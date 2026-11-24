3 minute de citit Publicat la 12:12 24 Noi 2026 Modificat la 12:12 24 Noi 2026

Unii pensionari români primesc indemnizație socială. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Deși este cunoscută în limbajul obișnuit drept „pensie socială” sau „pensie minimă”, această sumă nu reprezintă o categorie distinctă de pensie. Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), denumirea legală este „indemnizație socială pentru pensionari”. Iată cine primește pensie socială în România și cât pot încasa lunar unii pensionari cu venituri mici.

În 2026, indemnizația socială pentru pensionari este de 1.281 de lei, sumă menținută la același nivel de la 1 ianuarie 2024. Sprijinul financiar este acordat de stat persoanelor ale căror venituri cumulate din pensii și alte drepturi prevăzute de lege sunt mai mici decât acest prag.

Diferența este suportată de la bugetul de stat, astfel încât beneficiarii să ajungă la venitul minim garantat de 1.281 de lei pe lună.

Cine primește pensie socială în România

Indemnizația socială pentru pensionari se acordă persoanelor care beneficiază de pensie și au venituri cumulate mai mici de 1.281 de lei lunar. Potrivit informațiilor publicate de Casa Națională de Pensii Publice, măsura se aplică pensionarilor din sistemul public cu domiciliul în România, indiferent de categoria de pensie sau de data la care s-au pensionat.

Astfel, pot beneficia de acest sprijin:

pensionarii pentru limită de vârstă;

persoanele care primesc pensie anticipată;

pensionarii de invaliditate;

beneficiarii unei pensii de urmaș.

Pentru stabilirea dreptului nu este luată în calcul doar valoarea pensiei principale. Autoritățile însumează veniturile din pensii obținute atât din sistemul public, cât și din sistemele neintegrate acestuia, precum și anumite drepturi plătite prin sistemul public de pensii în baza unor legi speciale.

Dacă totalul veniturilor eligibile este sub pragul de 1.281 de lei, pensionarul primește o completare până la atingerea acestui nivel.

Este important de precizat că indemnizația nu se acordă tuturor pensionarilor în valoare integrală de 1.281 de lei. Suma efectiv primită de la stat depinde de valoarea veniturilor pe care persoana le are deja.

Cum s-a calculat valoarea pensiei sociale

În 2026, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari este de 1.281 de lei pe lună. Valoarea a fost stabilită începând cu 1 ianuarie 2024, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023, și a fost menținută în anii 2025 și 2026.

Calculul indemnizației se face prin scăderea veniturilor eligibile ale pensionarului din plafonul de 1.281 de lei. Prin urmare, statul achită numai diferența necesară pentru completarea venitului până la nivelul minim prevăzut de lege.

De exemplu, un pensionar care încasează o pensie de 900 de lei poate primi o indemnizație socială de 381 de lei. În acest caz, venitul lunar total ajunge la 1.281 de lei.

În cazul unei persoane cu o pensie de 1.200 de lei, completarea este de 81 de lei. Dacă veniturile cumulate luate în calcul depășesc pragul de 1.281 de lei, persoana nu mai îndeplinește condițiile pentru acordarea indemnizației.

Potrivit CNPP, această prestație este finanțată din bugetul de stat, nu din bugetul asigurărilor sociale de stat. De asemenea, indemnizația nu apare ca un element distinct în decizia de pensionare, ci este evidențiată pe cuponul de pensie.

Evoluția valorii indemnizației arată că sprijinul a crescut treptat în ultimii ani. În 2022, nivelul era de 1.000 de lei, iar în ianuarie 2023 a ajuns la 1.125 de lei. Începând cu ianuarie 2024, plafonul a fost majorat la 1.281 de lei, valoare păstrată și în 2026.

Cum se poate solicita pensia socială

Indemnizația socială pentru pensionari este acordată în legătură cu drepturile de pensie stabilite de autoritățile competente. Pensionarii care îndeplinesc condițiile legale pot beneficia de completarea venitului până la pragul de 1.281 de lei.

Pentru persoanele care solicită pentru prima dată pensionarea, primul pas este depunerea dosarului de pensionare la casa teritorială de pensii de care aparțin, împreună cu documentele necesare stabilirii dreptului la pensie.

În cazul pensionarilor care primesc deja pensie, este important să verifice dacă veniturile cumulate se încadrează sub plafonul legal. Dacă indemnizația nu este acordată deși condițiile par îndeplinite, aceștia se pot adresa casei teritoriale de pensii pentru verificarea situației și clarificarea drepturilor.

Informațiile privind indemnizația socială, condițiile de acordare și nivelul acesteia pot fi consultate pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice, sau direct la casa teritorială de pensii.

Indemnizația socială nu înseamnă că fiecare pensionar primește automat 1.281 de lei în plus față de pensia obișnuită. Statul completează venitul doar până la acest prag, iar valoarea sprijinului diferă în funcție de pensia și celelalte drepturi luate în calcul potrivit legii.