Ce urmează după reorganizarea administrativ-teritorială. Grindeanu: „Este obligatoriu să vii cu a treia reformă, descentralizarea”

4 minute de citit Publicat la 11:58 23 Noi 2026 Modificat la 12:23 23 Noi 2026

Grindeanu a susținut că reforma nu trebuie impusă de la nivel central, ci realizată cu participarea comunităților locale. Foto: Inquam Photos/Mălina Norocea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, într-o conferință de presă, că reorganizarea administrativ-teritorială va fi urmată de o a treia etapă a reformei, cea a descentralizării, prin care o parte dintre instituțiile statului ar urma să fie transferate către noile județe. El a precizat că statul ar trebui să păstreze doar atribuțiile de reglementare și control.

Președintele PSD a prezentat noi detalii despre proiectul de lege privind comasarea voluntară a localităților. El a precizat că, după unificarea voluntară a localităților, va exista o perioadă de tranziție de un an, la finalul căreia va funcționa o singură administrație.

„Va fi o perioadă de un an de tranziție în momentul în care ai făcut această unificare voluntară, după care rămâne o singură administrație, cu grila aprobată prin angajare anul trecut.”

Întrebat câți angajați ar urma să dispară din administrația publică în urma reorganizării, liderul PSD a spus că nu au fost făcute estimări, întrucât numărul localităților care se vor uni și populația acestora nu sunt încă stabilite.

„Nu am făcut calcule și este și greu să faci astfel de calcule, din moment ce nu știi cum va fi această unificare. Se pot unifica trei localități, nu două. Poate să hotărască unii să nu se ajungă la 2.500 de locuitori, ci la 5.000. Evident că va fi o economie la buget.”

Sorin Grindeanu, despre reforma administrativ-teritorială: „Este o veste foarte bună pentru români”

„Este o veste foarte bună pentru români, o veste foarte proastă pentru cei care doar au mimat reforma timp de un an și jumătate.

Domnul Bolojan este total debusolat și se încurcă în narative: ba nu e bună, ba e necesară, ba vine și el cu un proiect. Eu le transmit tuturor că este un proiect pentru România, la care este invitată toată lumea să contribuie, inclusiv domnul Bolojan.

Invitația este de a ieși din confruntările politice. Este vorba de a înțelege că trebuie să aducem România din 1968 în anul 2026-2027.”

Ce beneficii ar urma să primească localitățile care acceptă unirea voluntară

Șeful PSD a explicat că reorganizarea ar urma să fie făcută prin unirea benevolă a primăriilor, iar comunitățile participante ar beneficia de facilități fiscale și fonduri pentru investiții.

„Beneficiile unirii benevole sau voluntare pentru cetățeni: impozite reduse la jumătate pe casă și pe teren, timp de 5 ani, 4 milioane de lei pentru investiții în fiecare localitate beneficiară. Comunitățile care ajung la minimum 2.500 de locuitori vor avea prioritate la finanțare.

Noi unim primării, nu desființăm localități. Identitatea comunităților rămâne. Serviciile publice vor fi însă mult mai accesibile cetățenilor. Actele, buletinele rămân valabile, iar proiectele în derulare vor continua.”

Grindeanu a susținut că reforma nu trebuie impusă de la nivel central, ci realizată cu participarea comunităților locale.

„Nu vrem să fie o reformă pe hârtie, impusă de la București. O vrem făcută împreună cu oamenii, care să ducă la administrații mai puternice, investiții mai mari, servicii mai bune.”

Grindeanu a explicat că localitățile care nu vor accepta unirea voluntară ar putea fi comasate în a doua etapă a reformei, însă fără să beneficieze de facilitățile acordate celor care aleg această variantă.

„Trebuie să discutăm și să prezentăm beneficiile unirii benevole. Dacă nu va fi benevolă această unire de localități, ea va fi făcută în etapa a doua și va fi făcută fără aceste beneficii.”

Președintele PSD a adăugat că proiectul ar putea fi completat cu noi propuneri în perioada dezbaterii publice.

„Eu cred că vor mai veni idei pentru a fi adăugate argumente în acest proiect pus în dezbatere.”

Ce se întâmplă cu localitățile în care trăiesc comunități de etnici maghiari

Întrebat despre situația localităților în care există minorități naționale, liderul PSD a afirmat că reorganizarea trebuie să țină cont de specificul acestora și de criteriile privind reprezentarea minorităților.

„Criteriul care ține cont de populațiile care au o minoritate națională... Cred că erau localitățile care aveau până în 20% populație de altă naționalitate decât cea română și aveau anumite recunoașteri ale acelei minorități. Odată cu unirea, evident că acel prag trebuie să scadă. Trebuie să se țină cont și de specificul acestor localități care au minorități.”

Sorin Grindeanu a precizat că proiectul nu stabilește, în această etapă, un număr de regiuni sau județe, susținând că prioritatea trebuie să fie îmbunătățirea serviciilor publice pentru cetățeni.

„În centrul acestei reforme este cetățeanul, nici președintele CJ, nici primarul, nici CJ. Cetățeanul trebuie să aibă servicii publice mai bune. Vom găsi soluțiile potrivite. Aici nu s-a discutat nici de 8 regiuni, nici de 20, nici de 25.”

A treia etapă a reformei: descentralizarea

Președintele PSD a vorbit și despre o a treia etapă, cea a descentralizării, care ar urma să fie realizată după reorganizarea administrației publice locale.

„După ce facem reforma administrației publice locale, odată încheiate cele două reforme, este obligatoriu să vii cu a treia, cea legată de descentralizare. Statul trebuie să păstreze două atribuții: cea de reglementare și cea de control. Această descentralizare trebuie făcută după ce le-ai făcut pe celelalte. Întâi trebuie să faci reorganizarea administrativ-teritorială, să elimini multe dintre instituții, după care acele instituții să le duci la noile județe care vor apărea”.