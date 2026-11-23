Un student la Politehnică voia să ucidă un coleg pe care-l considera rival în dragoste. Avea casa plină de arme și un plan detaliat

1 minut de citit Publicat la 12:41 23 Noi 2026 Modificat la 12:41 23 Noi 2026

Un student la Politehnică voia să ucidă un coleg pe care-l considera rival în dragoste. FOTO: captura Antena 3 CNN

Un student la Politehnică ar fi plănuit să asasineze un coleg pe care îl considera rival în dragoste. Totul a ieşit la iveală după ce tânărul şi-a atacat un profesor chiar pe holurile facultăţii. În urma plângerii făcute de cadrul didactic, poliţiştii au percheziţionat locuinţa suspectului, unde au descoperit arme, dispozitive de urmărire, dar şi un caiet în care tânărul detalia planul asasinatului.

Anchetatorii au găsit în locuința studentului un caiet dictando în care acesta își descria, pas cu pas, intențiile.

Potrivit notițelor, tânărul voia să cumpere substanțe pentru fabricarea unei bombe, pistoale și o pușcă cu lunetă, dar și un dispozitiv GPS cu care să-l urmărească pe celălalt tânăr.

Din datele anchetei reiese că totul a pornit de la o poveste de dragoste. Studentul s-ar fi îndrăgostit de o colegă, care nu îi împărtășea sentimentele și avea deja un iubit. În aceste condiții, tânărul ar fi pus la cale un plan prin care să scape definitiv de iubitul fetei.

Un profesor a aflat că studenta era agresată de colegul ei. Cadrul didactic l-a confruntat pe tânăr chiar pe holurile facultății, iar acesta a devenit violent. Ulterior, profesorul a depus plângere la poliție și a cerut un ordin de protecție. Așa a ieșit la iveală întregul plan.

În prezent, tânărul nu are voie să se apropie de profesor la mai puțin de 10 metri în incinta facultății și la mai puțin de 200 de metri în afara acesteia.