Rinat Ahmetov închide fabrica de țevi din Iași, la scurt timp după ce a cumpărat-o. Urmează concedieri colective

2 minute de citit Publicat la 11:29 24 Noi 2026 Modificat la 11:29 24 Noi 2026

Fabrica din Iași urmează să fie închisă, iar 194 dintre cei 195 de angajați sunt vizați de procedura concedierii colective. FOTO: Hepta/Getty Images

Cel mai mare producător ucrainean de oțel, Metinvest, controlat de omul de afaceri Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a decis suspendarea activității fabricii Metinvest Tubular Iași, fosta ArcelorMittal Tubular Products, în urma unei evaluări cuprinzătoare a viabilității economice, potrivit Profit.ro.

Compania motivează decizia prin restricțiile impuse de Uniunea Europeană prin sistemul de contingente tarifare pentru importurile de oțel, dar și prin întreruperea aprovizionării cu rulouri laminate la cald din Ucraina, în special de la combinatul Zaporizhstal, în urma atacurilor rusești.

Compania mai transmite că o eventuală reluare a producției în România ar depinde de îmbunătățirea semnificativă a condițiilor economice și de reglementare, inclusiv de modificarea contingentelor de import ale UE aplicabile Ucrainei.

Fabrica din Iași urmează să fie închisă, iar 194 dintre cei 195 de angajați sunt vizați de procedura concedierii colective. Singurul care nu intră în această procedură este directorul general al unității.

O parte dintre angajați vor primi și plăți compensatorii, în funcție de vechimea în muncă. Astfel, salariații cu o vechime de peste 10 ani vor primi 10.000 de lei net, în timp ce pentru cei care au peste 30 de ani de vechime compensațiile ajung la 25.000 de lei.

Grupul ucrainean Metinvest a finalizat, pe 16 decembrie, achiziția companiei ArcelorMittal Tubular Products Iași.

Pierderi cumulate de aproximativ 16,8 milioane de lei în primele opt luni ale anului

Decizia de suspendare a activității fabricii din Iași vine după mai multe luni de dificultăți economice, pe fondul problemelor de aprovizionare cu materie primă din Ucraina și al creșterii costurilor de producție. Potrivit unui memorandum al conducerii Metinvest Tubular Iași, datat 15 octombrie 2026 și adresat acționarilor, compania înregistrase pierderi cumulate de aproximativ 16,8 milioane de lei în primele opt luni ale anului.

Documentul arată că modelul de afaceri al fabricii se baza pe aprovizionarea constantă cu rulouri de oțel laminate la cald din Ucraina, în principal de la combinatul Zaporizhstal. Însă, în august 2026, atacurile militare asupra combinatului au afectat aprovizionarea cu materia primă necesară producției.

„Activitatea fabricii a fost grav afectată de întreruperea aprovizionării cu rulouri laminate la cald din Ucraina, ca urmare a atacurilor militare asupra combinatului Zaporizhstal”, se arată în memorandum.

Conducerea a analizat și posibilitatea achiziționării materiei prime din alte surse europene, însă această variantă ar fi generat costuri suplimentare importante. Potrivit documentului, rulourile de oțel de la furnizorii europeni erau cu aproximativ 110 euro pe tonă mai scumpe decât cele provenite din Ucraina. Prețul mediu al materiei prime de la Zaporizhstal era de 611 euro pe tonă, în timp ce cel de la US Steel Kosice ajungea la 721 de euro pe tonă.

Reprezentanții companiei explicau că aceste diferențe de preț nu puteau fi transferate către clienți, în condițiile concurenței de pe piața țevilor sudate. Astfel, utilizarea unor surse alternative de aprovizionare ar fi generat pierderi suplimentare, în loc să permită reluarea activității în condiții sustenabile.

Memorandumul mai arată că pierderile lunare medii ajunseseră la aproximativ 2,1 milioane de lei în primele opt luni ale anului. Dacă situația ar fi continuat în aceleași condiții, pierderile pentru întregul an ar fi putut ajunge la aproximativ 25,2 milioane de lei, echivalentul a 5,3 milioane de dolari.

La momentul redactării documentului, în 15 octombrie, producția fabricii era deja suspendată. Conducerea solicita acționarilor să analizeze măsurile necesare, inclusiv posibilitatea încetării ordonate a activităților, în contextul deteriorării situației economice.