,9% în octombrie, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a continuat să scadă, în termeni reali.

În același timp, deprecierea leului față de euro a redus o parte din efectul creșterii salariului, într-o piață în care locuințele sunt evaluate în euro. Costul creditului rămâne și el ridicat, cu IRCC (Indicele de referință pentru creditele consumatorilor) în jurul valorii de 5,6%, de peste două ori mai mare decât în 2019. Asta, în timp ce prețurile apartamentelor noi au crescut cu 5% până la 10% față de anul trecut în toate cele patru orașe analizate.

Locuințele noi devin tot mai inaccesibile pentru români

Situația este reflectată și în raportul dintre prețuri și venituri. În București, un apartament nou de 55 de metri pătrați costă echivalentul a 8,4 ani de salariu mediu net, față de 7,9 ani în urmă cu un an. În Timișoara și Iași sunt necesari aproximativ 8,6 ani de salariu, iar în Cluj-Napoca 12,2 ani.

"Pentru un cumpărător singur, cu un salariu mediu, achiziția unui apartament nou este astăzi semnificativ mai dificilă decât acum câțiva ani. Asta nu înseamnă că cererea a dispărut, ci că s-a schimbat modul în care se fac achizițiile: un avans mai mare, un credit contractat împreună cu partenerul sau compromisuri privind suprafața, numărul de camere ori amplasamentul.

Teoretic, un cuplu cu două salarii medii ar putea acoperi prin credit aproape întregul preț în București, Timișoara sau Iași, dar doar circa două treimi în Cluj-Napoca", explică Gabriel Blăniță, director Valuation and Advisory în cadrul Colliers România, citat în analiză.

60% dintre apartamentele vândute în cele patru orașe mari au fost achiziționate prin credit ipotecar

Finanțarea bancară rămâne foarte importantă pentru piața rezidențială, în condițiile în care aproximativ 59% dintre apartamentele vândute în ultimul an în cele patru orașe analizate au fost cumpărate pe credit. Ritmul acordării de noi credite ipotecare a încetinit însă în 2026, în timp ce diferența dintre veniturile cumpărătorilor și prețurile locuințelor s-a mărit.

Această presiune se reflectă și în vânzări: în primele zece luni ale anului, numărul locuințelor vândute a scăzut cu 15,5% la nivel național, potrivit datelor ANCPI analizate de Colliers.

În București, scăderea a fost de 11%, în Iași de 15%, iar în Cluj de 21%. Timiș este singura dintre marile piețe analizate unde vânzările au crescut, cu 6%.

Pentru perioada următoare, Colliers se așteaptă ca piața să se ajusteze mai degrabă prin volum decât prin prețuri, iar evoluția finanțării să fie factorul decisiv pentru revenirea cererii.

"Nu ne așteptăm la scăderi semnificative ale prețurilor, mai ales în condițiile în care costurile de construcție au crescut cu 11% în ultimul an și cu peste 90% față de 2020, ceea ce le lasă dezvoltatorilor puțin spațiu pentru reduceri importante. Mai probabil, ajustarea se va vedea în numărul de tranzacții, în planuri de plată mai flexibile și în parteneriate cu băncile.

Principalul factor care poate relansa cererea rămâne finanțarea, iar o reducere a dobânzilor, pe care BNR a semnalat-o pentru primăvara lui 2027, sau apariția unor noi programe de sprijin ar putea avea un efect rapid în piață", arară analiza Colliers.