„Mă consider un designer important”. Ambițiile lui Trump pentru noua sală de bal de la Casa Albă provoacă tensiuni și controverse

6 minute de citit Publicat la 20:59 29 Noi 2025 Modificat la 20:59 29 Noi 2025

Pentru Trump, care a fost timp de decenii dezvoltator imobiliar în New York și se laudă constant cu abilitățile lui în construcții, renovarea Casei Albe este proiectul suprem. sursa foto: Getty

În august, când Donald Trump a apărut plimbându-se pe acoperișul Casei Albe și a generat valuri de întrebări în presă, puțini au observat cine mergea lângă el: arhitectul James McCrery, cunoscut pentru stilul său clasic și pentru faptul că firma lui din Washington proiectează mai ales biserici catolice. Cei doi discutau despre cum poate fi pusă în practică viziunea președintelui pentru o sală nouă de bal pe terenul Casei Albe, scrie The New York Times.

McCrery, un arhitect preferat de conservatorii care cred că arhitectura federală trebuie să se inspire din măreția Greciei și Romei antice, vorbește adesea despre faptul că munca lui este „în slujba lui Dumnezeu și a Bisericii”, spun foști colaboratori. Așa că asocierea cu Trump – un om care a construit cazinouri și este acum președinte – poate părea surprinzătoare.

Totuși, McCrery Architects a început lucrul la schițele inițiale: o sală de bal cu tavane foarte înalte, ferestre arcuite inspirate de Sala Oglinzilor de la Versailles și geamuri antiglonț. Redările includeau și mobilă aurie, despre care echipa știa că îi place lui Trump. Proiectul era ostentativ, dar suficient de apropiat de stilul Casei Albe pentru a nu o eclipsa.

Apoi, lucrurile s-au complicat.

Când McCrery a prezentat designul, nu avea cum să știe că viziunea lui Trump urma să se extindă rapid.

Ce începuse ca o sală de evenimente de 500 de locuri, atașată Aripii de Est, a devenit unul de 650 de locuri. Apoi 999. Apoi 1.350. Iar în iulie, când Trump declara public că aceasta„nu va atinge structura existentă”, el deja aprobase planuri pentru demolarea Aripii de Est pentru a construi o clădire care să poată găzdui câteva mii de persoane, potrivit unor surse familiarizate cu proiectul.

Planul cel mai recent – încă preliminar – prevede o construcție mai mare decât Aripa de Vest și chiar decât Reședința Executivă. Trump a spus public că își dorește o sală suficient de mare încât să poată găzdui o mulțime la o ceremonie de inaugurare prezidențială.

Nu doar dimensiunea proiectului ridică semne de întrebare. Surse din echipa președintelui american precizează că Trump le-a spus celor implicați că nu este nevoie să respecte regulamente urbanistice sau coduri de construcție, deoarece clădirea ar fi pe teren federal, în perimetrul Casei Albe. Firmelor implicate li s-a cerut însă să respecte standardele din industrie, ceea ce a creat tensiuni.

În ultimele săptămâni, McCrery s-a retras din implicarea de zi cu zi, spun două surse, deși rămâne consultant și spune că este mândru să lucreze la proiect. Un oficial al Casei Albe a confirmat că au existat divergențe între Trump și arhitect – informație apărută inițial în Washington Post. Prin intermediul unui reprezentant, arhitectul a refuzat interviurile.

Relatarea despre implicarea directă a lui Trump în unul dintre cele mai mari proiecte de renovare din istoria Casei Albe se bazează pe discuții cu cinci persoane informate, pe declarațiile publice ale președintelui și pe documente ale Casei Albe.

Visul unui constructor

Pentru Trump, care a fost timp de decenii dezvoltator imobiliar în New York și se laudă constant cu abilitățile lui în construcții, renovarea Casei Albe este proiectul suprem.

El a remarcat că, spre deosebire de New York, aici „nu are nevoie de aprobări” și că poate începe orice proiect dorește oricât de repede.

„‘Ești președintele Statelor Unite, poți face orice vrei’”, a spus Trump că i s-a transmis.

Trump își dorește o sală de bal de ani de zile. În timpul administrației Obama, a propus construirea unei replici de 100 de milioane de dolari a sălii de evenimente de la Mar-a-Lago, dar administrația Obama nu i-a răspuns – un afront pe care Trump nu l-a uitat.

Noul ballroom planificat este de peste patru ori mai mare decât cel de la Mar-a-Lago.

Ca să elimine orice obstacol, Trump l-a instalat pe fostul său avocat personal la conducerea National Capital Planning Commission, instituția care trebuie să revizuiască proiectul. Acesta a spus că nu este necesară revizuirea planurilor înainte de demolarea Aripii de Est. Trump a concediat și întregul consiliu al Fine Arts Council, care l-a consiliat pe președintele Harry Truman la ultima mare renovare a Casei Albe.

Societatea Istoricilor Arhitecturii a avertizat că „o schimbare atât de importantă adusă unei clădiri istorice de o asemenea importanță ar trebui să urmeze un proces riguros și deliberat de evaluare și proiectare”.

Trump știe că proiectul este criticat. Le-a spus donatorilor luna trecută că nu vrea ca noua construcție „să eclipseze orice”. Totuși, tot el, prezentând opțiuni pentru un Arc de Triumf adiacent, a spus: „Consider că varianta mare arată de departe cel mai bine”.

Detalii, control și erori

Contractorii – McCrery Architects, Clark Construction și AECOM – nu au fost selectați prin procedurile federale obișnuite. Trump i-a ales personal și negociază direct detaliile contractelor, inclusiv plățile.

El l-a selectat pe McCrery după ce arhitectul i-a prezentat schițele în Biroul Oval, subliniind că designul respectă stilul Casei Albe (al cărei arhitect original, James Hoban, tot biserici proiecta).

Trump a povestit că firma care sapă fundația i-a cerut inițial 3,2 milioane de dolari, dar el „a forțat-o să accepte doar 2 milioane”.

Graba proiectului – pe care Trump îl vrea finalizat până în 2029 – a dus și la gafe: planșe cu ferestre suprapuse, scări care nu duc nicăieri și un model grăbit plin de erori.

Richard W. Longstreth, istoric de arhitectură la George Washington University, spune că nu există încă un design final.

„Nu am nimic împotriva folosirii contemporane a arhitecturii clasice, dacă este făcută bine”, spune el. „Există oameni care pot face asta foarte bine și alții care nu pot.”

Inițial, Trump a analizat dacă Aripa de Est poate fi păstrată. McCrery a propus variante care adăugau sala de bal peste sau alături de structură. Trump le-a respins. În ultima versiune, birourile Primei Doamne ar urma să fie la parterul noului ballroom, iar intrarea vizitatorilor s-ar face pe la East Portico.

„Am început cu o clădire mult mai mică, și apoi mi-am dat seama: avem terenul, hai să o facem cum trebuie”, le-a spus Trump donatorilor. „Și am construit o clădire mai mare care poate găzdui aproape orice fel de eveniment dorim”.

Unii sprijină proiectul, spunând că ar rezolva problema evenimentelor mari organizate acum în corturi. Joseph Malchow, membru în boardul National Civic Art Society, unde activează și McCrery, afirmă că Trump conduce „un efort de restaurare a arhitecturii clasice americane”.

Trump spune că noua sală de bal nu va costa contribuabilii nimic. Deși prețul a crescut de la 200 la 300 de milioane de dolari, el afirmă că a strâns deja 350 de milioane de la donatori – inclusiv firme din tech și crypto – și că o parte dintre companii au promis să doneze oțelul și sistemele de aer condiționat.

Dar această metodă ocolește Congresul, scoțând parlamentarii din procesul de decizie.

„Casa Albă este una dintre marile clădiri ale acestei țări. Este așa-numitul palat al poporului”, spune Richard Guy Wilson, profesor emerit la University of Virginia. „Noul ballroom care se construiește este gigantic și, din păcate, va domina vizual complexul”.

„Sunt un designer important”

Proiectul ballroomului este doar cea mai recentă tentativă a lui Trump de a remodela Casa Albă după propriul gust.

El a adăugat ornamente aurii în Biroul Oval și în Cabinet Room. A îndepărtat fotografia lui Hillary Clinton și a înlocuit-o cu o imagine a propriei lui fețe colorate cu drapelul american. A pus pardoseli de marmură și un candelabru în Palm Room. A turnat beton peste iarba din Rose Garden pentru a construi un patio. Iar pe coridorul Aripii de Vest a instalat fotografii în rame aurii ale tuturor președinților americani, cu excepția lui Joe Biden.

Longstreth remarcă faptul că multe dintre modificările lui Trump pot fi inversate de viitorii președinți: „O mare parte dintre acestea sunt reversibile. Președinții au venit mereu și au schimbat decorațiunile în mod semnificativ.”

Trump însă nu dă semne că s-ar opri. Tocmai a renovat baia din Lincoln Bedroom, postând douăzeci de fotografii ale lucrărilor. A discutat informal chiar și despre noi modificări în Aripa de Vest.

Un oficial al Casei Albe spune că o renovare la scară mare a Aripii de Vest nu este deocamdată în discuție, dar că Trump va continua să facă schimbări.

În ce privește planurile pentru ballroom, Trump a declarat că îi place să vadă mai multe propuneri, dar decizia finală îi aparține.

„Mă consider un designer important”, a spus el.