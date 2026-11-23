Un vortex polar neobișnuit ar putea aduce iarna mai devreme în Europa. Prețurile gazelor au început să crească brusc

3 minute de citit Publicat la 14:10 23 Noi 2026 Modificat la 14:10 23 Noi 2026

Prognozele indicau un episod scurt de vreme rece în această săptămână. FOTO:Hepta / Profimedia Images

Prețurile gazelor naturale din Europa au crescut puternic după ce prognozele meteorologice au indicat o scădere accentuată a temperaturilor, inclusiv în România, ceea ce ar putea pune și mai multă presiune asupra depozitelor, deja afectate de perturbările exporturilor provocate de războiul dintre SUA și Iran, potrivit Bloomberg.

De asemenea, meteorologii avertizează asupra unei perturbări fără precedent prin caracterul său timpuriu a vortexului polar stratosferic, fenomen care pune de asemenea presiune pe prețuri.

Contractele futures de referință au crescut luni cu până la 8,6%, ajungând la 96,075 euro (105,54 dolari), cel mai mare avans intraday din ultima săptămână, iar piața se îndreaptă spre a treia zi consecutivă de creșteri. Nivelul gazelor naturale stocate în Europa rămâne cu mult sub media sezonieră, în condițiile în care regiunea se apropie de perioada de vârf a cererii din timpul iernii.

Înainte de weekend, prognozele indicau un episod scurt de vreme rece în această săptămână, urmat de revenirea unor temperaturi peste valorile normale pentru această perioadă. Cele mai recente actualizări ale modelelor meteorologice arată însă un scenariu complet diferit, episodul de frig din nord-vestul Europei urmând să persiste până la începutul lunii decembrie.

Potrivit datelor Atmospheric G2, temperaturile din nord-vestul Europei sunt prognozate să fie cu aproximativ 3-5 grade Celsius sub media ultimilor 30 de ani în această săptămână și cu circa 5-8 grade Celsius sub valorile normale la începutul lunii decembrie. De asemenea, există riscul ca vântul să slăbească în Germania, Danemarca și Olanda la începutul și la mijlocul acestei săptămâni, potrivit MetDesk, ceea ce ar putea limita producția de energie eoliană.

În ultima perioadă, confruntările de intensitate redusă din Orientul Mijlociu s-au intensificat, ceea ce indică perspective reduse pentru o relaxare a perturbărilor aprovizionării în viitorul apropiat. Deși exporturile de țiței din Golful Persic au început să se redreseze, fluxurile de gaze naturale lichefiate rămân limitate, menținând piața globală sub presiune.

Vremea mai rece prognozată în Asia în această săptămână ar putea intensifica competiția pentru aprovizionarea globală cu gaze naturale lichefiate (GNL). Japonia și Coreea de Sud, precum și regiunile estice și sudice ale Chinei, urmează să înregistreze temperaturi sub valorile normale pentru această perioadă. Potrivit prognozelor, temperaturile vor crește ulterior peste nivelurile normale, de la mijlocul acestei săptămâni până la începutul lunii decembrie.

Ruperea vortexului polar

Pe lângă prognozele privind temperaturile scăzute, traderii de energie sunt în alertă în această iarnă și din cauza a două fenomene meteorologice și climatice neobișnuite: o perturbare fără precedent de timpurie a vortexului polar stratosferic și un episod El Niño de intensitate record. Analiștii avertizează că asocierea celor două fenomene ar putea avea un impact semnificativ asupra Europei, potrivit CNBC.

Meteorologii observă în prezent o perturbare record de timpurie a vortexului polar, un sistem de circulație atmosferică de mari dimensiuni, format din vânturi puternice, care menține de obicei aerul extrem de rece deasupra Polului Nord.

Modificările intensității și formei vortexului polar pot influența circulația atmosferică la altitudini mai joase, favorizând pătrunderea aerului rece în anumite regiuni din Europa și America de Nord.

În acest an, însă, perturbarea vortexului polar stratosferic (SPV) are loc simultan cu un episod El Niño neobișnuit de puternic, un fenomen climatic care poate contribui la creșterea temperaturilor la nivel global și poate modifica tiparele de precipitații.

Suprapunerea celor două fenomene sporește riscul unui episod prelungit de vreme rece, care ar putea determina creșterea cererii de gaze pentru încălzire și ar putea obliga statele europene să consume mai rapid rezervele deja scăzute. În această situație, continentul ar deveni și mai dependent de importurile de gaze naturale lichefiate (GNL), într-un moment în care livrările din Orientul Mijlociu sunt perturbate.

De altfel, depozitele europene de gaze naturale au intrat în această iarnă cu cele mai mici stocuri din ultimii peste zece ani, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).