Surse: Primarul din Baia Mare a fost sechestrat într-un apartament, obligat să se drogeze și amenințat cu violul. Sursa colaj foto: Poliţia Română

Primarul municipiului Baia Mare, Ioan-Doru Dăncuș, a fost sechestrat într-un apartament, ameninţat cu violul şi şantajat de doi indivizi care purtau cagule. Joi dimineaţa, poliţiştii şi procurorii DIICOT au început descinderi de amploare în cazul unui grup infracţional organizat, format din oameni care au firme în Baia Mare.

UPDATE 10:35 – Conform celor mai noi informaţii, o femeie şi doi bărbaţi au fost arestați preventiv într-un dosar DIICOT, fiind acuzați că au sechestrat și șantajat edilul din Baia Mare. Decizia a fost dată de Tribunalul Bucureşti.

Ştire iniţială: Surse din anchetă au spus pentru Antena 3 CNN că suspecţii doreau să li se îndeplinească anumite planuri legate de afacerile pe care le au în Baia Mare: actele să fie gata şi, implicit, să nu fie amânaţi. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

În acest sens, se pare că primarul din Baia Mare, conform surselor Antena 3 CNN, a fost atras de o femeie la o adresă din Bucureşti. Odată ajuns în locuinţa în care aceasta îl chemase, Ioan-Doru Dăncuș a fost imobilizat de mai mulţi bărbaţi, sub ameninţarea unui cuţit şi a unui aparat cu electroşocuri. Şi, pentru a-l împiedica să ceară ajutor, i-au acoperit şi gura.

Cei doi bărbaţi au forţat victima să prizeze cocaină, pe care o adusese femeia care l-a atras în apartamentul din Bucureşti. De asemenea, suspecţii au înregistrat toate momentele, astfel încât primarul din Baia Mare să apară în ipostaze degradante şi să consume droguri. Toate acestea pentru a se crea un film pretabil a fi folosit pentru şantajarea edilului.

Prin aceste înscenări, inculpaţii au constrâns victima să faciliteze înscrierea într-un partid politic a unuia dintre bărbaţii care l-au torturat. Înregistrările compromiţătoare ar fi urmat să fie folosite în cazul în care primarul nu ar fi dus la îndeplinire cerinţele celor doi indivizi.

Informaţiile şocante sunt verificate în prezent de anchetatori. În acest caz se cercetează infracţiuni precum lipsirea de libertate, de asemenea, vorbim despre umilirea lui, obligarea lui să consume cocaină. Toate aceste scene au fost filmate, astfel încât să se creeze imagini cu care politicianul să fie şantajat.