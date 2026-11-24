<1 minut de citit Publicat la 10:16 24 Noi 2026 Modificat la 10:16 24 Noi 2026

ANM a emis mai multe Coduri Galbene de ninsori viscolite și vânt puternic. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți, Cod Galben de ninsori viscolite. Codul este în vigoare marți, 24 noiembrie, între orele 10 și 20. Conform sursei citate, în intervalul menționat, în Carpații Meridionali, Carpații Orientali și Munții Apuseni va ninge slab, în timp ce vântul va avea intensificări cu viteze de 60 până la 90 km/h, viscolind zăpada.

Un alt Cod Galben, însă pentru intensificări ale vântului, a intrat în vigoare tot marți, la ora 10, fiind valabil până la ora 20. În perioada de timp menționată, vântul va avea intensificări în vestul și sudul Olteniei, în sud-vestul Munteniei, în sudul și estul Transilvaniei și în vestul Moldovei, cu rafale de 50 până la 70 km/h.

Potrivit ANM, intensificări ale vântului cu viteze, în general, de 40 - 50 km/h vor fi și în restul țării.

Un alt treilea Cod Galben pentru ninsori viscolite urmează să intre în vigoare marți, la ora 20, fiind valabil până miercuri, 25 noiembrie, la ora 8.

Pe durata acestei avertizări sunt așteptate ninsori viscolite în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, viteza vântului fiind estimată să atingă 60 până la 90 km/h.