Bruxelles-ul vrea să alimenteze Europa cu energia Soarelui din Africa. Planul care va transforma Sahara într-o „centrală electrică”

Bruxelles-ul vrea să alimenteze Europa cu energia Soarelui din Africa. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană pariază că viitorul sistemului său energetic se află sub soarele Africii de Nord. Comisia Europeană a anunțat că va aloca 5 miliarde de euro pentru proiecte de energie regenerabilă în Africa de Nord și Orientul Mijlociu, energie care ar putea ajunge ulterior în rețeaua electrică europeană, scrie Politico.

Planul este ca panourile solare instalate în deșertul Sahara și turbinele eoliene amplasate pe țărmurile sudice și estice ale Mării Mediterane să producă electricitate care să fie transportată către Europa prin linii de înaltă tensiune amplasate sub mare.

Această energie ar urma să înlocuiască o parte din combustibilii fosili importați și să contribuie la atingerea obiectivelor europene privind electrificarea și reducerea emisiilor de carbon.

Comisia speră că finanțarea europeană va atrage și capital privat, astfel încât investițiile totale în energie solară, eoliană, hidrogen, rețele electrice și alte tehnologii curate să ajungă la 25 de miliarde de euro până în 2035.

„Factura Uniunii Europene pentru importurile de combustibili fosili a crescut cu peste 47 de miliarde de euro în ultimele 100 de zile, fără să primim nici măcar o moleculă de energie în plus”, a declarat comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, la prezentarea inițiativei.

Până în 2035, Comisia estimează că programul va contribui la dezvoltarea a cel puțin 15 gigawați de noi capacități de producție din surse regenerabile, va crea peste 100.000 de locuri de muncă și va consolida interconectările electrice din regiunea mediteraneană.

O soluție pentru securitatea energetică

Lansarea inițiativei, denumită T-MED, are loc într-un moment în care Europa se confruntă din nou cu volatilitatea piețelor energetice, pe fondul războiului din Iran. Jørgensen a legat direct proiectul de actuala criză, afirmând că evenimentele recente au demonstrat încă o dată riscurile dependenței de combustibilii fosili.

„Securitatea noastră energetică trebuie să se bazeze pe sisteme electrificate alimentate cu energie curată, pe rețele moderne și pe o conectivitate mai bună”, a spus acesta.

Potrivit Bruxelles-ului, Africa de Nord și Orientul Mijlociu dispun de un potențial de aproximativ 2.300 de gigawați în energie regenerabilă, de peste două ori mai mare decât capacitatea instalată în prezent în Uniunea Europeană. În plus, energia solară și eoliană poate fi produsă acolo cu 30-40% mai ieftin decât în Europa.

„Obiectivul nostru este simplu: să transformăm potențialul în proiecte, proiectele în investiții, iar investițiile în locuri de muncă și creștere economică”, a declarat comisarul european pentru Mediterană, Dubravka Šuica.

Provocarea rămâne uriașă

Estimările Comisiei arată că regiunea va avea nevoie de investiții de peste 100 de miliarde de euro până la sfârșitul deceniului pentru a valorifica pe deplin potențialul energiilor regenerabile. Oficialii europeni au recunoscut că obiectivul de 25 de miliarde de euro reprezintă doar un prim pas.

Bruxelles-ul speră că o nouă platformă de investiții T-MED, care ar urma să devină operațională în septembrie, va contribui la reducerea acestui deficit de finanțare, reunind guverne, bănci de dezvoltare, dezvoltatori de proiecte și investitori privați.

În paralel, Comisia Europeană intenționează să încurajeze țările partenere să simplifice procedurile de autorizare, să faciliteze accesul la rețelele electrice și să îmbunătățească reglementările pentru a face proiectele mai atractive pentru investitori.

Inițiativa amintește de o strategie pe care Europa a mai încercat-o în trecut. În urmă cu peste un deceniu, proiectul Desertec își propunea să valorifice energia solară din Africa de Nord și să o exporte către Europa. În ciuda entuziasmului inițial, proiectul a eșuat din cauza instabilității politice, a dificultăților de finanțare și a costurilor ridicate ale infrastructurii necesare.

Și alte proiecte similare din lume au avut aceeași soartă. Un exemplu este Sun Cable, care promitea să alimenteze Singapore cu energie solară produsă în Australia prin ceea ce ar fi fost cel mai lung cablu electric submarin din lume, însă proiectul nu a reușit să se concretizeze.