Criza petrolului ne prinde cu cea mai mare rafinărie din țară în revizie. Rompetrol anunță că producția la Petromidia este sistată

Oprirea este realizată în baza unui calendar clar, cu revizii generale programate la un interval de 4 ani.

Activitățile de producție din rafinaria Petromidia sunt în prezent sistate pentru desfășurarea reviziei tehnice programate. Asta deși ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Antena 3 CNN că una dintre măsurile luate pentru a opri creșterile de prețuri la pompă, în contextul crizei petrolului, este amânarea reviziilor tehnice la rafinăria Petromidia:

“Am luat în calcul să redeschidem, să reoperaționalizăm rafinăria Petrotel, care va putea să rafineze până la 20% din petrolul rafinat în România și să ne asigure mai multe produse petroliere în piață și de asta mă asigur că avem suficiente produse petroliere. Am crescut foarte mult importurile de petrol brut. Am reușit să amânăm temporar o revizie tehnică a rafinăriei Petromidia”, a precizat marți Bogdan Ivan.

Rompetrol Rafinare a anunțat printr-un comunicat de presă că în prezent, activitățile de producție din rafinăria Petromidia sunt sistate pentru desfășurarea lucrărilor de revizie programată, acestea fiind în curs, conform graficului agreat.

“Lucrările sunt absolut necesare pentru funcționarea optimă și în deplină siguranță a celei mai mari rafinării din țară”, se menționează în comunicat.

Conform sursei citate, oprirea este realizată în baza unui calendar clar, cu revizii generale programate la un interval de 4 ani și opriri tehnologice efectuate la un interval de 2 ani, pentru lucrări intermediare.

Ce a transmis Rompetrol

Activitatea operațională a rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești a fost sistată pentru realizarea reviziei tehnologice intermediare programate, la începutul lunii martie, pentru o perioadă de aproximativ 20 de zile.

“Lucrările programate pentru această perioadă vor viza inspecții și reautorizări ale unităților de producție și ale fluxurilor operaționale, în acord cu legislația în vigoare. De asemenea, se vor executa lucrări de curățare a echipamentelor, verificări preventive sau înlocuire a unor elemente, precum catalizatorii, cu scopul menținerii și creșterii randamentelor de producție, asigurării calității produselor și a unei funcționări în siguranță și la capacitate, atât pentru angajați, cât și pentru mediul înconjurător”, se mai arată în comunicat.

Revizia celor două rafinării este realizată concomitent, având în vedere că rafinăria Vega funcționează cu materii finite și semifabricate provenite din Petromidia Năvodari, menționează sursa citată.

În toată această perioadă, compania va continua să își onoreze obligațiile contractuale, livrările de produse petroliere către clienți urmând a fi asigurate din stocurile proprii sau cu sprijinul diviziei de trading a Grupului KMGI.

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% - direct și indirect) și Statul Român prin Ministerul Energiei (44,7%).