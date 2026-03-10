România vrea mai multe fonduri pentru FRONTEX. Predoiu: „Trebuie să renunțăm la naivități în materie de migrație ilegală”

România cere consolidarea protecției frontierelor externe ale Uniunii Europene și un rol mai puternic pentru agenția Frontex, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, în cadrul reuniunii ministeriale a Forumului Salzburg, desfășurată în Ungaria în perioada 9–10 martie 2026.

În a doua zi a reuniunii, discuțiile s-au concentrat pe două teme considerate esențiale pentru securitatea cetățenilor: managementul frontierelor și gestionarea migrației, cu accent pe operaționalizarea Sistemului Intrare/Ieșire (EES) și pe activitatea Frontex, inclusiv în ceea ce privește acordurile de statut.

„Entry/Exit System (EES) – Schengen reprezintă un pas înainte în securitatea europeană. Este un sistem care a devenit pilonul managementului frontierelor Schengen de la intrarea sa în vigoare. România a fost pregătită să îl aplice înainte de intrarea în Schengen; această pregătire a fost o altă piesă, mai puțin cunoscută, care a contribuit la intrarea noastră în spațiul Schengen și pentru care MAI, Poliția de Frontieră și Direcția Afaceri Europene Schengen au muncit foarte mult. România aplică EES din 2025, cu mult succes, iar unele practici aplicate de noi, cum ar fi aplicația e-DAC, realizată de către MAI prin forțe și resurse proprii, vor deveni standard european de bună practică în urma primei evaluări făcute de Comisia Europeană în România după intrarea în Schengen. Avem un plan de lucru comun și cooperăm bine atât cu R. Moldova, cât și cu Serbia și Ucraina, țări din afara Schengen, pentru ca aplicarea EES să se facă fără probleme la frontiera cu statele vecine non-Schengen. Deci, conform evaluărilor Comisiei Europene, România/MAI reprezintă un reper și un model de bune practici în Europa în ceea ce privește aplicarea EES și, în general, a procedurilor și instrumentelor Schengen. Aceasta înseamnă, în mod direct și concret, o frontieră națională sigură și protejată. Dar trebuie să continuăm să investim în această protecție în anii care vin, pentru că presiunile migratorii și pe zona de siguranță publică vor crește. În ceea ce privește Frontex, Comisia Europeană trebuie să investească mai mult pentru ca agenția să protejeze mai bine frontierele externe ale UE. Protecția frontierelor din interiorul UE este responsabilitatea polițiilor naționale, dar frontierele externe ale UE trebuie apărate și de Frontex. Iar pentru aceasta, Comisia Europeană ar trebui să aloce mai multe fonduri financiare. Dacă vrem o Europă sigură, trebuie să renunțăm la naivități în materie de migrație ilegală, iar Comisia să cheltuie mai mult pentru protecția frontierelor. De exemplu, sumele investite pentru protecția frontierei Bulgariei și României înainte de intrarea în Schengen și-au arătat efectele pozitive în scăderea cifrelor privind migrația ilegală. Este un exemplu de la care putem porni. Această ediție a FS a fost un succes pentru România și o reuniune foarte bună pentru toate țările din regiune”, a declarat Cătălin Predoiu.

În cadrul reuniunii, ministrul român a susținut perfecționarea Sistemului Intrare/Ieșire și întărirea rolului Frontex în operațiuni complementare celor desfășurate de polițiile naționale de frontieră, fără ca agenția europeană să se substituie acestora.

De asemenea, a pledat pentru creșterea nivelului de pregătire profesională în utilizarea sistemelor și tehnologiilor EES și pentru dezvoltarea unei mentalități adaptate unui act polițienesc modern, inclusiv în domeniul poliției de frontieră.

Predoiu a subliniat și importanța resurselor necesare pentru funcționarea eficientă a agențiilor europene, arătând că acestea trebuie sprijinite inclusiv prin măsuri care să faciliteze atragerea și păstrarea personalului calificat, într-un context european caracterizat de o competiție ridicată pe piața muncii.

Totodată, oficialul român a reiterat necesitatea unui dialog deschis și pragmatic între agențiile europene și statele membre, pentru a asigura o cooperare eficientă și pentru a evita blocajele în activitățile operaționale.

Ministrul Afacerilor Interne a reafirmat angajamentul României, ca membru deplin al spațiului Schengen, de a-și îndeplini responsabilitățile privind securitatea frontierelor externe și a evidențiat progresele realizate de autoritățile române.

În acest context, a precizat că România a operaționalizat sistemul EES la toate punctele de trecere a frontierei începând cu 2 martie 2026, înaintea termenului stabilit pentru 10 aprilie 2026, subliniind beneficiile operaționale deja observate.

Referitor la Frontex, Predoiu a arătat că agenția are un rol esențial în arhitectura europeană de protecție a frontierelor externe și a evidențiat rezultatele obținute prin cooperarea operațională, inclusiv în Balcanii de Vest și în Republica Moldova.

El a menționat și importanța acordurilor de statut, care permit desfășurarea de operațiuni Frontex pe teritoriul statelor partenere, alături de autoritățile naționale, contribuind la consolidarea capacităților locale și la alinierea practicilor la standardele Uniunii Europene. Potrivit ministrului, evoluțiile fluxurilor de migrație de pe ruta Balcanilor de Vest, aflate în scădere, confirmă eficiența unei cooperări strânse și a unor instrumente operaționale solide.

În acest context, el a subliniat importanța menținerii unei cooperări flexibile și pragmatice cu vecinii și partenerii din regiune, astfel încât aceștia să dispună de instrumente adecvate care, alături de măsurile naționale, să permită reacții rapide la evoluțiile din teren. Totodată, a susținut un mandat consolidat pentru Frontex, orientat către domeniile în care agenția poate produce rezultate operaționale concrete în gestionarea migrației și securizarea frontierelor.

La finalul reuniunii, miniștrii de interne ai statelor membre ale Forumului Salzburg au adoptat o Declarație Comună prin care au subliniat necesitatea consolidării rolului statelor membre în orientarea activității agențiilor europene din domeniul afacerilor interne, întărirea capacităților operaționale și analitice ale Europol, asigurarea resurselor adecvate pentru eu-LISA și menținerea rolului strategic al CEPOL în formarea profesională a personalului din aplicarea legii.

Declarația evidențiază, de asemenea, importanța sprijinului operațional eficient al Frontex pentru gestionarea frontierelor externe, inclusiv în Balcanii de Vest și în Republica Moldova, precum și rolul Sistemului Intrare/Ieșire în consolidarea securității spațiului Schengen. Prin documentul adoptat, statele participante și-au reafirmat angajamentul de a continua cooperarea strânsă în cadrul Forumului Salzburg pe temele de interes comun.