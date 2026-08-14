Avizele de Urbanism vor putea fi obţinute printr-o singură Comisie, în format digital. Cseke Attila: Documentaţia, analizată în comun

Cseke Attila. sursa foto: Hepta

Autorităţile anunţă noi măsuri în Codul Urbanismului, menite să reducă birocraţia. Avizele pentru costrucţii vor putea fi obţinute prin Comisiile de acord unic, care vor fi organizate obligatoriu la nivelul consiliilor judeţene, municipiilor şi sectoarelor Capitalei, în cadrul structurilor de specialitate coordonate de arhitectul-şef. "Documentaţiile vor avea un parcurs simultan, şi nu succesiv, iar, după finalizarea procedurilor şi achitarea taxelor aferente, Comisia va emite un acord unic", transmite ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) introduce un nou mecanism pentru reducerea timpului și a birocrației necesare obținerii avizelor pentru autorizarea lucrărilor de construire: Comisia de acord unic.

”În locul unui circuit administrativ în care solicitantul trebuie să gestioneze separat relația cu mai multe instituții și furnizori de utilități, documentația va putea fi analizată într-un cadru comun, cu participarea tuturor entităților care trebuie să emită avizele și acordurile necesare”, a precizat Cseke Attila, ministrul dezvoltării.

Comisiile de acord unic vor fi organizate obligatoriu la nivelul consiliilor județene, municipiilor și sectoarelor municipiului București, în cadrul structurilor de specialitate coordonate de arhitectul-șef.

Pentru celelalte autorități locale, constituirea comisiei este opțională. Acolo unde aceasta nu este organizată, atribuțiile vor putea fi preluate, în baza unei convenții de colaborare, de Comisia de acord unic a consiliului județean, potrivit unui comunicat al ministerului Dezvoltării.