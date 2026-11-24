De la „Super El Niño” la „Mega El Niño”. Ce a văzut un meteorolog pe harta temperaturilor din Pacific

1 minut de citit Publicat la 10:57 24 Noi 2026 Modificat la 11:02 24 Noi 2026

Harta evidențiază cu roșu și alb regiunile în care temperaturile apei sunt peste valorile normale. Sursă foto: X - Ryan Maue

Fenomenul El Nino, care se intensifică, a provocat o creștere fără precedent a temperaturii în anumite zone ale Oceanului Pacific, ceea ce ar putea intensifica efectele resimțite la nivel mondial. Un meteorolog a numit episodul actual „Mega El Nino”, după ce a fost înregistrată o abatere de până la 10 grade Celsius în apropierea Insulelor Galapagos și în largul coastelor Peru, scrie The New York Post.

Meteorologul Ryan Maue a publicat pe platforma X o hartă care arată extinderea zonelor cu apă neobișnuit de caldă din regiunea ecuatorială a Oceanului Pacific, din apropierea coastelor Americii de Sud până spre centrul oceanului.

Harta a fost realizată pe baza datelor Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF) și evidențiază cu roșu și alb regiunile în care temperaturile apei sunt peste valorile normale.

Astfel, datele arată că cele mai mari abateri au fost înregistrate în apropierea Insulelor Galapagos și a coastelor Peru, unde temperatura apei a fost cu aproximativ 10 grade Celsius peste media normală.

+10°C sea surface temperature anomaly near Galapagos ?and off coast of Peru. This is now a Mega El Niño. https://t.co/xfavOfY16L — Ryan Maue (@RyanWeather) November 22, 2026

Cu toate acestea, această abatere nu a fost înregistrată în întreaga regiune, însă, chiar și așa, temperaturile sunt considerate ieșite din comun, iar unii specialiști avertizează asupra posibilelor consecințe ale fenomenului.

„Nu pot sublinia suficient cât de catastrofale ar putea fi efectele acestui episod El Nino”, a transmis climatologul Rebekah Jones pe platforma X.

Din acest motiv, experții au denumit noul episod „Mega El Nino”. Potrivit climatologului Rebekah Jones, fenomenul actual ar putea depăși recordul unei abateri de 3,5 grade Celsius, înregistrat în timpul episodului El Nino din 1877. Evenimentul de atunci a fost asociat cu moartea a aproximativ 50 de milioane de oameni, echivalentul a 3-4% din populația lumii de la acea vreme.

Deocamdată, experții avertizează că nu este clar cât de puternice vor fi efectele actualului episod El Nino și în ce măsură vor fi resimțite de populația din întreaga lume.

Conform Organizației Meteorologice Mondiale, experții anticipează că, între noiembrie și ianuarie, temperaturile ar putea crește mult, ajungând la valori de peste șase ori mai mari decât cele înregistrate în cazul unui fenomen El Nino obișnuit.

Această situație ar putea amplifica astfel efectele acestui fenomen meteorologic, printre care se numără incendiile forestiere din Indonezia, lipsa ploilor musonice esențiale în India și perturbarea lanțurilor trofice acvatice.