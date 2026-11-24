4 minute de citit Publicat la 10:58 24 Noi 2026 Modificat la 10:58 24 Noi 2026

Un al doilea un sat englezesc alege "secesiunea" față de Regatul Unit ca protest față de găzduirea de migranți: Votul simbolic din Barnham. Sursa foto: Profimedia Images

Locuitorii din Barnham, un sat în sud-estul Angliei, au votat sâmbătă în favoarea independenţei faţă de Regatul Unit, într-un referendum simbolic pentru a se opune înfiinţării unui centru de primire a solicitanţilor de azil, aşa cum au făcut cei din Piddington, un alt sat englezesc în septembrie, informează AFP, conform Agerpres. Preşedinta Asociației Locuitorilor din Barnham, Helen Beck, recunoaște că a fost vorba exclusiv despre o acțiune menită să atragă atenția asupra situației, dar a declarat că, de acum înainte, vor urma "demersuri serioase", relatează BBC.

Un al doilea un sat englez alege "secesiunea" față de Regatul Unit ca protest față de găzduirea de migranți

Între 400 şi 500 de persoane erau eligibile să participe la vot, care nu are temei legal: 257 au votat în favoarea unui statut de autonomie, care i-ar lega de Coroană, dar nu de guvernul britanic, similar insulelor Jersey şi Guernsey. Şaisprezece au votat împotrivă.

"Ştim că este doar simbolic, dar (...) vrem să atragem atenţia asupra a ceea ce se întâmplă aici", a explicat anterior pentru AFP Helen Beck, preşedinta Asociației Locuitorilor din Barnham.

Ea a subliniat "numărul extrem de mare" de solicitanţi de azil care ar trebui să fie adăpostiţi în acest loc. Ulterior, a mai adăugat: "Barnham este un sat mic. Nu vor avea nimic de făcut şi unde să se ducă".

Guvernul intenţionează să găzduiască peste 900 de solicitanţi de azil la o fostă bază militară, RAF Barnham, foarte aproape de acest sat care are mai puţin de 600 de locuitori, conform Agerpres. Guvernul laburist, care a promis că va reloca solicitanţii de azil cazaţi în prezent în hoteluri, doreşte să deschidă mai multe centre de primire în foste centre militare.

Jurnaliştii de la BBC au mai notat că Ministerul de Interne a declarat anterior: "Guvernul lucrează la o distribuire mai echitabilă a spațiilor de cazare pentru solicitanții de azil în întreaga țară, economisind peste 1,195 miliarde de euro (un miliard de lire sterline) din costuri de la alegeri încoace".

Votul organizat în Piddington nu a împiedicat guvernul să acorde autorizația de construire pentru amenajarea unor spații de cazare destinate migranților pe un teren al Ministerului Apărării din Bicester, în apropiere de Piddington, în comitatul Oxfordshire.

Mobilizarea din Barnham este similară cu cea din Piddington, un sat cu 350 de locuitori din apropierea oraşului Oxford, în apropierea căruia guvernul doreşte să stabilească aproximativ 1.250 de solicitanţi de azil, bărbaţi singuri cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani, într-un fost sit militar.

În septembrie, într-un referendum, locuitorii din Piddington au votat în mod covârşitor în favoarea "secesiunii" de Regatul Unit pentru a se opune înfiinţării acestui centru de primire.

Însă, la mijlocul lunii noiembrie, guvernul şi-a dat aprobarea pentru transformarea amplasamentului, astfel încât solicitanţii de azil să poată fi cazaţi acolo. Locuitorii sunt "foarte îngrijoraţi să iasă când se lasă seara, de exemplu pentru a-şi plimba câinii, dacă 900 de bărbaţi se stabilesc aici", a continuat Beck, subliniind că nu există "prezenţă a poliţiei" în sat.

Ce intenționează să facă în continuare activiștii din Barnham: "O platformă"

Preşedinta Asociației Locuitorilor din Barnham, Helen Beck, a declarat că votul "de a deveni o dependență a Coroanei" nu ar aduce "sub nicio formă" vreo schimbare juridică sau constituțională pentru Barnham, ci ar fi vorba, mai degrabă, despre "atragerea atenției".

"Acest demers a creat acum o platformă prin intermediul căreia putem prezenta cercetări și dovezi destul de detaliate, referitoare la principalele motive pentru care considerăm că amplasamentul este nepotrivit", a spus Helen Beck.

Cele patru "direcții" asupra cărora se concentrează sunt protecția mediului, costurile suportate de contribuabili, impactul asupra locuitorilor din zonă și asupra persoanelor care vor locui în baza militară.

Michael Hadwen, liderul Reform UK în cadrul Consiliului Comitatului Suffolk, a fost de acord că această acțiune simbolică a făcut "parte dintr-un pachet".

"A fost doar un vot fără nicio valoare juridică, iar miniștrii probabil că nu vor lua nicio măsură în urma lui", a declarat acesta.

În timpul declaraţiilor, el a mai spus: "Noi, la Consiliul Comitatului Suffolk, am transmis guvernului numeroase dovezi privind motivele pentru care acest proiect nu ar trebui să fie pus în aplicare. Poliția și Consiliul West Suffolk au făcut același lucru".

Asociația Locuitorilor din Barnham contestă ideea potrivit căreia cazarea solicitanților de azil în tabere militare ar fi mai ieftină decât găzduirea acestora în hoteluri.

"Oficiul Național de Audit a constatat că taberele costă mai mult decât hotelurile pe care le înlocuiesc", se arată într-un document transmis pentru BBC.

Fostele situri militare folosite pentru relocarea solicitanţilor de azil au "securitate 24/7 şi un sistem de supraveghere video pentru a le reduce impactul asupra comunităţilor locale", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne.

După numărarea voturilor din satul Barnham, a fost dezvăluit și un nou drapel al localității Barnham, creat special pentru această ocazie și care înfățișează pasărea ogorului. Aceasta reprezintă un element-cheie pentru argumentul ecologist al activiștilor, întrucât una dintre principalele zone de habitat ale speciei este regiunea The Brecks.