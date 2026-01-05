Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei, se află pe lista de sancţiuni a Uniunii Europene

1 minut de citit Publicat la 16:00 05 Ian 2026 Modificat la 16:02 05 Ian 2026

Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei. sursa foto: Getty

Delcy Rodriguez, președinta interimară a Venezuelei, se află pe lista de sancțiuni a Uniunii Europeană, alături de alte zeci de oficiali venezueleni acuzați de subminarea democrației și a statului de drept, de încălcări ale drepturilor omului și de reprimarea opoziției și a societății civile, relatează AFP, citată de Agerpres.

Rodriguez, căreia președintele american Donald Trump i-a încredințat recent responsabilitatea pentru relația bilaterală cu Statele Unite și gestionarea tranziției politice, figurează printre cele 69 de persoane sancționate de UE în legătură cu criza politică din Venezuela.

În noiembrie 2017 a fost prima dată când Uniunea Europeană a impus sancțiuni Venezuelei, însă Delcy Rodriguez a fost inclusă pe lista neagră în iunie 2018. Măsurile vizează oficiali de rang înalt apropiați fostului lider venezuelean Nicolas Maduro, capturat în weekend de autoritățile americane.

Persoanele sancționate sunt supuse înghețării activelor, nu pot primi fonduri sau resurse economice, direct sau indirect, și au interdicție de călătorie pe teritoriul Uniunii Europene. La 15 decembrie, miniștrii de externe ai UE au decis prelungirea sancțiunilor cu încă un an, până la 10 ianuarie 2027.

Pe listă se mai regăsesc, între alții, actualul ministru de interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, fosta președintă a Consiliului Național Electoral, Tibisay Lucena (decedată între timp), fostul comandant al Gărzii Naționale Bolivariene, Antonio Jose Benavides Torres, fostul președinte al Curții Supreme, Maikel Jose Moreno Perez, și procurorul general Tarek William Saab.

Consiliul UE a precizat că sancțiunile reprezintă un răspuns la „acțiunile persistente care subminează democrația și statul de drept, precum și la încălcările continue ale drepturilor omului și reprimarea societății civile și a opoziției democratice”, inclusiv în legătură cu alegerile prezidențiale din 28 iulie 2024 și evenimentele care au urmat.

Potrivit poziției oficiale a Uniunii Europene, obiectivul acestor măsuri este „sprijinirea unei soluții negociate și democratice la criza din Venezuela”.

În iulie 2021, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins recursul formulat de Delcy Rodriguez împotriva sancțiunilor impuse în 2018, stabilind că aceasta a contribuit la subminarea democrației și a statului de drept în Venezuela.

Instanța cu sediul la Luxemburg a respins, de asemenea, apelurile depuse de alte zece persoane apropiate regimului Maduro, inclusiv de Diosdado Cabello.

În schimb, CJUE a admis recursul fostului președinte al Curții Supreme din Venezuela, Maikel Moreno, apreciind că decizia Uniunii Europene de a-l include pe lista de sancțiuni nu a fost suficient fundamentată.