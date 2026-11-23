Premierul Canadei a adus pe scenă un actor care l-a imitat pe Trump în fața jurnaliștilor: „Apăs butonul de urgență pentru comedie”

1 minut de citit Publicat la 08:48 23 Noi 2026 Modificat la 08:59 23 Noi 2026

De la revenirea la Casa Albă, Trump a umplut Biroul Oval cu accente aurii, decorațiuni poleite cu aur și portrete. FOTO: Profimedia Images

Premierul Canadei, Mark Carney, a împărțit scena cu un Donald Trump „fals” și cu o altă versiune a sa, apelând la comedianți pentru a-l ironiza pe președintele SUA în cadrul unei cine anuale cu jurnaliștii, potrivit AP.

„Apăs butonul de urgență pentru comedie”, a declarat Carney sâmbătă, moment în care pe scenă a apărut comedianul Mark McKinney, imitându-l pe prim-ministru, urmat de Mark Critch, în rolul lui Trump.

Critch a reprodus strângerea de mână viguroasă, specifică lui Trump, salutându-i astfel pe Carney și McKinney pe scenă.

De asemenea, Carney a ironizat reamenajarea fastuoasă a Biroului Oval, realizată de Trump.

„E un public dificil aici. Iar eu am fost în Biroul Oval. Singur. Cu noul său decorator de interior”, a spus Carney.

De la revenirea la Casa Albă, Trump a umplut Biroul Oval cu accente aurii, decorațiuni poleite cu aur și portrete.

Cina anuală organizată de „Parliamentary Press Gallery” (Asociația Jurnaliștilor Parlamentari) este echivalentul canadian al celebrelor evenimente de tip „roast” politic de la Washington, în cadrul cărora politicienii și jurnaliștii se ironizează reciproc prin glume și replici acide.

Liderul opoziției conservatoare, Pierre Poilievre, a făcut aluzie la relația dintre fostul premier Justin Trudeau și vedeta pop americană Katy Perry. El a glumit că Trudeau îi face unei „prințese pop apuse” același lucru pe care i l-a făcut Canadei în cei zece ani în care s-a aflat la putere.

Comentariul a atras critici în mediul online, fiind considerat sexist și jignitor la adresa lui Perry.

Guvernatorul General Louise Arbour, fost judecător la Curtea Supremă, care îl reprezintă pe regele Charles al III-lea al Marii Britanii în calitate de șef al statului canadian, a ironizat călătoriile internaționale frecvente ale lui Carney.

„Știți care este diferența dintre Dumnezeu și Mark Carney? Dumnezeu este peste tot, iar Mark Carney este peste tot, mai puțin la Ottawa, unde ar trebui să fie”, a spus ea.