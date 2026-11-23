O nouă amenințare nucleară din partea Rusiei. Ar putea lansa în orice moment un satelit dotat cu o armă nucleară. NATO, în alertă

2 minute de citit Publicat la 11:41 23 Noi 2026 Modificat la 11:43 23 Noi 2026

O nouă amenințare nucleară din partea Rusiei. Ar putea lansa în orice moment satelitul Sputnik-S cu armă nucleară. NATO, în alertă. FOTO: Getty Images

Serviciile de informații occidentale avertizează asupra unei noi amenințări nucleare din partea Moscovei. Potrivit acestora, Rusia ar putea lansa pe orbită, în următoarele săptămâni, un satelit dotat cu o încărcătură nucleară, scrie Ukrainska Pravda. Mai multe state NATO au primit recent un avertisment privind intențiile Rusiei.

Informația a fost publicată de WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung și preluată de Evropeiska Pravda.

Potrivit relatărilor, Bundeswehr, armata germană, l-a informat despre această amenințare pe ministrul Apărării, Boris Pistorius, precum și pe alți oficiali guvernamentali.

Serviciile de informații și instituțiile militare occidentale, printre care Bundeswehr și Serviciul Federal de Informații (BND), estimează că Rusia ar putea lansa în orice moment din următoarele săptămâni un satelit cu o încărcătură nucleară.

Satelitul, numit Sputnik-S, ar deveni operațional imediat după plasarea pe orbită. Potrivit acelorași surse, acesta este complet asamblat și se află de ceva vreme într-un depozit din apropierea Moscovei.

Plasarea de arme nucleare în spațiu ar reprezenta o amenințare militară uriașă pentru Occident. Odată ajuns pe orbita Pământului, un satelit cu armă nucleară nu ar mai putea fi contracarat practic în niciun mod eficient, iar folosirea armei nu ar mai putea fi împiedicată.

Experții consideră că efectele unei explozii nucleare în spațiu ar fi grave. Potrivit WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung, comandantul Comandamentului Spațial al SUA, Stephen Whiting, a avertizat recent că o asemenea explozie ar scoate probabil din funcțiune aproximativ o treime din sateliții de pe orbita joasă în câteva ore sau zile. Restul sateliților s-ar defecta treptat în lunile următoare.

O altă îngrijorare o reprezintă pulsul electromagnetic extrem de puternic generat de o explozie nucleară în spațiu. Acesta ar putea provoca, la rândul lui, avarii pe scară largă ale sistemelor tehnice de pe Pământ.

Generalul-maior Armin Fleischmann, din cadrul Comandamentului pentru Spațiul Cibernetic și Informațional (CIR) al armatei germane, a explicat că detonarea unui astfel de dispozitiv ar avea consecințe uriașe asupra vieții din Germania, precum pene de curent și restricții severe în comunicații și navigație.

Întrebată de WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung, Ambasada Rusiei a declarat că nu deține informații despre evenimentele descrise. Misiunea diplomatică a respins categoric ceea ce a numit acuzații nefondate privind activitățile spațiale ale Rusiei și le-a descris drept parte a unei campanii de propagandă.

Șapte state membre ale Uniunii Europene au cerut anterior ca propunerea privind Scutul Spațial European să fie reorganizată în jurul protejării sistemelor spațiale ale UE, iar capabilitățile spațiale militare să rămână la nivel național.

Parisul și Berlinul au fost multă vreme sceptice față de Scutul Spațial European, inițiativă propusă anul trecut de Bruxelles ca parte a Foii de parcurs privind pregătirea în domeniul apărării până în 2030.