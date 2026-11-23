Prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni. ANM anunță ninsori și temperaturi sub zero grade de 1 Decembrie

5 minute de citit Publicat la 13:42 23 Noi 2026 Modificat la 13:42 23 Noi 2026

Vremea se va menține rece de 1 Decembrie. Sursă foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo actualizată pentru următoarele două săptămâni, pe regiuni, în intervalul 23 noiembrie - 6 decembrie. Potrivit meteorologilor, de la mijlocul acestei săptămâni, un nou val de precipitații se va extinde dinspre sud-vest, urmând să se înregistreze ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe zone ale țării. În acest interval și vântul se va intensifica, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 și 8 grade. Vremea va rămâne deosebit de rece și în perioada 30 noiembrie - 1 decembrie, când temperaturile vor coborî sub zero grade în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în dimineața zilei de 1 decembrie.

Potrivit ANM, și în zona București-Ilfov vremea se va menține rece, astfel că regimul termic va fi în scădere de la o zi la alta. Valorile termice maxime nu vor depăși 3 grade, iar temperaturile minime vor coborî spre -4...-1 grad.

Vremea în Banat

La începutul intervalului, valorile termice vor fi în scădere și astfel, media regională a maximelor va ajunge de la 6 grade spre 4 grade, iar a minimelor de la 6 grade la -4 grade. Ulterior, până spre finalul primei săptămâni, vremea se va încălzi, media valorilor diurne se va situa în jurul a 7 grade, iar a celor nocturne va fi de 3...4 grade.

Până la finalul intervalului de anticipație, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge la 2 grade, iar a minimelor, din nou, spre -4 grade.

Temporar vor fi precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare) pe aproape tot parcursul intervalului, local moderate cantitativ mai ales spre finalul primei săptămâni.

Vremea în Crișana

La începutul intervalului, vremea se va răci și astfel, media valorilor maxime va coborî de la 6 grade spre 2 grade, iar a minimelor de la 5 grade la -4 grade. Ulterior, până spre finalul primei săptămâni, vremea se va afla într-un proces de încălzire, media valorilor diurne va ajunge să fie de 7...8 grade, iar a celor nocturne de 2...3 grade.

Până la finalul intervalului, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge în jurul a 2 grade, iar a minimelor spre -4 grade.

Temporar vor fi precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare) pe aproape tot parcursul intervalului, local moderate cantitativ mai ales spre finalul primei săptămâni.

Vremea în Transilvania

În primele zile din interval, valorile termice vor fi în scădere și astfel, media maximelor va ajunge de la 5 grade spre 0 grade, iar a minimelor de la 3 grade la -4 grade. Ulterior, până spre mijlocul intervalului, vremea se va afla într-un proces de încălzire, media valorilor diurne va ajunge să fie de 6 grade, iar a celor nocturne de 0...1 grad.

Până la finalul celei de-a doua săptămâni, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge la 0...-1 grad, iar a minimelor spre -6 grade.

Temporar vor fi precipitații (treptat mai ales sub formă de ninsoare) pe aproape tot parcursul intervalului, local moderate cantitativ îndeosebi în zilele de 28 și 29 noiembrie.

Vremea în Maramureș

La începutul intervalului, vremea se va răci și astfel, media valorilor maxime va coborî de la 5 grade spre 1 grad, iar a minimelor de la 2 grade la -4 grade. Apoi, până spre finalul primei săptămâni, vremea se va afla într-un proces de încălzire și astfel, media valorilor diurne va ajunge să fie de 6...7 grade, iar a celor nocturne de 1 grad.

Până la finalul intervalului de anticipație, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge în jurul a 1 grad, iar a minimelor spre -6 grade.

Temporar vor fi precipitații (treptat predominant sub formă de ninsoare) pe aproape tot parcursul celor două săptămâni, local moderate cantitativ mai ales la finalul primei săptămâni.

Vremea în Moldova

Valorile termice, cu ușoare variații în prima săptămână din interval, vor avea tendința de scădere. Astfel, media maximelor va coborî de la valori în jurul a 5 grade, spre -4...-5 grade, iar a minimelor, de la 0 grade, spre -8 grade.

Probabilitatea pentru precipitații (treptat predominant sub formă de ninsoare) se va menține ridicată pe aproape tot parcursul celor două săptămâni, dar mai ales în zilele de 27, 28 și 29 noiembrie, când vor fi posibile și cantități de apă mai însemnate.

Vremea în Dobrogea

În primele zile din interval, valorile termice vor fi în scădere și astfel, media maximelor va ajunge de la 15 grade spre 8 grade, iar a minimelor de la 8 grade la –1...0 grade.

Ulterior, până spre mijlocul intervalului, vremea se va afla într-un proces de încălzire, media valorilor diurne va ajunge să fie de 10 grade, iar a celor nocturne de 6...7 grade. Până la finalul celei de-a doua săptămâni, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge spre 0 grade, iar a minimelor spre -4 grade.

Temporar vor fi precipitații (ploaie, lapoviță și trecător ninsoare), dar probabilitatea pentru cantități de apă mai însemnate va fi în creștere la finalul primei săptămâni.

Vremea în Muntenia

Valorile termice, cu variații de la o zi la alta în prima săptămână din interval, vor avea tendința de scădere. Astfel, media maximelor va coborî de la valori de 11...12 grade, spre 0 grade, iar a minimelor, de 1...3 grade, spre -6 grade.

Temporar vor fi precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare), dar probabilitatea pentru cantități de apă mai însemnate va fi în creștere la finalul primei săptămâni (27, 28 și 29 noiembrie).

Vremea în Oltenia

Valorile termice, cu variații ușoare în prima săptămână din interval, vor avea tendința de scădere. Astfel, media valorilor diurne va coborî de la 10 grade, spre 0...1 grad, iar a celor nocturne, de la 2...3 grade, spre -4...-6 grade.

Temporar vor fi precipitații (ploaie, lapoviță și ninsoare), dar probabilitatea pentru cantități de apă mai însemnate va fi în creștere la finalul primei săptămâni (27, 28 și 29 noiembrie).

Vremea la munte

În primele zile din interval, valorile termice vor fi în scădere și astfel, media maximelor va ajunge de la 0 grade spre -7 grade, iar a minimelor de la -1 grad la -10 grade.

Ulterior, până spre mijlocul intervalului, vremea se va afla într-un proces de încălzire ușoară, media valorilor diurne va ajunge să fie de 1 grad, iar a celor nocturne de -2 grade.

Până la finalul celei de-a doua săptămâni, valorile termice vor avea tendința să scadă treptat. Media maximelor va ajunge la -4 grade, iar a minimelor spre -10 grade.

Temporar vor fi precipitații (mai ales sub formă de ninsoare) pe aproape tot parcursul intervalului, local moderate cantitativ îndeosebi în zilele de 28 și 29 noiembrie.