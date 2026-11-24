CNN: Războiul din Ucraina se extinde în Europa. Cum au dus „negocierile de pace” cu Rusia la o și mai mare escaladare a conflictului

3 minute de citit Publicat la 10:52 24 Noi 2026 Modificat la 10:52 24 Noi 2026

Efectele unui bombardament cu drone asupra unui bloc de locuințe din Kiev. Foto: Profimedia Images

În loc de pace, negocierile de la Abu Dhabi și întâlnirea trilaterală de la Shenzen dintre Trump, Putin și Xi au produs exact opusul: o escaladare fără precedent a războiului din Ucraina: este consecința a mai bine de șase săptămâni ale unui du-te vino de întâlniri diplomatice cu scopul de a da bine în poză, concomitent cu împiedicarea Ucrainei de a se apăra, intransigența Rusiei și incapacitatea SUA de a vedea procesul de pace direct legat de Europa și securitatea europeană, se arată într-o analiză CNN.

Zilele trecute, Rusia a lansat ceea ce președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a numit cel mai puternic atac cu rachete și drone din acest an. Atacul Rusiei a venit după „podul lui Putin” din Kerci a fost parțial distrus într-un atac, cu rachete ucrainene.

În plus, dronele ucrainene au lovit o navă rusă cu destinația Kaliningrad, în Marea Baltică. În Mediterana, alte două nave rusești au fost atacate de drone navale ucrainene. Una dintre ele, o corvetă rusă, a fost scufundată în timp ce se afla la cheu, în portul libian Benghazi.

Escaladarea conflictului ucrainean era ceva încă de neconceput, în urmă cu 5 ani. Inițial, conflilctul s-a desfășurat doar pe teritoriul Ucrainei. Apoi, el a s-a extins în întreaga Rusie, în 2024, după intensificarea atacurilor cu drone asupra infrastructurii energetice (rafinării) ruse.

Acum, conflictul a ajuns la granița NATO: acțiuni de sabotaj, atacuri cibernetice și chiar atacuri directe asupra unor nave în Marea Neagră, în zonele economice exclusive și chiar apele teritoriale ale României sau Bulgariei.

Ce înseamnă pentru războiul din Ucraina, și mai ales pentru Putin, un Congres al SUA dominat de democrați

Kremlinul are în acest moment o fereastră de oportunitate tot mai mică, înainte ca democrații, percepuți drept pro-ucraineni, să preia controlul total asupra Congresului SUA: tot ceea ce privește programele de finanțare și chiar reglementarea acestora va intra acum sub controlul democraților, notează CNN.

În timpul negocierilor cu SUA, Moscova a tras de timp, încercând să convingă Washingtonul că discuțiile despre Ucraina trebuie să includă o „infrastructură de securitate europeană” mai largă: este ceva ce Rusia caută de multă vreme - șansa de a transforma războiul din Ucraina într-un „simptom” al consecințelor produse de extinderea NATO spre Est.

Putin a spus chiar, într-o declarație făcută după summitul de la Shenzen, că Rusia nu are niciun interese să negocieze un armistițiu, practic singurul rezultat imediat real care mai poate fi obținut pe căi diplomatice. Ulterior, liderul de la Kremlin a adăugat că, dacă europenii își doresc să participe la discuții la „un nivel tehnic”, ar trebui să meargă la Moscova să-i prezinte propunerile, și abia apoi Putin va lua în considerare o ecizie.

Practic, Putin a stabilit clar, arată CNN, că cea mai bună poziție de negociere pentru el este să rupă tot ce are în față, să facă câțiva pași înapoi, pentru ca orice posibilitate de compromis să pară tot mai îndepărtată.

Există o logică macabră în asta: realitatea este parțial de partea Rusiei pe câmpul de luptă. Capturarea restului regiunii Donbas este, în acest moment, scopul principal al războiului lui Putin în Ucraina.

Cum se folosește Rusia de diplomație pentru a-și atinge obiectivele militare

Deși Ucraina a împiedicat până acum Rusia să ocupe un oraș principal din regiune - precum Kostiantinivka - timp de doi ani întregi, orașele vecine Kramatorsk și Slaviansk sunt aproape nelocuibile, pe măsură ce atacurile aeriene și cu drone rusești forțează civilii să plece și transformă străzile în ruine.

Putin a spus în Shenzhen că menținerea Ucrainei asupra celor 10% rămași din Donbas ar putea deveni treptat insuportabilă. Concomitent, Rusia pierde lunar 40.000 de militari (morți și răniți), în această regiune.

CNN arată că acesta e, de fapt, obiectivul pe termen scurt al Kremlinului: să transforme ce a mai rămas din Donbas în ruine și să accepte o soluție politică „pentru mai târziu”, pentru a putea revendica apoi o victorie pentru cucerirea unor ruine.

Apar și contradicții: Kremlinul cere retragerea NATO la granițele din 1997, conform unor dezvăluiri. În același timp, aderarea Ucrainei la această alianță militară e luată în considerare de SUA.

Practic, realitățile paralele ale celor două tabere se îndepărtează tot mai mult, în loc să conveargă spre un numitor comun. Dar, arată CNN, aceasta e și intenția Rusiei și un exemplu clasic despre cum folosește Kremlinul diplomația pentru a-și atinge obiectivele militare. Pe scurt: nu te poți aștepta ca discuțiile diplomatice să oprească vreodată mașinăria de ucis din Ucraina.