Robert Fico: Dacă până luni nu se reiau livrările de petrol către Slovacia, oprim energia electrică de urgență pentru Ucraina

Robert Fico, premierul Slovaciei. sursa foto: Getty

Premierul Robert Fico avertizează că Slovacia ar putea opri livrările de energie electrică de urgență către Kiev dacă livrările de petrol către Bratislava nu vor fi reluate.

Într-o postare pe Facebook, Fico a anunțat că, în cazul în care până luni nu vor fi restabilite fluxurile de petrol către Slovacia, va solicita companiilor slovace competente să suspende furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina.

„Dacă luni președintele ucrainean nu va relua livrările de petrol către Slovacia, în aceeași zi voi solicita firmelor slovace competente să oprească livrările de energie electrică de urgență către Ucraina”, a scris premierul slovac.

Fico mai scrie că, de la începutul războiului, Slovacia a sprijinit Ucraina, a oferit ajutor umanitar și a găzduit aproximativ 180.000 de cetățeni ucraineni pe teritoriul său.

„De la începutul războiului, Slovacia a ajutat Ucraina. Pe teritoriul nostru se află aproximativ 180 de mii de ucraineni, oferim ajutor umanitar, organizăm ședințe comune ale guvernelor. Facem pentru Ucraina mult mai mult decât unele alte țări”, a afirmat acesta.

Premierul slovac l-a acuzat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că nu înțelege „abordarea noastră pașnică” și că ar adopta o atitudine ostilă față de Slovacia pentru faptul că aceasta „nu sprijină războiul”.

„Președintele ucrainean nu vrea să înțeleagă abordarea noastră pașnică și, pentru faptul că nu sprijinim războiul, se comportă cu rea-voință față de Slovacia. Mai întâi a oprit fluxurile de gaz către Slovacia și ne-a provocat un prejudiciu de 500 de milioane de euro anual. Acum a oprit fluxurile de petrol, ceea ce ne provoacă alte pierderi și dificultăți logistice”, susține Fico.

El a invocat și cazul conductei Nord Stream, afirmând că Slovacia nu poate accepta o relație bilaterală „ca pe un bilet de călătorie într-un singur sens, avantajos doar pentru Ucraina”.

„Dacă Occidentului nu este deranjat de faptul că a fost aruncată în aer conducta Nord Stream, Slovacia nu poate accepta relațiile slovaco-ucrainene ca pe un bilet într-un singur sens, avantajos doar pentru Ucraina. Slovacia este o țară mândră și suverană, iar eu sunt un slovac mândru și suveran”, a declarat premierul.

Fico a precizat că, doar în ianuarie 2026, livrările de energie electrică de urgență către Ucraina au fost necesare de două ori mai mult decât pe întreg parcursul anului 2025, pentru stabilizarea rețelei energetice ucrainene.

Totodată, el a justificat decizia de a nu implica Slovacia în noul împrumut militar pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro.

„În condițiile acestui comportament inacceptabil al președintelui Zelenski față de Slovacia, tratată ca o țară ostilă, consider absolut corect că am refuzat să implic Slovacia și în cel mai recent împrumut militar pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro”, mai scrie Robert Fico.

Livrările de petrol către Slovacia au fost oprite la sfârșitul lunii ianuarie, după ce o lovitură rusească a avariat segmentul ucrainean al conductei Drujba. Autoritățile slovace afirmă că infrastructura a fost reparată, însă Kievul a întârziat reluarea tranzitului din motive politice. Pe 20 februarie, Ministerul Economiei din Slovacia a anunțat că Ucraina a amânat din nou repornirea conductei, de această dată pentru marți, 24 februarie.