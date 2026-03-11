SRI nu ridică nivelul de alertă teroristă în România. În prezent, acesta este albastru-precaut

În România, nivelul de risc terorist este reprezentat pe patru niveluri. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Nivelul de alertă teroristă nu crește în România, a anunțat Serviciul Român de Informații (SRI), în contextul războiului din Orientul Mijlociu. În prezent, acesta este albastru-precaut. SRI a transmis că acest nivel se va menține cât timp datele deținute la nivel național, cât şi informațiile externe care parvin SRI „nu indică o probabilitate ridicată de comitere a unui act terorist pe teritoriul României.”

„În urma analizei evoluțiilor dinamice din contextul actual de securitate la nivel internațional, Serviciul Român de Informații precizează că în acest moment nu se impune ridicarea nivelului de alertă teroristă în România.

În prezent, acesta este albastru-precaut și se menține atât timp cât datele deținute la nivel național, cât şi rezultate din parteneriatele externe ale Serviciului, nu indică o probabilitate ridicată de comitere a unui act terorist pe teritoriul României.

SRI, prin Brigada Antiteroristă, acționează preventiv, prin metode specifice, pentru îndeplinirea atribuțiilor legale de prevenire și combatere a terorismului, în calitate de autoritate națională în domeniu.

Cooperarea constantă cu partenerii din cadrul SNPCT și cu cei internaționali asigură o coordonare completă a măsurilor dispuse pentru identificarea și contracararea oricăror amenințări pe profil antiterorist”, a transmis SRI într-un comunicat de presă.

Comunicatul SRI vine la scurt timp după ce președintele Nicușor Dan a anunțat că SUA au cerut dislocarea în România de forțe militare și „echipamente non-cinetice”. CSAT a aprobat pozitiv solicitarea în baza acordului de parteneriat între SUA și România. Decizia CSAT urmează să fie aprobată de Parlament.

Care sunt niveluri de alertă teroristă

La data de 5 martie 2020, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), la propunerea SRI, a aprobat actualizarea Sistemului Naţional de Alertă Teroristă (SNAT). De la această dată, potrivit site-ului SRI, în România, nivelul de risc terorist este reprezentat pe patru niveluri:

SCĂZUT (verde): se instituie şi se menţine atât timp cât la nivel naţional nu există riscuri (sau dacă există, acestea sunt minime) de comitere a unui act de terorism;

se instituie şi se menţine atât timp cât la nivel naţional nu există riscuri (sau dacă există, acestea sunt minime) de comitere a unui act de terorism; PRECAUT (albastru): se instituie şi se menţine atât timp cât, la nivel național, există risc de producere a unui act de terorism, dar probabilitatea de comitere a acestuia este scăzută;

RIDICAT (portocaliu): se instituie şi se menţine atât timp cât, la nivel național, există un risc semnificativ de producere a unui act de terorism, iar probabilitatea de comitere a acestuia este ridicată;

se instituie şi se menţine atât timp cât, la nivel național, există un risc semnificativ de producere a unui act de terorism, iar probabilitatea de comitere a acestuia este ridicată; CRITIC (roșu): se instituie şi se menţine atât timp cât, la nivel național, există un risc iminent de producere a unui act de terorism. Acest nivel de alertă se poate institui atât în timpul săvârşirii, cât şi în urma săvârşirii unui act de terorism pe teritoriul României;

De la instituirea SNAT (aprilie 2004) şi până în prezent, nivelul de alertă teroristă a fost albastru-precaut cu excepţia unei perioade scurte, când a avut loc Summit-ului NATO de la Bucureşti. Atunci, s-a decis ridicarea nivelului la galben-moderat, pe o perioadă de 30 de zile (aprilie 2008).