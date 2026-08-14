Centralele de la Iernut și Mintia vor avea o putere de peste 1.500 MW. Bolojan: „Peste 20% din energia necesară”. Când vor fi pornite

Centrala de la Mintia (S) și cea de la Iernut (D). Colaj foto: Agerpres / Ilie Bolojan via Facebook

Premierul demis al României, Ilie Bolojan, a anunțat, vineri, că centralele de la Iernut și Mintia vor avea o putere, în regim normal, de peste 1.500 MW, care „reprezintă peste 20% din energia necesară sistemului național”. „Am convenit cu directorii Romgaz ca, la sfârșitul anului, cea de la Iernut să injecteze primele cantități de energie în sistem, iar cea de la Mintia are un grafic de intrare în probe în perioada următoare, începând din septembrie”, a explicat el.

„Al doilea element important e finalizarea proiectelor strategice pentru producție în bandă. Sunt două importante: una de stat, una privată: centralele de la Iernut și Mintia.

Am convenit cu directorii Romgaz ca, la sfârșitul anului, cea de la Iernut să injecteze primele cantități de energie în sistem, iar cea de la Mintia are un grafic de intrare în probe în perioada următoare, începând din septembrie, convenit cu cei doi furnizori importanți: Transgaz, care asigură gazul la centrală și Transelectrica, care distribuie energia.

Cele două centrale au o putere importantă care, în producție normală, depășește 1.500 MW și reprezintă peste 20% din energia necesară sistemului național.

Toate proiectele care țin de centrale pe gaz trebuie susținute, pentru ca în orele de seară să ai producători care pot intra sau în perioada rece, când sprijinul lor e vital”, a explicat Bolojan.

Proiectul de la Iernut, care prevede construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat de turbine cu gaze cu o putere instalată de 430 MW, este important pentru securitatea energetică națională. Conform contractului inițial semnat de Romgaz cu compania spaniolă Duro Felguera, în valoare de 268 milioane de euro plus TVA, noua centrală pe gaze de la Iernut trebuia să fie gata în anul 2019, sau cel târziu la începutul anului 2020.

Contractul a fost reziliat pentru prima dată în iunie 2021, când gradul de realizare a lucrărilor era estimat la 65–70%. Ulterior, după reluarea colaborării cu același executant, proiectul a ajuns la un stadiu de aproximativ 97%, însă contractul a fost reziliat din nou, pe fondul nerespectării obligațiilor contractuale, inclusiv a termenelor de execuție. Lucrările la centrala de la Iernut au fost reluate în august 2023, tot cu Duro Felguera, după o pauză de peste doi ani.

Legat de centrala pe gaz de la Mintia, ea este construită pe locul fostei termocentrale pe cărbune. Ea va produce 1.700 MW și este realizată printr-o investiție privată de peste 1,2 miliarde de euro.

La finalizare, va fi cea mai mare centrală pe gaz din Uniunea Europeană construită pe un singur amplasament.

Situația energetică din România s-a agravat, după ce Reactorul 2 de la Cernavodă a fost deconectat total, joi la prânz. Producţia de energie nucleară este zero în acest moment, astfel că ţara noastră trebuie să găsească soluţii de urgenţă pentru a nu se ajunge la blackout. Radu Gabor, inginer-șef pe securitate nucleară la centrală, a afirmat că România va trebui să importe masiv energie electrică în orele de vârf.

Unitatea 1 este deja oprită de la sfârșitul lunii iulie.

Oprirea celor două reactoare de la Cernavodă a forțat România să apeleze la măsuri de urgență și să se orienteze din nou pe cărbune pentru a-și acoperi măcar o parte din necesarul de energie.

Ministerul Energiei a anunțat scoaterea din rezervă a grupului energetic Rovinari 4, o unitate pe cărbune de aproximativ 330 MW din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari, parte a Complexului Energetic Oltenia.

Bolojan a anunțat, vineri dimineață, crearea unui grup pentru proiectul „Bala 2”, menit să asigure debitul necesar funcționării fără probleme a unităților de la Cernavodă. „Realist, în 3 ani, am putea finaliza lucrările și asigura apa de răcire”, a spus el.