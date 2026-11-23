Val de fake-news în Polonia, după presupusul atac cu drone asupra Kaliningrad. Au fost peste 19 milioane de postări cu dezinformări

2 minute de citit Publicat la 10:34 23 Noi 2026 Modificat la 10:34 23 Noi 2026

Postările care răspândesc dezinformare despre un presupus atac ucrainean asupra exclavei rusești Kaliningrad au ajuns la peste 19 milioane de utilizatori de pe rețelele sociale din Polonia. FOTO: Getty Images

Postările care răspândesc dezinformare despre un presupus atac ucrainean asupra exclavei rusești Kaliningrad au ajuns la peste 19 milioane de utilizatori de pe rețelele sociale din Polonia, a anunțat duminică viceministrul polonez al Afacerilor Digitale, Paweł Olszewski. Potrivit acestuia, narațiunea falsă care predomină este că Polonia și NATO ar fi atrase în războiul cu Rusia.

Un val de dezinformare legat de informațiile despre un presupus atac ucrainean asupra exclavei rusești Kaliningrad a ajuns la milioane de oameni din spațiul informațional polonez, a anunțat duminică viceministrul polonez al Afacerilor Digitale.

Numeroase canale de pe rețelele sociale au relatat că drone ucrainene ar fi lovit portul Baltiisk în seara zilei de 21 noiembrie. Duminică, aceste informații nu erau confirmate, scrie TVP World.

❗️Fala dezinformacji w polskiej infosferze nadal trwa❗️ ❗️Wzrasta liczba wpisów dezinformacyjnych, których zasięg wzrósł conajmniej do ponad 19 mln❗️ ❗️Odnotowywujemy kontynuację rozpowszechniania wcześniej zdiagnozowanych narracji dezinformacyjnych. Przeważa nieprawdziwa teza o rzekomym wciąganiu Polski i NATO do wojny z Rosją❗️ — Paweł Olszewski (@PawelOlszewski) November 22, 2026

Potrivit unor relatări, s-ar fi auzit explozii, iar la baza principală a Flotei ruse din Marea Baltică ar fi izbucnit incendii.

Duminică dimineață, Paweł Olszewski a scris pe platforma X că Centrul guvernamental pentru Combaterea Dezinformării monitorizează situația și a identificat numeroase mesaje care răspândesc dezinformare rusească. Unul dintre ele folosea vechea denumire germană a Kaliningradului, Königsberg.

Printre aceste mesaje, Olszewski a enumerat afirmații precum „Trupele germane staționate în Polonia coordonează atacul ucrainean asupra regiunii Königsberg” și „Lituanienii și polonezii atacă Rusia cu rachete ucrainene”.

Viceministrul a semnalat și informații false potrivit cărora „ucrainenii atacă Rusia ca să târască Polonia în război” și „NATO a atacat Kaliningradul”.

„Verificați informațiile oficiale ale autorităților poloneze”, le-a transmis Olszewski cetățenilor.

„Numărul postărilor cu caracter dezinformator este în creștere și a depășit 19 milioane. Observăm că narațiunile dezinformatoare identificate anterior continuă să se răspândească. Predomină teza falsă potrivit căreia Polonia și NATO ar fi atrase în războiul cu Rusia”, a scris Olszewski pe X.

Numeroase platforme sociale au relatat că drone ucrainene au atacat portul Baltiisk sâmbătă seara, deși aceste informații au fost contestate duminică. Unele rapoarte au susținut că s-au auzit explozii și că au izbucnit incendii la baza principală a Flotei Baltice a Rusiei. Guvernatorul orașului Kaliningrad, Alexei Besprozvannykh, a declarat că alertele au fost declanșate în jurul orașului Neman, la granița dintre Kaliningrad și Lituania, și a precizat că un obiect suspect a fost detectat intrând din spațiul aerian lituanian.

Specialiștii în apărare aeriană au stabilit ulterior că nu exista nicio amenințare, a declarat Besprozvannykh.

Lituania nu are nicio legătură cu presupusul atac cu drone asupra regiunii Kaliningrad anunțat sâmbătă de autoritățile ruse, a declarat duminică ministrul de externe lituanian, Kęstutis Budrys, citat de The Moscow Times. "Lituania nu a permis niciodată folosirea spațiului său aerian pentru atacuri asupra unor obiective de pe teritoriul Federației Ruse, inclusiv în acest caz", a subliniat el.

Presupusul incident ar putea fi o "pură provocare rusească", a declarat pentru Moscow Times Jan Matvieiev, politolog rus și analist militar asociat cu Alexei Navalnîi. "Un atac asupra propriului teritoriu, aranjat în așa fel încât să dea vina pe Europa", a spus Matvieiev, descriind ceea ce a sugerat că ar putea fi o potențială operațiune sub steag fals. "Ar putea spune că Europa a permis dronelor ucrainene să zboare prin spațiul lor aerian sau chiar ar putea sugera că dronele în sine sunt de origine europeană. Să vedem cum evoluează situația."