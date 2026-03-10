Americanii construiesc o aeronavă militară care decolează vertical, ca un elicopter, iar în zbor atinge viteze de avion cu reacție

Avionul militar X-76 cu decolare verticală. Sursa foto: DARPA

Americanii dezvoltă o aeronavă militară revoluționară: X-76 va combina viteza unui avion cu reacție și flexibilitatea unui elicopter. Avionul experimental capabil să atingă viteze ridicate de croazieră, fără a mai depinde de o pistă, dar păstrând flexibilitatea de decolare și aterizare verticală, este deja în construcție, în SUA.

Denumit oficial X‑76, acest demonstrator de tehnologie este dezvoltat de Bell Textron în cadrul programului SPRINT (Speed and Runway Independent Technologies), condus de agenția americană pentru cercetare în domeniul apărării DARPA.

› Vezi galeria foto ‹

Va decola și ateriza vertical, va pluti în aer în zone dificile, iar în zbor va atinge viteze de croazieră ca avioanele cu reacție

X‑76 va elimina compromisurile tradiționale dintre aeronavele cu aripi fixe — care necesită piste și pot atinge viteze mari — și elicoptere, care pot opera oriunde dar zboară mult mai lent.

Noul aparat va decola și ateriza vertical, va pluti în aer în zone dificile și, odată în zbor, va atinge viteze de croazieră asemănătoare cu cele ale unui avion cu reacție, aprox. 740 km/h.

Potrivit DARPA, aeronava este concepută să funcționeze de pe suprafețe neamenajate și în condiții austere, fără nevoie de infrastructură de aeronavă tradițională, oferind forțelor militare opțiuni tactice mai flexibile și rapide în teatrele de operațiuni.

Numele are semnificație simbolică

Programul a atins un moment crucial după ce Bell Textron a finalizat cu succes „Critical Design Review” — etapa de verificare a proiectului — pregătind acum trecerea la faza de construcție a demonstratorului. Procesul va include producția, integrarea sistemelor, asamblarea și teste la sol, înainte de zborurile de test planificate pentru începutul lui 2028.

Derivat din tradiția aeronavelor experimentale americane cunoscute sub numele de „X‑planes”, X‑76 a primit denumirea într‑un moment simbolic: în acest an Statele Unite sărbătoresc 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, iar cifra „76” face trimitere la anul 1776 și spiritul revoluționar al începutului națiunii.

Programul SPRINT este realizat în colaborare între DARPA și Comandamentul pentru Operațiuni Speciale al SUA (U.S. Special Operations Command) și își propune să ducă tehnologiile de zbor cu decolare verticală la performanțe neatinse până acum, combinând capacitățile elicopterelor cu viteza și eficiența aeronavelor cu reacție.