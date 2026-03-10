Fico anunță un acord cu von der Leyen pentru repararea conductei Drujba, după amenințarea Slovaciei cu oprirea energiei pentru Ucraina

Conducta, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Slovacia și Ungaria, a fost lovită de un atac cu drone rusești. FOTO: Hepta

Prim-ministrul slovac, Robert Fico, a declarat că a ajuns la un acord cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la necesitatea reparării conductei petroliere Drujba, în urma unei întâlniri în marja Forumului Nuclear Mondial, potrivit Euronews.

Conducta, care transportă petrol rusesc prin Ucraina către Slovacia și Ungaria, a fost lovită de un atac cu drone rusești la sfârșitul lunii ianuarie și încă nu a fost reparată. Bratislava și Budapesta susțin că aceasta rămâne operațională și acuză Kievul că folosește această chestiune pentru șantaj politic.

„Am discutat despre necesitatea reluării tranzitului petrolului rusesc prin teritoriul ucrainean către Slovacia. Mă bucur că împărtășim aceeași opinie cu Comisia Europeană pe această temă”, a declarat Fico într-o declarație publicată pe rețelele de socializare în urma discuțiilor.

Von der Leyen a publicat o postare proprie după întâlnire, dar nu a făcut nicio referire directă la conductă.

„Am discutat despre necesitatea unor prețuri accesibile la energie pentru europeni, menținând în același timp siguranța aprovizionării pentru Slovacia și UE. Independența noastră energetică este în joc”, a spus ea, adăugând că această chestiune va fi un subiect central la summitul Consiliului European de săptămâna viitoare.

Comisia a oferit Ucrainei atât asistență tehnică, cât și finanțare pentru reparații. Fico a citat-o pe von der Leyen împărtășind poziția sa cu privire la reluarea livrărilor.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat reticența de a continua livrările fără condiții prealabile. „Ca să fiu sincer, nu aș repara-o”, a spus el săptămâna trecută, afirmând că orice lucrări ar depinde de un armistițiu și ar putea dura până la șase săptămâni pentru a fi finalizate lucrările.

Disputa a paralizat distribuirea ajutorului UE către Ucraina, deoarece Ungaria a blocat un pachet de împrumuturi UE de 90 de miliarde de euro ca răspuns la impasul legat de conductă. Marți, Fico a amenințat că va retrage sprijinul financiar UE pentru Ucraina dacă conducta rămâne nereparată și Viktor Orban pierde alegerile din aprilie. De asemenea, el a avertizat că Slovacia ar putea opri livrările de energie electrică de urgență către Kiev dacă livrările de petrol către Bratislava nu vor fi reluate.

Anterior, Ungaria și Slovacia au înființat împreună un grup de experți și au solicitat oficial acces la locul avariat. Kievul nu a răspuns. În urmă cu două săptămâni, Comisia a îndemnat Ucraina să accelereze lucrările de reparații.