Iranienii bogați și-au cumpărat case pe „strada miliardarilor” din Londra și le-au abandonat: „Regatul Unit a închis ochii”

Elita iraniană a transformat strada miliardarilor din Londra într-un oraș fantomă FOTO: Profimedia Images

Apropiații fostului Lider Suprem al Iranului, ucis într-un atac aerian american, au cumpărat 13 vile pe „strada miliardarilor” din Londra, dar le-au lăsat să se degradeze treptat și acum sunt în paragină.

De zeci de ani, The Bishop’s Avenue, în Hampstead, a fost un refugiu sigur pentru dictatori și pentru cei extrem de bogați, însă foarte puțini dintre magnații din domeniul transportului maritim, baronii petrolului și familiile elitelor politice aflate în exil locuiesc efectiv acolo.

Această stradă largă, mărginită de copaci, situată în nordul Londrei, are case pe care arhitecții le-au proiectat în așa fel încât să respecte fiecare capriciu al proprietarilor lor super bogați. Rezultatul este un amestec eclectic de mega vile inspirate de temple grecești, alături de clădiri în stil pseudo Tudor, multe dintre ele lăsate în ruină asemenea modelelor lor istorice. Localnicii o numesc acum „strada fantomă”, potrivit Metro.

Deși proprietățile și terenurile valorează milioane, majoritatea caselor sunt ocupate doar de agenți de securitate privați care patrulează non-stop, purtând veste reflectorizante și stații radio.

În condițiile în care războiul din Orientul Mijlociu continuă, elita iraniană, inclusiv oameni de încredere ai fostului lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi investit în terenuri și case de pe această stradă în ultimul deceniu.

Casele, listate în registrul funciar, se află în principal în Arden Court Gardens și White Lodge Close, care sunt una lângă alta. Metro a aflat că terenul din spatele complexului închis este de asemenea deținut de iranieni conectați cu regimul.

Un bancher a intermediat tranzacțiile pentru cumpărarea proprietăților în numele unor persoane din Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, membri extrem de loiali regimului.

Se presupune că tranzacțiile au fost realizate prin companii paravan pentru a proteja identitățile elitei iraniene implicate.

Casele și terenurile, în valoare de peste 75 de milioane de lire sterline (87 milioane de euro), sunt neocupate, cu grădini neîngrijite și boluri pentru câini de pază împrăștiate pe alei.

„Pe vremuri erau Ferrari și Maserati peste tot, dar nu mai este așa”

Există semne care avertizează că zona este păzită, iar lacăte masive asigură porțile. Pe terenul uneia dintre proprietăți există un punct improvizat de control al securității, dar nu se văd vehicule pe domeniu.

Un agent de securitate privat, care lucrează pe un alt segment al străzii pentru proprietarul unei vile aflat în străinătate, a spus că la proprietățile deținute de iranieni se observă foarte puțină mișcare.

„Nu vezi prea multă activitate. Sincer, nici nu știam că iranienii le dețin. Este dezordine acolo, dar, ca să fiu sincer, nu prea locuiește nimeni aici; e o stradă fantomă. Mai vezi constructori și grădinari cu dubele lor. Pe vremuri erau Ferrari și Maserati peste tot, dar nu mai este așa. Oligarhii ruși au plecat și au plecat și ceilalți bogați”, a declarat agentul de pază pentru Metro.

The Bishops Avenue, care include 110 proprietăți lângă Hampstead Heath, a fost mult timp văzută ca o oportunitate pentru cei care își scot banii din țări instabile. Fiul fostului dictator libian Muammar Gaddafi a plătit aproximativ 10 milioane de lire pentru o casă pe această stradă. Casa lui Saif al-Islam avea piscină și sală de cinema, însă el a pierdut proprietatea după un litigiu juridic, iar ulterior aceasta a fost ocupată ilegal de niște indivizi.

Teama de ocupări ilegale este contracarată în multe cazuri de zecile de agenți de securitate care patrulează pe stradă non-stop.

„Regimul despotic iranian își parchează averea și activele la Londra”

Conservatorii au cerut o investigație din cauza temerilor că Iranul se numără printre țările ostile care folosesc Regatul Unit ca refugiu sigur pentru a-și ascunde averea, iar tranzacțiile imobiliare de pe The Bishops Avenue sunt un exemplu.

Dame Priti Patel, secretar de stat la Ministerul de Externe, a declarat: „Regatul Unit a închis ochii la faptul că figuri importante din regimul despotic iranian își parchează averea și activele la Londra, în timp ce își reprimă brutal propriul popor, sponsorizează terorismul și îi atacă pe aliații noștri”.

Proprietari de afaceri din East Finchley, cea mai apropiată zonă comercială de The Bishops Avenue, au declarat pentru Metro că exodul de pe această stradă exclusivistă „a alungat viața din zonă”.

„Oamenii de pe The Bishops veneau la East Finchley pentru că suntem cei mai aproape. Mai important pentru noi, aveau personal numeros care venea uneori aici să cumpere pentru casă sau să bea o cafea. Acum nu mai e nimic acolo, e o zonă goală – ce risipă. N-ar trebui să fie permis să ții o proprietate doar pentru profit și în unele cazuri să nu locuiești niciodată acolo. Pe vremuri opreau Rolls-Royce și Bentley și cheltuiau bani”, a spus proprietarul unei brutării.

Iar un angajat al unui pub a spus: „Este logic: mai puțini oameni în zonă, mai puțini clienți. Mai venea angajații din case și ocazional câte un oligarh. Acum strada aceea e moartă, parcă a rămas blocată în timp, o glorie apusă”.

Fostul membru al Adunării Londrei pentru zona respectivă, Andrew Dinsmore, a spus că super bogații „transformă cărămizile în aur” pe seama comunității locale. „Nu știam că iranienii au cumpărat acolo, dar nu mă surprinde deloc. De ani de zile, super bogații cumpără case și terenuri acolo și le lasă goale, știind că este o investiție. Dacă le impui o taxă pe vilă sau pe a doua locuință de 5.000 de lire pe an, pentru ei nu înseamnă nimic. Sunt mulți oameni care au nevoie de locuințe, iar aceste locuri stau goale. Ei cumpără cărămizi care, în mod real, se transformă în aur pentru ei datorită pieței imobiliare din Londra.

Sunt oameni din toată lumea. Când situația era incertă în Hong Kong, oamenii cumpărau case pe Bishops Avenue în caz că trebuiau să plece, știind că este o investiție. Au fost și mulți oligarhi ruși”, a declarat pentru Metro Andrew Dinsmore.

„Aceste case goale înseamnă mai puțini clienți pentru magazinele, puburile și cafenelele din East Finchley. Acești proprietari super bogați, absenți, nu oferă nimic comunității locale. Politica guvernamentală trebuie schimbată pentru a interzice ca aceste case să rămână goale doar pentru ca unii să devină mai bogați. Pentru mulți oameni bogați (ca în Iran) deținerea unei astfel de case este o poliță de asigurare”, a mai spus acesta.